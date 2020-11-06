客座评论：中共加强平台金融资本监管的政治用意

（德国之声中文网）中共一向对民间金融资本的力量有很深猜忌，过去出于发展互联网产业的考量，对互联网平台采取了比较容忍的态度，然而一旦它们深度染指金融乃至借助平台释放出巨大政治能量，无疑会触及中共敏感神经。

互联网金融是过去几年里中国发展最快的行业之一，以致像银行、保险等传统的金融机构也不得不转向互联网平台来提高竞争力。但这一块的发展也是鱼龙混杂，在金融创新的借口下，大众财富欲望在网络平台上被赤裸裸地呈现和展示，隐藏着极高的金融风险。近年来，以P2P（网贷）为典型表现形式的网络金融平台和公司"爆雷"和"跑路"频出，很多指望一夜暴富的中低收入阶层民众把大部分积蓄投入网贷，导致血本无归，这些"金融难民"转而向政府讨说法，被当局看作社会不稳定因素。所以自前年开始，中国政府大力清理和打击P2P行业，据报道，至前阶段，P2P网贷公司基本清理干净。

然而，比起阿里、京东、百度等互联网巨头来，这些P2P公司只是小蚂蚁。如果说，它们产生的金融风险对社会乃至对中共统治只是小池塘的风波，构不成很大冲击，那么互联网金融巨头有能力掀起的，则堪称几何级的完美金融风暴，其对中国社会和中共统治的冲击将会非常大。前财长楼继伟最近在一场论坛演讲中就提到，要防止数据金融平台赢者通吃、大而不能倒，留下系统性风险隐患。如果单一数据金融平台占有的场份额过大，平台数据的真实性以及平台的风险评估模型一旦出现偏差，会导致大量的信贷坏账，例如"某平台"短短几年已同数十家银行合作，形成数万亿贷款。所以在效率和风险之间要做出平衡。

楼继伟可谓一语点破中共的忧虑，他说的"某平台"指的是马云的阿里。这次经济工作会议提出加强规制，提升监管能力，金融创新必须在审慎监管的前提下进行。之前，当局已对互联网巨头祭出重拳，除11月下旬突然叫停蚂蚁集团上市计划，还起草了《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》，以及阿里、阅文集团和丰巢本月也吃到中国互联网领域反垄断的首张罚单。

但中共对互联网金融加大反垄断力度和节制资本，重塑监管权威，决不仅仅针对过去金融科技在发展过程中缺乏监管、盲目发展、快速扩张所带来的风险防控的需要，同时也是防范互联网巨头对中共权力的挑战，是有着政治考量在内的。马云10月在外滩金融论坛对当局金融监管有些放肆的批评，无疑会被当局看作对其监管权威的挑衅，很可能是此次中共剑指互联网巨头的直接诱因。据传，习近平随后下令暂停蚂蚁金服几天后的IPO。不管此传言属实与否，证监部门随即借口监管变化而停止了蚂蚁的上市计划，当局对马云的讲话和互联网巨头无视国家监管的行为发起了一波舆论抨击。很难讲，这两者没有内在的因果联系。

可以说，马云对当局金融监管的攻击，让中共意识到在当下这种特殊时刻，若放任这些互联网巨头以金融创新为名，挑战监管规则，绑架国家金融，"大到不能倒"，进而将它们的势力触角伸入到各方包括政治领域，将对中共统治构成大患。吴小晖和安邦保险集团的政治教训不可不防。

吴小晖利用裙带关系用十多年时间将他的安邦保险打造成一个资产上万亿的庞大金融集团，然而他触碰了太多禁忌使习备感威胁，从而以反腐之名被习一举打掉，吴被判18年，他的金融帝国也被官方接手变成国有。该案本就是要提醒民间金融资本，不管你背后看起来有多么大的势力，只要触犯了政治黑箱的利益，就难逃被当局收拾的下场。

马云们的互联网公司比起吴小晖的安邦集团，规模还要大，它们的重要性的还在于其金融科技是中共当局倚仗的数据平台，而数据安全在中国同美国的科技竞争中，事关国家的经济、金融与科技安全，这在很大程度上也构成了这些互联网巨头的保护伞，可正因如此，中共也必须防范它们将海量数据泄漏给西方，以及某种可能的和西方特别是美国的暧昧关系。鉴于中国的互联网巨头在发展过程中一度和西方联系密切，股权结构复杂，加之当局近年奉行对民间资本不友好的政策，目前身处国际险境的中共，对它们不放心并不奇怪。

吴小晖的安邦保险已经被收归国有

另一方面，互联网巨头们不深度介入政治亦不可能。在中国要做大企业，没有强大的官僚资源和政商网络同样不可想象。即使是互联网行业，以技术起家，但在成长做大过程中，亦需要政策保护，需要舆论为自己发声。中宣部副部长徐麟前不久在媒体峰会上就强调，无论什么样的媒体，无论是主流媒体还是商业平台，无论网上还是网下，无论大屏还是小屏，在导向上都是一个标准，没有法外之地、舆论飞地。要牢牢把握新闻舆论工作的主动权主导权，坚决防止借融合发展之名淡化中共领导，坚决防范资本操纵舆论的风险。换言之，所有媒体和自媒体，都必须和中共站在一起，不能有杂音。

徐的讲话在马云事件后，警告和敲打互联网巨头的意味非常明显。资本收购、参股商业媒体，把媒体变成资本的传声筒和代言人，这种现象很普遍，互联网巨头虽不是先行者，但却后来居上，它们操控舆论的能力很强。比如马云的阿里集团就收购了多家商业媒体，包括亚洲最有影响力的英文报纸《南华早报》。当局是决不允许在自己的一家声音之外，还有第二家不同的声音存在。

在中国谁才是真正的老大

不只是渗透和操纵舆论，商业精英和财富巨头还建立了许多半隐秘的政经小圈子，如马云就成立了以自己为核心的湖畔大学。这些举动可能并不仅仅出于商业考量，虽然他们现在不会试图去挑战中共制度，但在中共看来，这是在向政治渗透，建立势力范围，一旦中共政权有风吹草动，或者处于某个敏感时间，这些商业精英的选择很可能会起到蝴蝶效应。

因此，中共需要让他们认识到在中国谁才是真正的老大，马云的言辞使当局有一种紧迫感，尤其在美中对抗的特殊时刻，再不借强化互联网的数据平台监管来防范和敲打这些互联网巨头，规范和约束资本的力量，恐怕就晚了。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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