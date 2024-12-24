客座评论：中共新生代接班人队伍浮出水面

习近平年已71岁，谁会是他的接班人呢？本文作者认为，会是目前的70后省部级群体，其中浙江代省长刘捷入常希望最大。

寻找接班人 图像来源: Mark Schiefelbein/AP Photo/picture alliance

（德国之声中文网）中共当局近期任命了一批70后官员，其中以浙江代省长刘捷最为引人注目。刘出生于1970年1月，江苏丹阳人，是第二十届中央候补委员，钢铁官员出身，大学毕业后在湖南湘潭钢铁公司工作，做到公司总经理，2008年由商转仕，出任湖南商务厅厅长。3年后跨省到江西新余做市长，后任江西省委秘书长，再到贵州任职，在出任浙江代省长前，为杭州市委书记、浙江省委常委。

刘是继金融监管总局局长李云泽之后第二位官至省部级的中候补委员。李也是位70后。比刘稍早前，当局也任命了另一位二十届中候补委员关志鸥为自然资源部党组书记，正部级，不过，关是位“准70后”，1969年12月出生，比刘大一个月。70后任正部级的还有共青团第一书记阿东，他是二十届中央委员，政治资历比这三位要高点。如果把关算上，70后正省部级官员目前一共有四人。

当局日前也任命了六名70后为地方政府的副省级干部。据不完全统计，70后副省级官员现有30多人。可见当局正在有计划地将一批70后官员安排在省级领导岗位锻炼，这些70后高官成为中共继50、60后的第三梯队干部管治队伍。其中，前述四位最受瞩目，他们中有人可能未来会晋升中央领导层。

大位传给女婿？

习近平今年71岁，这已经是他的第三任了。无论他再做一任，还是终身执政，按道理，到第四任该考虑接班人问题，谁是他的接班人届时理当有眉目了。但现在在中共政治局的19名委员里，还看不出哪个会是他中意的接班人。正因为没有选定接班人，今年以来流传一个说法，他要培养自己的女婿作为接班人，但谁是他的女婿外界并不知道。把大位传给女婿虽有“家天下”之嫌，可按中共选人用人标准，如若女婿才德兼备，倒也和共产党的接班人制度不冲突，因为中共号称选显任能，举贤不避亲，都是共产党的干部，只要德行好，能力亦突出（这条是软标准），没有说女婿就不能做接班人的。不过，假如习真有此打算，他的女婿现在应该也官至副省部级。

目前中共掌控国家权力和政局的主体，是50后和60后高官。49年之前的所谓“建国”干部基本上退出了历史舞台。政治局常委除丁薛祥外，都是50后，政治局委员50后和60后都有。在省部级和副省部级这层，60后占主导，厅局级则以70后为主。由这个年龄层次看，再过5年，70后在副省部级官员中会逐渐成主体，再过10年，则在省部级官员中占主角。故假如习在干完第三任后，还干两届10年，那时他已84岁，差不多要交权了，但不太可能交到60后身上，因为60后的最少年龄也已70多岁了，70后届时年龄最大的也就67岁，接他的班正合适。这样看来，前面提到的四位70后正省部级干部，如果不考虑其他因素，其中有一位恐怕是要成为接班人的。

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要有地方主政的资历

假使如此，四位中谁最有可能做习的潜在接班人？阿东虽是中委，政治资历最强，但也是第一个被排除的。因为共青团尽管是党的后备干部组织，可也是最不看好、不显存在感的中央部门。虽然历任共青团的头都会安排到地方做省长或书记，但能够做到总书记的，只有胡锦涛一人，李克强虽然也曾作为最高领导人来培养，可终究只做到总理。除胡、李之外的历届其他共青团的头，能够跻身政治局就不错了。阿东还有一个天生的弱项，他是少数民族，这就决定了他不可能成为习的接班人，甚至也不太可能入常。

李云泽和关志鸥二人是中央大吏，一个掌管金融监管，一个掌管自然资源。虽然自然资源部是国务院组成部门，金融监管总局是国务院直属部门，前者比后者看上去规格更高一点，但李云泽是山东人，和彭丽媛是老乡。中国政坛除了习的闽江帮，二十大后山东帮也崛起，而山东帮和彭有直接关系。因此，李比关似乎更有优势一点。不过，二人要成为接班人的可能性也不高。中共的接班人，或者最高权力层，从中共培养干部的一般规律看，要有主政地方的资历，仅仅有中央部门的经历，是进不了最高权力层的，温家宝是一个罕见例外，当然，今后他们二人不排除到地方做一把手，李云泽就是从四川省的副省长上调中央做京官的。

刘捷入常的概率很大

如此看来，四人中刘捷的机会最大。他现在主政浙江，虽然还不是一把手，但已经是重任在肩。浙江是中国的经济大省，又是习近平的旧地。现浙江省委书记就由陕西调过来，先做省长，然后出任书记。刘捷也会遵循这一路径，做了几年省长后，要么在浙江，要么到外地做省委书记。以他的年龄，在未来十多年，主政两个地方，然后上调中央，进入政治局完全没有问题，虽然现在无法预测他是否会成为习的接班人，但入常的概率应该很大。

当然，未来十多年的事，变数很大。尽管按照共产党培养干部的逻辑，习的接班人应该出自现在的70后高官中。然而，问题恰恰在于，谁会成为那个接班人，完全由习一人说了算。而习考虑接班人的首要因素，则是和他的亲密程度，认同和接受他的治党治国理念。也许这四人都不是习中意的人，或者目前中意未来不一定中意。说不定还有其他黑马杀出，只要人选没有确定，各种可能性都存在，要具体预测到哪个人，困难很大。但有一点基本可以确立，只要不发生太大意外，习的接班人对象，会是目前的70后省部级（包括副省部级官员）群体。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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