客座评论：两岸春不暖花不开与“抗中三长”

台湾立委、国民党立法院党团总召傅崐萁带团访问北京返台之后，形容两岸关系“迎来春暖花开”。虽然不知道他如此形容的根据是什麽，不过从候任总统赖清德的人事布局来看，赖清德的看法显然并非如此。

台湾准总统赖清德（左五）4月25日公布最后一波内阁人选。左一、左二、左三分别是准防长顾立雄、准外长林佳龙、准国安会秘书长吴钊燮。 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

（德国之声中文网）在台湾，两岸、国防、外交以及国安是直属总统的职权，相关的部门负责人虽然也号称是内阁阁员，但是他们是由总统任命，不归行政院院长指挥。而赖清德公布的相关人选，“够不够能力”在两岸不太可能“春暖花开”的情况下，贯彻赖清德的意志、配合赖清德的运筹帷幄呢？

这里就先来看一看，这几位即将上任的官员可能是因为什麽原因被赖清德相中，赋予“重责大任”。

曾经有人打趣说，台湾的国家安全会议是无所不包的“终极决策机构”，其他部门最终都是“执行机构”。赖清德的国家安全会议秘书长人选是熟门熟路、蔡英文政府时期的外交部长——吴钊燮；说他熟门熟路，是因为他曾经是蔡英文2016年第一任期时的第一位国家安全会议秘书长，也担任过总统府秘书长等职务。再之前在陈水扁执政的时候，他曾经担任驻美代表，在民进党党内也担任过党秘书长。

吴钊燮的英文表达能力甚佳、对中态度强硬，所以也是中国眼中的“死硬派台独份子”。以这一点来看，似乎赖清德将要继续维持目前的态势，不会出人意料地躁进，但是也不可能向中国示软。

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原任国家安全会议秘书长的顾立雄，则将转任国防部长，这在台湾也是少见，由文人而且是出身律师的人选出任国防部长。顾立雄在蔡英文任内担任金管会主委、不当党产委员会主委时，手段果决，据说就是因为如此而受到青睐、拔擢为蔡英文第二任期的国家安全会议秘书长，而且是做满4年，可见颇为受到器重。

顾立雄与国防事务的交集，大概就只有担任国家安全会议秘书长这段时间。他本人和军方的关系并不密切，所以由他出任国防部长，最可能的原因就是看重他在国家安全会议秘书长任内和美国在军事交流上建立的关系。因为许多美台之间当时不能曝光的往来，如今逐步开放，而中间的细节，顾立雄可能比军方还清楚。

图为台湾准防长顾立雄（左）、准外长林佳龙（右）4月25日出席记者会。 图像来源: Carlos Garcia Rawlins/REUTERS

或许一讲到台湾的外交，就会被嘲笑是“断交”，但是实际上，虽然台湾与多数国家没有正式邦交，仍然有透过非正式或者是约定俗成的管道互相往来，也不是没有工作进行。不过，这次赖清德请现任总统府秘书长、前台中市市长林佳龙出任外交部长，可以说是有些奇怪。

林佳龙之前的经历，除了曾经在美国、日本读书之外，与外交工作相关的大概就只有在陈水扁执政时，担任负责台、美、日之间对话平台的国安谘询委员。所以坊间认为，林佳龙出任外交部长，主因是身为民进党新潮流派系领导的赖清德为平衡党内派系，所以敦请隶属正国会派系的林佳龙担任外交部长。

不过，先前没有太多经验，未必就不能担任外交部长，尤其是外交处境艰难的台湾，需要有完全不同于以往的作法来开拓新的外交空间。林佳龙的强项就在于，虽然他从政经历丰富，但是仍然敢于脱出窠臼，也敢于启用新人，此外他还有年纪轻的优势，是否适任总得先上任。

林佳龙对中国的立场强硬，这是能够让赖清德放心的；尤其外交事务，还有未来的副总统萧美琴可以从旁协助。就算林佳龙的能力有待验证，应该也不会有太大的失误；直白的说，台湾的外交只要不触怒美国就好。

吴钊燮、顾立雄、林佳龙三个人的共同点就是，他们对中国立场强硬，但是不会鲁莽冲撞。那麽他们有没有能力成为赖清德挡枪避弹的“抗中三长”？

其实他们三个人的工作，很大的成分是要看美国的印太政策，所以他们除了要可以让赖清德放心地委以重任之外，更重要的是让美国相信，他们这三个人很清楚地知道美国的利益和底缐，未来能够和美国配合，且不会在美国打算与中国“斗而不破”的时候，打著“抗中”的旗号当“Troublemaker 麻烦制造者”。

所以说，他们三人有没有能力当“抗中三长”，以现在两岸关系好不起来的局势而言，并非首要任务。反正台湾很习惯中国很容易不开心，而且对中国不开心非常无奈，也很清楚只要是民进党人当选总统，两岸就不可能“春暖花开”。但台湾人也担心两岸“春暖花开”之后，台湾就会“不复存在”；而提供台湾保护伞的是美国，所以他们三人有没有能力当“友美三长”，反而更值得关注。

詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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