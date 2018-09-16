客座评论：两岸难题如何解？

（德国之声中文网）去年，我作为访问学者来到台湾国立大学之前，刚刚结束了在美国东海岸剑桥市一所大学（译者注：哈佛大学）的教职。毫无疑问，我在抵达这里时，对于一场内战结局的复杂性以及痛苦程度都深有感受。在我离开美国的时候，这个国家正陷入一场围绕邦联军旗帜的争斗。在美国内战中，由南部各邦组成的邦联军（美利坚联盟国）最终败给北方的联邦军（美利坚合众国）。直到现在，美国南部还有不少纪念当年军事胜利的遗址。150多年后，美国在解读其历史时依然"各自表述"。

在台湾，我在很大程度上再次目睹这一现象。这个岛国起源来自中国内战。1949年，蒋介石的国民党败退到这个岛屿。他们当时坚信自己依然代表真正的中国，那个在数十年前由他们领导创建的共和国。在此后的几十年里，光复大陆一直是他们宣传话语中最为重要的部分-即便他们的大邻居事实上已经逐渐成为经济强国。而人民共和国则始终将台湾视为一个叛乱省份。

一段历史，两种解读

正如一再发生的那样，当胜利者和失败者各自解读历史时，冲突在所难免。双方在1992年才最终同意了"一个中国"的说法，尽管对其定义依然存在分歧。作为一个德国人，我很熟悉这种做法：在二战之后，两德-民主西德和共产东德-都认为自己是"一个德国"的合法代表。由于双方都拥有一个强大的盟友-分别是美国和苏联-他们都能够在国际政治舞台上留下自己的印记。

观看视频 01:59 直播 01:59 分钟 分享 台海军演“演”给谁看？ 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/2wJEb 台海军演“演”给谁看？

美国和联邦德国的经验能为中国人民共和国与台湾之间的冲突带来何种启示？首先，也是最为重要的是，双方应该继续致力于"九二共识"，为更美好的未来铺平道路。在这一过程中，彼此都不应该被迫丧失尊严。

因为一件事情很清楚：台湾不可能收复中国，人民共和国也不可能占领和削弱台湾。两个国家分享共同的文化遗产和悠久历史。今日的台湾是一个现代化、开放和宽容的民主政体，与蒋介石1949年带到台湾的独裁政权毫无共同之处。作为一个德国人，台湾近代史的这一方面令我极感兴趣。我经常受邀针对"转型正义"议题发言。

这一科目的首要问题是：民主国家如何对待独裁时期的代表和人物？德国在统一近30年后的今天，依然在讨论怎样才是正确的方法。在共产东德，公民被剥夺公民权利、投入监狱、遭受酷刑。当东德政权崩溃后，受害者和加害者不得不学习如何在新的德国之内共存。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ 中国官方的要求 根据美国《华盛顿邮报》曝光的中国民航局发给美联航（United Airlines）的信件，中国官方要求相关企业网站在“国别”或“国别（家）／地区”选项中，不应将台湾或台湾地区与中国并列，不得出现“中国、香港、台湾”并列。台湾应称“中国台湾”或“中国台湾地区”。网站中的中国地图须包含台湾，港澳台与中国应用同样的颜色标识。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ SAP SAP目前是德国最值钱的公司，公司市值已经超过1180亿欧元。这家欧洲最大的软件开发企业主营业务为企业资源管理软件。在中国市场的业务广泛。公司德国总部的主页上，台湾、香港和中国被并列显示在“国家或地区”的选项栏里。进入台湾的专属页面后，右上方显示国旗的地方也会出现台湾的青天白日旗。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Siemens 西门子凭着目前将近1000亿欧元的市值在DAX排名第二。公司在机电和电子领域具有领先地位，业务深入能源、医疗、工业及基础设施建设领域。在公司的全球网站上只有“地区”这个概念。其中，“中国”和“香港澳门”以及“台湾”并列存在，不符合中国官方的要求。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Bayer 拜尔股份集团是德国制药和化工领域的传统老牌企业。世界500强之一，最著名的产品是阿司匹林。目前公司以900多亿欧元的市值在DAX排名第三。公司网站上，“中国”、“台湾”和“香港”在“亚太地区”一栏选项中并列出现，同样不符合中国官方的要求。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Volkswagen 把中国视为“第二故乡”的大众公司以870多亿欧元市值排名DAX第四。它对中国市场的依赖性已经是众所周知的事情。集团主页上的地图很“聪明”，没有对不同国家使用不同的颜色。但在城市的标示上，上海对应的国家是“中国”，而台北对应的则是“台湾”。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Allianz 安联是德国最大的保险公司，以860多亿欧元的DAX市值位居第五。通过和中国中信信托投资有限公司合资立足中国市场，在台湾也有非常广泛的业务。公司的德语主页将中国、香港和台湾并列放在“地区/国家”的归类中。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ BASF 从营业收入上来说，有150年历史的巴斯夫是世界上最大的化工企业。在DAX的榜单上以820多亿欧元市值位居第六。公司在主页上提供的区域转换功能中，同样将中国、香港和台湾并列。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Daimler 作为DAX市值前十榜单上的第二家车企，戴姆勒以730多亿欧元市值排名第7。这个同样把中国视为“第二故乡”的德国老牌豪车制造商如今已经大约有10%的股份握在吉利老板李书福的手里。所以集团公司的网站非常“合规”，也就不太令人惊讶。在香港、台湾后面都打上了“中国”的标识。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Deutsche Telekom 总部位于波恩的德国电信，在高度寡头垄断的中国电信市场上无法有何作为。只在上海开设了为企业客户提供云和高性能网络服务的T-Systems公司。在台湾、香港和澳门都没有直设分公司。所以这家DAX市值排名第8的德国企业在T-Systems的业务网站上只有“China（中文）”的地区选项。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ BMW 在中国拥有全球第二大研发网络的宝马，对中国市场同样十分重视。除了集团大佬不断拜访中国以外，这家DAX市值排名第9的德国车商在集团网页的国家选项单中没有囊括香港、澳门和台湾，只有中国这一概念。在DAX前10名的德国车商中是最“合规”的一家企业。

港澳台怎么叫 十大德企是否“合规”？ Continental 德国马牌（又称大陆集团）这家DAX市值第10名的德国企业以轮胎制造起家，目前已经是一家能够提供多元产品的汽车零配件供应商。在中国大陆地区拥有20多个分支机构，在台湾设有2个。虽然公司在香港也有分支，但网站在“国家/地区”的选项中没有提供“香港”这一选项。“台湾”则和“中国”为并列存在的选项。 作者: 任琛



在台湾的日子里，我意识到年轻一代与过往历史剥离。1949年结束的内战过于遥远。因此他们更觉得自己是台湾人，而非中国人。

台湾证明民主成功

世界各国应该呼吁冲突双方保持克制。与此同时，有必要强调台湾的民主自由模式。这个岛屿毕竟是德国乃至欧盟最为重要的贸易伙伴之一，也是世界影响力排名第19的国家。台湾的例子再次证明民主模式的成功：政治自由和经济自由齐头并进，并最终带来繁荣与和谐。尽管我们与中国保持友谊，台湾依然是亚洲国家中的一个特殊盟友。

中华人民共和国赢得了内战胜利。用自己的话语来解读战争结果符合中国利益。就此而言，这个国家的做法并不令人奇怪。虽然可以理解其中背景，却无法以此作为北京解释所作所为的借口。习近平主席领导下的中国高层没有展示出任何意愿，重建两个差异巨大的手足之间的智慧与和谐。如果未来这一幕能够上演，人民共和国将能实现其目标：成为国际舞台上杰出而且负责任的一员。

Alexander Görlach是一名哈佛学者，也是英国剑桥大学地区与国际问题研究所的高级研究员。他是卡内基伦理与国际事务委员会的高级学者，同时担任德国吕内堡大学的伦理与神学荣誉教授。他拥有比较宗教和语言学博士学位。Alexander Görlach是政论杂志《欧洲人》（The European）的创办者，并曾在2009年至2015年之间担任该刊总编。他现在是《纽约时报》和《新苏黎世报》的评论作者。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。