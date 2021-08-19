客座评论：中共会如何对待塔利班控制的阿富汗

（德国之声中文网）塔利班对阿富汗首都喀布尔的攻占以及美国的仓促撤离，导致拜登政府饱受内外批评。尽管拜登在电视讲话中为美国的撤退辩解，声称美国占领阿富汗的目的只是消灭恐怖分子而非帮助阿富汗的国家建设，但毋庸讳言，此乃华盛顿20年阿富汗政策的失败。

在过去20年，美国花费了巨大的人力物力成本，并以死亡2300多名士兵的代价，未能达到消灭塔利班、移植民主、重建阿富汗的目标，反而壮大了这个组织，让事情回到原点。此外，华盛顿未和盟友协商的仓促撤退，不顾那些曾经和美军合作的阿富汗人士的巨大危险，给人一种对阿富汗始乱终弃的印象，也重创了美国信誉，认为华盛顿在关键时刻是靠不住的霸权。

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但华盛顿阿富汗政策的失败也许更表现在时间成本上。美国发动中东反恐战争，对伊拉克和阿富汗进行打击，让自己身陷这两国的泥潭，以致延误战略东移，让中国得已崛起，成为美国现在不得不正视的最强大的竞争对手。要是把这个时间成本算进来，比起投入阿富汗的有形资源来，对美国国力的消耗更严重。这也是拜登（其实也包括特朗普）政府为什么坚持美军必须撤出阿富汗的原因。

美国为何撤离阿富汗？

也正是基于此，外界有看法认为，华盛顿仓促撤出阿富汗，是要收缩战线，集中力量对付中国，包括"祸乱新疆"。比如，前印度驻阿大使最近撰文表示，美国撤军背后可能是更大地缘战略谋划：将原本投入阿富汗的资源调集至印太方向，更好遏制中国这一主要对手；同时转嫁祸水，放任阿富汗局势大乱直接威胁中国利益，并使俄罗斯、伊朗承压。在他看来，美国占领阿富汗期间，不仅未能利用阿富汗局势压制域内竞争对手，还投入天量资源进行"反恐战争"，反而替整个区域消除了极端宗教风险和暴力恐怖威胁。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班接管了总统府 过去几天，塔利班发起的攻势简直锐不可当。国际驻阿部队开始撤军后还不到三个月，极端伊斯兰主义的塔利班就已经占领了位于首都喀布尔的总统府。

“阿富汗战争已经结束！” 极端伊斯兰主义者宣称要“解决问题” 塔利班发言人纳伊姆（Mohammad Naeem）说：”阿富汗战争已经结束。我们恳请各国和国际机构和我们坐下来开展对话，以便解决所有尚存的问题。” 他表示，阿富汗很快就会建立新政府。

“阿富汗战争已经结束！” 塔利班旗帜几乎插满全境 阿富汗全境很多地方已经插上了塔利班的旗帜，这是昆都士市中心的场景。数天前，塔利班几乎不费吹灰之力轻取这一东北重镇，曾令西方国家震惊和不解。德国联邦军曾长期在这里驻防。

“阿富汗战争已经结束！” 警车成了塔利班的战利品 过去20年里，美国斥资无数，为阿富汗政府军和警察力量提供培训和装备。大批政府军官兵缴械投降后，这些先进装备就成了塔利班的战利品。图为喀布尔机场附近，塔利班武装人员驾驶缴获的警车正在巡逻。

“阿富汗战争已经结束！” 阿富汗总统加尼已逃亡境外 上图是周六阿富汗总统加尼在电视上发表安民告示的画面，而一天之后，据半岛电视台援引总统保镖的消息报道称，加尼总统已经逃往乌兹别克斯坦首都。

“阿富汗战争已经结束！” 大批喀布尔市民开始逃难 周日，逃难的车辆将喀布尔街头挤得水泄不通。媒体报道称，塔利班已经下令不得阻挡难民出逃。一些人徒步抵达喀布尔机场，希望得到乘机出逃的机会。

“阿富汗战争已经结束！” 人满为患的喀布尔机场 很多国家已经呼吁本国公民立即离开阿富汗。办理登机手续的窗口前，几天来一直人满为患。德国政府也开启了疏散本国侨民的紧急行动。

“阿富汗战争已经结束！” 疏散行动仍在进行 德国外交部长马斯表示：“我们将尽一切努力，在今后几天内将我国公民和阿富汗助手们接回德国。”周日晚间，德国联邦军的运输机已启程飞往阿富汗，以协助撤侨行动。 作者: Christian Walz



我曾说过，习近平上台后，新疆局势转向稳定，固然主要因为北京强硬的治疆政策，但美国对塔利班和其他极端势力的打击客观上也为新疆提供了一个安全的外部环境，没有美国为本区域提供的这个公共安全秩序，新疆局势可能不会像现在这样稳定，北京如今就担心美军撤出阿富汗后新疆的暴恐重又活跃。从这个角度看，美国在阿富汗的驻军有益于中国。除此外，中国的投资和产品也得以利用美国提供的这个公共安全产品而大量进入阿富汗，让中国的势力渗透进阿富汗，故而，美国在阿富汗的存在实际上也起到为中国做嫁衣的作用。

长平观察: 中共“精塔”还是塔利班“精共”？

我种桃，你摘果，而且名正言顺，任何一个美国政府，都不可能做这种赔本买卖。因此，美军撤出后，势必引起阿富汗和周边局势的巨大变化和力量重组。中国、俄罗斯、伊朗这些美国的对手以及印度和土尔其等美国盟友，在美国20年留下的阿富汗这个烂摊子面前，将重新调整自己的阿富汗战略，在未来的阿富汗局势中占得一个先机和有利位置。

其中，国际社会关注最多的就是中国的阿富汗政策会有怎样的变化。中国会第一个承认塔利班的新政权吗？如果中国过度卷入阿富汗的内部事务，是否最后也会步苏联和美国的后尘，在这个号称"帝国坟场"的阿富汗折翅？

塔利班脱胎换骨？

理解北京在塔利班时代的阿富汗政策的可能变化，首先要明确其阿富汗政策的优先目标是什么，从官方透露的信息看，应该主要有两个：一是新疆局势，阿富汗变局对新疆的影响和挑战；二是一带一路，打通阿富汗这个中国连结中亚、南亚、西亚的枢纽。北京的阿富汗政策和对塔利班的态度取决于这两点的实现程度。

对中国来说好消息似乎是，此番塔利班卷土重来，和20年前有了某种也许可称得上脱胎换骨的变化。伴随对喀布尔的占领，塔利班对外释放了要搞政治和解，建立一个具有包容性的伊斯兰政府的信号，对和美军合作的民众，不再搞大肆抓捕和刺杀，也允许女性上班女童接受教育，减少了激进色彩。外交上，则努力和周边大国以及邻国搞好关系，积极争取外部承认和支持，甚至允许西方外交使团和西方人通过喀布尔机场安全撤出，以减少新政权建立的阻力。

观看视频 02:39 一个视频 看懂塔利班简史

看起来，塔利班接受了第一次执政被四面孤立的教训，然而它能否真正脱胎换骨，以一种全新面目出现，真正建立一个包容性政府，实现政治和解，稳定阿富汗局势，恐怕只能且走且看。这不仅仅是因为最近几天，在阿富汗传出了和塔利班宣称的不吻合的消息，如不允许妇女上班，枪杀一些反塔利班的民众。塔利班没有一个强有力的组织体系，其上层机构不能有效约束下面的分支机构，这些消息姑且可以看作其分支组织未能准确理会上层意图而自行其是。尽管如此，塔利班极端原教旨的意识形态很难让世人对其放心。这种要在阿富汗建立一个伊斯兰神权统治国家的极端保守的宗教意识形态，与现代国家需要的世俗性会产生内在和本质的冲突。如何调和两者的矛盾，在维护自身意识形态纯洁性以及保持国家的世俗性之间形成适当的折冲，对塔利班是个很大挑战。尤其考虑到阿富汗还存在复杂的部族矛盾，此种挑战就更大。

客座评论：中国和塔利班的共同利益

北京或许不久之后就会感受同塔利班的极端意识形态产生的冲突，这就是对"东突"的处理。北京把"东突"定义为恐怖组织，虽然塔利班向北京承诺不会允许任何势力在阿富汗从事针对中国的活动，但要它切割和"东突"的关系，不对"东突"分子进行庇护是难以办到的，因为在伊斯兰的教义上两者是兄弟。北京当然也明了这种状况。早在2000年，北京与塔利班时任领导人奥马尔见面，后者承诺最多不允许"东突"在阿富汗的领土上从事反中活动，不可能把他们交给中国政府。20年过去后，塔利班的基本教义没有太大改变，也许出于现实政治考虑塔利班会满足北京更多的要求，但要它不容纳"东突"分子是不可能的。

塔利班丢失过一次政权，对再次统治阿富汗，自然会非常珍惜，它也知道外部形势的变化，内政外交上，能够改变的可能都会尽量去改变，但作为塔利班根本的极端意识形态是不会改变的，伊斯兰教传承千年，塔利班以极端面目立足并获得政权，要它在宗教意识形态来一个大转型，其实是种奢望。它现在展示的某种姿态可能只是一种出于顺利建立政权的策略性手段，一旦政权稳固或者某种紧急状态出现，不排除它会用严格的伊斯兰教义来统治阿富汗，约束每个人。

新疆的安全隐患

这样来看，塔利班迟早可能和北京产生冲突。但只要塔利班不公开支持"东突"，北京不会和它决裂。北京害怕一旦"东突"受塔利班默许或者怂恿，对新疆发动恐袭，新疆将重回以前不安定的状态。因此北京对塔利班也是不得不防。新疆如再次陷入恐袭状态，不仅威胁中国的国家安全和人民生活，也将直接影响中国和巴基斯坦的一带一路项目。中国虽然在阿富汗有很多投资，但一带一路尚未进入阿富汗，原因就是阿局势不稳。像中国官方学者说的，如果一带一路通过中巴经济走廊进入阿富汗，和中亚的"丝绸之路经济带"连在一起，再从阿富汗通向伊朗和西亚，就将形成一个巨大的中国经济辐射板块，由于这个区域也是传统地缘政治理论的世界岛的中心地带，它对中国的意义和价值不可小觑，可若"东突"受塔利班支持重新对新疆发动恐袭，这一切就会成泡影。

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因此，北京和塔利班有可能形成一种共生关系，积极支持塔利班对阿富汗的国家重建。塔利班对中国已经发出了投资呼吁，阿富汗经济上倚重中国将不可避免，未来北京在阿富汗会有相当的战略空间和话语权。但是，在阿富汗局势完全稳定前，北京不会对它进行任何贸然的重大投资。塔利班极端保守的意识形态和对"东突"的态度也将成为北京的一块心病，在政治上支持塔利班的同时，北京会如王毅所说，对它听其言观其行，这个过程会持续一段时间。不过，有一点很清楚，即使塔利班今后同中国交恶，北京有可能会派兵攻打塔利班，但会速战速决，见好就收，不会派兵占领阿富汗，最多是扶持一个傀儡政权，不会将自己拖入一场长期的没有胜算的战争中。

曾经摩登的阿富汗 巾帼济世 她们是接受良好教育的精英：喀布尔大学的两名医科女大学生与她们的女教授（图右）一起学习人体解剖结构。这张照片摄于1962年。那时阿富汗女性理所当然地参与社会生活，也有受教育的机会。

曾经摩登的阿富汗 时髦女性 这张图片也摄于1962年，两名打扮入时的年轻女性正走出喀布尔广播大楼。在90年代塔利班夺权后，女性在公共场所必须戴面纱、头巾。

曾经摩登的阿富汗 男女平等？ 在70年代，女生在喀布尔理工大学里很常见。20年后，只有男性允许接受高等教育。直到塔利班政权2001年倒台，情况才再次发生变化。自2003年1月开始，女性同样拥有受教育的权利被写入阿富汗宪法。

曾经摩登的阿富汗 苏联讲师 一名苏联教师正在喀布尔理工研究所上课，向阿富汗学生们传授那个时代的计算机知识。在十年战乱期间，不少苏联讲师在阿富汗大学授课。

曾经摩登的阿富汗 男女同行 男生和女生很自然地同行，这是1981年的喀布尔。这之前两年，苏联军队入侵阿富汗，而苏方的干预引向十年战乱。苏军撤离后，塔利班上台。

曾经摩登的阿富汗 教育权利 图片上是苏联干预时期的阿富汗中学生。塔利班上台后，将女孩排除在课堂外，不允许她们上学、受教育，也不允许她们外出工作上班。

曾经摩登的阿富汗 社会分化 图中一位母亲带着她的孩子大方地走在街上，没戴面纱、头巾。这样的图片至今难得一见。即便在塔利班倒台15年后，阿富汗妇女们仍要在一个男性主导的社会中为平权进行斗争。其中一个例子是：在整个阿富汗，只有一名女出租司机。 作者: Esther Felden



邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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