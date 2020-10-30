客座评论：中共未来五年对台模式确立

（德国之声中文网）建议对两岸关系有一整段表述，文字不长，引述如下：推进两岸关系和平发展和祖国统一。坚持一中原则和"九二共识"，以两岸同胞福祉为依归，推动两岸关系和平发展、融合发展，加强两岸产业合作，打造两岸共同市场，壮大中华民族经济，共同弘扬中华文化。完善保障台湾同胞福祉和在大陆享受同等待遇的制度和政策，支持台商台企参与"一带一路"建设和国家区域协调发展战略，支持符合条件的台资企业在大陆上市，支持福建探索海峡两岸融合发展新路。加强两岸基层和青少年交流。高度警惕和坚决遏制"台独"分裂活动。

这段表述的要点在于两岸融合发展。融合发展的重点当然在经济方面，因为大陆的政治制度被台湾排斥，文化也受到大多数台湾民众特别是年轻一代的不认同，两岸要融合发展，大陆只能在经济上使力，虽然民进党政府也在经济上竭力去中化，但两岸经济的现实以及大陆经济对台湾的辐射力，使得台湾的经济很难摆脱大陆的吸力，大陆要从经济上融合、整合台湾，就相对容易。这个融合和整合将从福建开始，大陆要把福建打造成两岸融合发展的试验区。

换一个政治性的说法，"两岸融合发展"其实就是经济统战。中共对台湾的经济统战一直在做，尤其在马英九时期，两岸签订了经济合作架构协议（ECFA），大幅对台让利，致使每年台湾从大陆获得的贸易顺差达七八百亿美元。即使在蔡英文上台后，两岸关系陷入危局，大陆的让利还是未停，原本今年5月到期的ECFA大陆也没有单方终止。

保住两岸不脱勾

中共的经济统战目的不仅在于拉拢台湾民心，也是用惠台措施和大幅让利来保持对台的影响力。因为这是中共目前唯一能够深入台湾内部、保住两岸不脱钩的办法。但对中共单方的经济让利，大陆民众近年的不满也在强化，他们认为，这些让利非但没有达到收买台湾民心的效果，反而被民进党政府用在大陆赚得的顺差购买美国武器，把它变成进一步抗拒大陆统一的资本，并操弄民意，让台湾离中国愈来愈远。

中共经济统战效果不彰，既有让利方式的原因，主要是被台商和国民党的高层人士截取，一般的台湾民众感知不到大陆的让利；也是因为习近平在大陆的政治高压让台湾拒斥中共和大陆，后者应该更关键。但融合发展的提出，显然表明中共不想放弃经济统战，只是改变统战的方式，即从单方让利变成利用大陆的经济吸力，来吸住台湾，将台湾整合到大陆经济圈，就像将香港整合到大陆经济圈一样。

经济整合+武力威慑

五中全会之所以提出两岸融合发展的经济整合思路，跟中共对国际形势的总体判断以及十四五规划的战略目标有关。在中共看来，虽然国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，但和平与发展仍然是时代主题，中国的发展仍然处于重要战略机遇期。基于这个判断，中共在十四五规划的建议中为未来五年发展提出了包括经济、改开、社会、生态、民生及国家治理在内的六个目标。习近平在建议说明中也强调中国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段，仍然是世界上最大的发展中国家，发展仍然是中共执政兴国的第一要务。

中共不会放弃武力威胁

需要指出的是，中美的全面对抗极大可能不会因为美国总统的选举而改变，美中关系的恶化和西方对华的遏制与围堵隐然成形，让中共制定的十四五规划的战略目标和任务，如若要如期完成，就必须有一个相对和平的地缘政治环境，避免局势险恶而导致战争发生。这也就是我之前强调的，习近平回归邓小平对时代主题和战略机遇期的判断，表明他主观上至少在今后五年不想打仗，因为打仗肯定不会有和平与和平发展。鉴于中国事实上已经成为美国和其他多数西方国家的头号防范对象，只要打仗必定会引发西方对中国更严遏制，不管战争是否由中国挑起。因此未来五年两岸大体仍将处于冷和平状态，只要台湾不挑衅大陆，在独立之路上走得太急太远，中共大概率不会武统。

然而和统暂时也没有可能性，台湾即使不挑衅大陆，也不会试着去接近大陆，那么从经济上整合台湾就成为中共的现实选择。以大陆的经济实力，通过融合发展的方式，将台湾整合到大陆经济圈，让台湾经济无法脱离大陆，这大概是习近平的想法。

不过，这只是事情的一面；另一面是，中共虽不会急着武统，但也不会放弃武力对台湾的威胁，以阻止台湾进一步的独立倾向。目前这种每日军机绕台的架势在未来五年应该会成为一种常态。此乃因为，两岸的融合发展和中共对台湾的经济整合是否能达到效果，并不取决中共和习的想法，即使能够做到，台湾人心无法和大陆融合，也阻止不了台湾的独立。相反，在中美对抗大背景下，只要大陆的外部环境出现不利情形，台湾随时会利用这种机会寻求法理独立，中共只能用武力威慑来避免这种现象的出现。民进党当局10月以来对台美建交冲动的紧急刹车，降低两岸武力冲突的举动，让中共认识到，蔡英文政府吃软不吃硬，要遏独，武力威慑是最好的方式。

目前来看，由于武统排除在中共未来五年的对台任务之外，那么在融合发展、经济整合和武力威慑的两手之间，前者会是制台的主要手段，后者起辅助作用，也即经济整合为主，配之以武力威慑，形成中共新的对台模式。它是否有效，让台湾经济高度依附大陆，并阻止台湾走向最终独立，只能由实践来作答。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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