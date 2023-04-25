客座评论：中共的外交兴奋时期已见顶

（德国之声中文网）二十大之后，习近平的地位得到全面的巩固，这时他才下定决心，来挽救被清零政策以及蹩脚的政治和经济政策带来的灾难。那是在去年10月左右。当初在外交方面的决定似乎是，向西方呈现一种友善的态度，目的是要吸引更多的外国资本，同时向已在国内的外国资本打保票，保证他们能在中国继续赚大钱。这样，不管是技术转移还是解决劳动市场，对中国均有利。而对科技强国的美国，则要缓和关系，使其在技术上不要过分打压，在其他问题上诸如台湾问题等也给中国一定的周旋空间。 这就是为什么习近平跟拜登在去年11月份在巴厘有了一个口头上的君子协定，即双方都做努力，减缓紧张的关系。于是，便约定了布林肯今年2月初的访华等一列促进双边关系缓和的措施。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



二月突变

可是，没想到，这些设想都被2月以来的政局变化打破了。首先是中国间谍气球，没受到邀请便进入了美国领空。美国不仅把气球打了下来，而且一步步地将有关气球的信息公布出来，尽管对打捞出来气球残骸的最终分析还没有完全公布，但有关中国间谍气球的活动已人所皆知，这让习近平很恼火。情绪型的习近平并不考虑拜登的难处，因为本来后者也想通过静悄悄的外交，解决此事，但国内共和党压力明显，使得他不得不显示“技术上的”强硬。

同时也使习近平恼火的事是美国在芯片产业采取了一些列措施，而且口袋越收越紧，这样在他看来等于剥夺了以前中国从西方国家享受的先进技术和产品的便利。更使习近平不安的是，美国在台湾政策上基本上已从战略模糊渐渐转为战略清晰，不仅强化对台湾的武器的运送，而且动员了日本、韩国、菲律宾为美国在今后可能的台海之战提供方便。

芯片产业的未来什么样？

抛弃君子协定 更巧妙地挺俄

于是，习近平对外交决策做出一系列调整。首先，他认定跟美国无法妥协，也没有必要妥协。他认为，只有对美国采取对抗势态，才能扭转局面。于是，中国的外交官员们一有机会便大骂美国。但同时，习近平认定，欧洲至少可以利用，而像法国那样强调战略自主的国家，更可能是中国的合作伙伴。至于欧盟作为一个机构，那只是个空架子，没有实权，但也不妨“温情”应付。而要分化和软化欧洲，最好的办法就是显示中国是和平的倡导者，于是，便抛出了对于乌克兰战争的“中国立场”， 甚至让驻欧盟使团团长傅聪大使抛出那些误导欧洲人的中俄关系的说辞。 而同时，他更明确了俄罗斯的战略伙伴地位。为了显示与普京的老友关系，习近平特意去了莫斯科。但他并不想用西方担心的方式即公开地输送大批致命武器来支持莫斯科，而是用其他方式诸如更多购买俄罗斯的石油，以保证俄的战争财政正常运作，又如指示国防部长李尚福访问莫斯科，细谈军事合作之事项。而李尚福特意传达了习近平的意图，在普京面前赞扬他“为维护世界和平作出了贡献”。

习近平对普京的倾斜，不仅体现在上述一系列动作，也体现在他对乌克兰总统的藐视。战争开始至今，自封为中立的他就是不跟泽伦斯基直接交往。 而上周五中国驻法大使卢沙野的一系列言论更是登峰造极，因为他暴露了中共党内以习近平为首的挺俄势力在乌克兰战争如何结局、如何对待欧洲那些前苏联加盟共和国的主权的真实思维。

中国的所谓和平建议已经显示出其清晰的框架：乌克兰必须接受部分领土被俄罗斯占领的现实，并让双方立即停火。这才是为什么卢沙野用所谓历史的证据来证明克里米亚是俄罗斯领土的用意。殊不知，他在说这些话的时候，忘了中国的海参威等类似的历史。 一名外交官不顾国际法，如此挑衅联合国宪章，真让全球特别是欧洲感到震撼。

“战狼外交”的前世今生 电影《战狼》 2015年，由吴京自导自演的军事题材电影《战狼》上映后受到欢迎。中国媒体搜狐新闻报道，该片票房达到5.45亿人民币。吴京继而在2017年推出了续集《战狼2》，片子同样卖座。这部电影民族主义情绪相当浓厚，其中的一些台词“犯我中华者，虽远必诛”，“中国护照不能让你到达世界上每个地方，但他能让你从世界上任何一个地方回来”广为流传。而几乎在同一时期，特朗普出任美国总统，中美爆发贸易战。中国外交作风渐渐强硬，这种新的外交风格开始被形容为“战狼式外交”。

“战狼外交”的前世今生 外交风格转风向 北京近年来一改邓小平定下的韬光养晦外交基调。CNN指出，与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，“战狼外交”是一种完全不同的类型。这些中国外交官不会发表冗长的声明，而是在推特和其他社交媒体平台上，对任何针对中国或共产党的批评进行直接回击。

“战狼外交”的前世今生 有狼才有战狼？ 中国的外交官们最初并没有否认这种表述。根据中国官媒央视报道，中国驻英国大使刘晓明今年5月曾表示，中国坚持走和平路线，然而因为世界上有“狼”，因此中国需要“战狼”来捍卫国家尊严。图为《战狼2》剧照。

“战狼外交”的前世今生 战狼外交官 “战狼外交”代表人物之一是中国外交部发言人赵立坚，其言论多次引发争议。比如3月，他在推特上提出，可能是美军把新冠疫情带到了武汉。 “五眼联盟”外长发出针对香港问题的声明后，他在例行发布会上回应，不管他们长“五只眼”还是“十只眼”，只要胆敢损害中国的主权、安全、发展利益，小心他们的眼睛被戳瞎。最近一次引发争议是赵立坚发布的一则抨击澳军在阿富汗战争罪行的推文以及相关图片。澳洲总理莫里森表示，中国政府完全应该为这条推文感到羞耻。

“战狼外交”的前世今生 战狼大使们 中国驻澳大利亚大使成竞业4月威胁说，如果澳州政府继续推动调查新冠病毒源头(图为冠状病毒结构示意图)，中国民众可能抵制澳大利亚的产品或者旅游。中国驻巴西大使杨万明则针对巴西总统博尔索纳罗的儿子指责中共“专制政权”的说法，在推特上称他去了一次迈阿密后“感染思想病毒”。

“战狼外交”的前世今生 战狼学者 《环球时报》总编辑胡锡进最近发出“战狼呛声”，声称若是蓬佩奥及以上美国官员访台，中国应该在台北超低飞行动，宣誓中国主权。学者金灿荣(见图)曾表示，中国块头大了，物理上再继续韬光养晦已经做不到了，他在2018年11月的一次讲话中说，中国GDP是日本的2.5倍，现在蹲下来也比日本高，怎么韬光养晦。

“战狼外交”的前世今生 “战狼”效果适得其反 可北京的“战狼外交”未能改善中国的国际处境，相反，地缘政治变得进一步恶化。澳大利亚战略政策研究所（ASPI）的学者汉森（Fergus Hanson）指出，由于中共开始表现得日益“咄咄逼人”，其在澳民众舆论中的形象“急转直下”。越来越多的国家开始站出来反对中国“战狼外交”，明确表示对于新疆再教育营和限制香港自由的反对。

“战狼外交”的前世今生 中国外交部不高兴 中国外交部最近也不满“战狼外交”的说法。根据中国外交部网站，中国外交部副部长乐玉成在一次论坛发演讲时表示，给我们贴“战狼外交”这个标签，至少是对中国外交的误解。他还指出，中国从来就是礼仪之邦、以和为贵，从没有主动挑衅别人，也没有跑到别人家门口更没有到别人家里去挑事，“是别人到我们家门口耀武扬威，我们不得不奋起自卫”。 作者: 文木



给习近平的外交打分

应该说，这几个月习近平的外交“剧烈运动”还是产生了一些他预期的效果。譬如说，表面上建立了一个松散的反美统一战线，而且这种统一战线对中国似乎也带来了一些实惠，诸如在双边贸易更多地使用人民币、吸引个别欧洲资本特别是德国到中国投资。 至于像巴西这样的国家，北京更显示出它是发展中国家的典范。

但使得习近平忐忑不安是他本来寄予很大期待的中欧关系。他原本以为利用像马克龙那种“欧洲战略自主“的势力和部分欧洲人由于各种危机的不满情绪，为中国开创一些新的机会。殊不知，本来中国骨子里挺俄，已经让欧洲人不满，而这次卢沙野“撒野”的话可说是把欧洲人激怒了。这一方面打破了马克龙依然还在做着的跟习近平一起在乌克兰大反攻后共同作为调解人登场的美梦，另一方面，使得人们更看清了习近平心里的那盘棋。这等于大大抵消了习这短时间的频繁外交活动的“成果”。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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