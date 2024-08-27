客座评论：中俄之间令人担忧的互动

中国不久前还在向乌克兰示好，但随后又兴师动众，派了好几个高级官员去莫斯科。旅德华人政治学者张俊华认为，这不是一个好兆头。至少对终止乌克兰战争并不利。

2024年7月，习近平和普京在哈萨克斯坦举行的上合组织峰会期间会晤 图像来源: Sergei Guneev/Pool/Sputnik/REUTERS

（德国之声中文网）自从乌克兰突袭库尔斯克后，普京陷入了非常紧张焦虑状态。他一直把他发动的战争说成是特别军事行动，其目的是为了清除所谓乌克兰的"纳粹"，保护在乌克兰说俄语的人。为此，不少孤闻寡陋或者偏信官方宣传的俄罗斯人并不对他占领乌克兰领土感到反感。 而且两年来，俄罗斯一大批不知内情的百姓，由于所谓政治化的爱国主义情怀，成了他再次担任总统的群众基础。但乌克兰突袭库尔斯克以后，打破了官方一直宣传的"俄罗斯战无不胜"论调，所谓"原子弹强国所向无敌"的神话也陷入尴尬境地。

普京知道，他现在急需上战场的士兵，以及各方面对军工的支撑。 所以，在紧急关头竟然还出访了阿塞拜疆，希望得到有关的支持。他试图从集体安全条约组织成员国那里获得直接的军事支持，但现实却令他很失望。虽然有如下的条款，即在该组织成员国受到恐怖主义侵略后，其他成员国有责任参与阻止。但显然，这一条款并没有任何实际效果。

北京主动出手支持普京

但没想到，这时习近平却决定对他有所表示。 这使普京多少得到了安慰。 在七月末短短的一周内，中国的副总理何立峰、总理李强、财政部长蓝佛安，以及更令人注意的中国陆军总司令李桥铭，分别去了莫斯科。而在同时，俄罗斯也派外交部副部长去了北京。在莫斯科，李强跟普京签订了几项总数目为10万亿卢布的大笔投资项目。在中国地方政府财政纷纷勒紧裤带情况下，北京竟然还对俄罗斯如此慷慨。可见习近平还是很了解普京这个老朋友急需什么的。 目前，尽管双方没有透露中国在哪些领域投资，但鉴于俄罗斯目前急需的军工业设备和技术，外界也可以推测出几分。

在这个大背景下，有不少社交媒体和境外的中文网页宣称中俄陆军双方达成了协议，决定秘密向普京输送退役军人。 有些甚至还说，中俄双方达成协议今后要输送一万八千人到俄罗斯前线。

对如此耸人听闻的报道或者传说，笔者认为应该从中国国内以及中国与西方的关系来判定是否属实。 正是习近平领导的政府对俄罗斯侵略乌克兰的暗中支持，并给与不少类似于机床、微电子产品等军民两用的产品，才使得俄罗斯的军工业非但没有因为西方制裁而衰落，而似乎比以往更强了。 至于是否向俄罗斯输送武器，这个目前似乎谁也没掌握证据。但在疫情期间特别是自俄罗斯侵略乌克兰以来，中国的军工业相当繁忙。这不禁会引起人们的猜测和怀疑，因为中国至少目前还没有马上要攻打台湾的势态。

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习近平不会如此走极端

尽管如此，目前中国经济不景气，而同时又对西方国家有相当大依赖，并且，因为帮助俄罗斯已经引起了西方对北京的不满，部分企业和公司已经受到了西方的部分制裁，再加之来自美国的关键技术封锁。在这种情况下，很难想象习近平会孤注一掷来公开支持普京，并公开派送大批退役军人来"抗乌援俄"。

但是，习近平肯定不愿看到普京因为战争而倒台。毕竟，一旦他倒台，那以美国为首的西方国家不就可以集中力量来对付中国了？ 除此之外，还有一些因素似乎也能说明习近平为什么不想让俄罗斯改朝换代。

普京在北京冬奥会闭幕之后才发动对乌战争 图像来源: Xinhua/imago images

首先，有一种说法认为，普京掌握着习近平的把柄。譬如说，在2022年冬奥会前的俄中峰会时，普京向习透露他攻打乌克兰的想法。而习则劝说他不要在奥运会前或者这期间行动。这一说法已被中国有关方面否定。但如果真有此事，而普京为了转移目标，可以通过公开此事，来使得西方把习近平看成一个彻彻底底的战争帮凶。当然，上述事例，只能由时间来证明是否属实。再有，莫斯科档案馆尽管在叶利钦期间开放了一些有关中国的档案，但还有很多有关中共的档案并没有开放。一旦俄罗斯再次民主化，并开放这些档案，那将对中共相当不利。

总之， 在乌克兰在进攻库尔斯克以后，中国官方如此频繁地访问俄罗斯，这不仅是对俄罗斯鼓了一下气，更重要的是体现了习近平坚持倒向普京的一方，连一般不随便出国的陆军司令也亲自上马，可见中俄军事合作不是一句空话。 而中国财政部长就是要跟俄罗斯商讨如何回避西方金融制裁问题。更重要的是，习近平10月又将亲自访俄罗斯，出席金砖国家峰会。 所有这一切，都受到世界特别是西方关注。而且，也使西方比以往更担忧这场战争如何结束。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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