客座评论：两岸战争风险高，但今年不会有事

（德国之声中文网）考量到今年中国的头号任务是修复被疫情损伤的经济，除非美国在总统大选预热期间民主共和两党及其候选人做出什么踩大陆红线的举动，或者台湾民进党政府为赢得2024年初的总统大选在两岸关系上刺激大陆，不然，两岸在今年应该还是相安无事。

大陆和台湾的领导人在新年祝词中都向对方表达了某种善意。习近平在元旦贺词中提到两岸一家亲，希望两岸同胞共创中华民族绵长福祉，未讲过去的“祖国统一”套话；蔡英文的元旦讲话和答记者问也从之前的“抗中保台”变成“和平保台”，并表示在疫情后希望恢复两岸健康有序的交流。

虽如此，双方的军事部署却一刻未停。去年底，蔡英文正式决定从2024年开始，台湾义务兵役从现行4个月延长到一年。在台县市长选举刚结束不久，民进党大败的情况下，延长兵役对民进党的2024年总统大选明显不利，蔡还是要这么做，除了这可能是来自美国的压力，民进党政府也研判，经过去年八月大陆的围台军演，两岸战争的风险不再是虚假的，而是真实存在，因此台湾必须提前因应准备。而在大陆这边，解放军东部战区开年即在台岛周边海空域组织了三场诸军兵种联合战备警巡和实战化演练，军机逼近台外岛空域。

即将于2月5日访华的美国国务卿布林肯日前在接受媒体采访时亦表达了对台海关系保持警惕的立场，称虽然中美紧张关系有所缓和，但他认为大陆对于台湾的态度存在风险。而习近平在中共中央和国务院举办的春节团拜会上的讲话，历数去年的成绩，也一改元旦贺词中对两岸关系释放的软调子，表示“坚定开展反分裂、反干涉重大斗争，牢牢把握两岸关系主动权”。

微妙的情形

现在两岸的情形确实微妙，有研究者用“诡异”一词来形容，也许前一刻风平浪静，下一秒就乌云密布。习在两个节日的讲话，前后不到20天，表述迥然有别，尤其解放军开年即部署三场高强度的实战意味很强的军演，并且毫不回避这就是针对“台美勾连挑衅升级、破坏台海和平稳定行径的严正警告”，的确有些耐人寻味。

台湾有军事学者认为，大陆在改变过去的举大棒，说硬话风格，现在是说软话，举大棒。普通民众可能不会注意，东部战区的这三场演练，正处隆冬季节，海上风力大，气候条件恶劣，是非常不适合搞军演的，所以，解放军的目的可能不仅仅是要震慑所谓的“美台勾连”这么直接。

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美国总统拜登年前签署2023年国防授权法案，将台湾政策法有关军事部分的内容打包放入，授权美政府五年内向台提供100亿美元军事援助，以及20亿美元军事贷款，并加速对台军售，包括出售布雷车等。大陆越来越感受到美国正在加速武装台湾，要把台湾变成一座巨大的军火库，这自然会让北京恼火。

解放军在冬季恶劣天气并且夜间演练，在解放军的军演史上也很少见，动作的不寻常除了有向台美传达警示讯号的意含外，虽不像坊间认为的，解放军马上有一个攻台计划，更多还是一种常态化的演练，也即解放军要做到在任何极端情况下习近平强调的所谓“招之即来，来之能战”，那么它就必须加强在恶劣天气下的演练，然而，正是这种常态化的极端天气下的演练，更应值得重视，因为它透露出大陆或者准确说北京，确实在为将来的两岸军事冲突在做扎扎实实的准备。

当然台湾延长兵役、大量采购美式武器也是一样在做准备。双方都判断未来最终要摊牌，两岸难免一战。事实上，美国判断台海战争的风险也在快速升高，因此要求台湾买更多美式武器来武装自己，并做随时介入这场战争的准备。当三方都认为爆发战争的几率在上升，且为此做准备，战争很可能如预期的发生，这在历史上不乏其例，这就是预言的自我实现。

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不排除能够避免战争风险

会不会出现因为大家都意识到战争的代价太大，从而让战争得以避免这种情况？自然不排除。对两岸来说，战争的代价不用提，即使对美国，根据美智库CSIS前不久公布的兵推，即使在设定的参数对美日台最有利的情况下，台海战争也只是以它们的“惨胜”、中国的“惨败”结束。“惨胜”一词表明，战争对美代价也巨大。尽管上述可能性不排除，由于大陆和美台之间的信任极度稀缺，相对来说，两岸出现战争风险的概率还是更大，很有可能像一战梦游般地打起来，特别是考虑到擦枪走火等各种意外。

台湾蓝营学者中有一种看法认为，美中台三边，最想台海战争打起来的是美国，因为就算美国要为战争付出巨大代价，但相对两岸付出的代价，仍是小巫见大巫。就中国而言，战败将在很长时间一蹶不振，甚至中共很可能垮台国家也会分裂，这是美国最乐意见到的结果，一劳永逸消除了它的心腹大患；退一步，即使中国战胜，战争对大陆产生的破坏、两岸的世仇以及中国为此受到的西方制裁，也将让崛起夭折，国家发展的元气几十年都恢复不过来，这对美国也是非常好的结果。所以，只要两岸战争爆发，美国都是赢家。出于这个目的，美国军方和智库去年以来不断鼓吹解放军2027年前最有可能攻台，实际是美国要在这个时间点放手让台湾去冲撞大陆红线，从而逼得大陆无退路只能打台湾。

这有点阴谋论的味道，美国有没有这个想法，不好判断，眼下也无法去验证。不过，正如本文开头指出的，至少两岸在今年发生战争的几率不高。一方面，是中美台三方包括军事在内的各种准备工作做得不是很充分，虽然战争准备的充分与否没有一个固定标准，而且也不是每场战争都要做好充分准备，但是对于这种大家都有预期的战争，还是相关准备要做得充分些好，特别是军事上的各种可能性都要考虑好。美国如真的届时有意“怂恿”台湾去挑衅大陆，现在的军事准备是远远不够的。另一方面，大陆今年的工作重点是拼经济，疫情让中国的经济耽搁了三年，习在二十大又制定了一个野心勃勃的中国式现代化目标，而今年又是二十大后的开局之年，中国人讲究开局要好，开局搞砸，今后也会不顺，是很忌讳的事情，所以，除非美台去冲撞大陆红线，习对红线之下的各种“挑衅”，哪怕觉得丢面子，都会忍。毕竟战争如果在今年爆发，由于清零所导致的民伤还没有抚平，百姓对政府尤其对习本人怨气冲天，会不会团结一致支持他打这一仗很难讲。万一战争失利，真的后患无穷，至少他是要被中共拿来祭旗的。所以能忍则忍。

但在过了今年这个点，等清零的创伤被慢慢淡忘后，假如那时内外条件起了变化，两岸和美中依然像现在一样针锋相对，两岸爆发战争的可能性就确实会大增。具体的时间点不好预判，但肯定不会太远。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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