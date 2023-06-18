客座评论：东亚格局对北京外交能力的考验

（德国之声中文网）最近在东亚的两件事情，分别引起韩国和日本的不快和不安。 而这弄不好，会造成对中日、中韩关系在经济和地域政治层面的恶化。

否认冲绳岛的归属

先讲日本的事情。今年5月8日，人民日报发表了“论《马关条约》与钓鱼岛问题” 的文章。这篇文章的题目似乎还有点含糊，而人民网转载这篇文章时，则用了更显眼的、明确的标题《钓鱼岛归中国 琉球也到可再议的时候》。 我们这里暂不重复那些对所谓的“历史事实”的陈述，文章总的意思是： 如同钓鱼岛一般，冲绳（即历史上的琉球）的主权归属问题需重新审议。换言之，中国应该考虑把该岛归列为中国的领土。 而6月8日的《环球时报》文章的标题更是把这个意思强化了：《琉球群岛地位未定，不能叫“日本冲绳“》。 它指出，中国应该在国际法框架内支持冲绳从日本独立出来。

而对日本冲绳岛问题的重视，如同后来《人民日报》描述的那样，是因为习近平对此问题显示出了极大的兴趣。该报在今年六月报道了习近平当时参观中国国家出版文化档案馆。在这期间，他在一本关于琉球历史的木版印刷书前驻足，并说，“"当我在福州工作时，我知道福州有一个琉球博物馆和一个琉球墓，福州与琉球有很深的关系。"尽管习近平这段关于琉球言论的含义并不明确，但紧跟着他的那些拍马屁的人似乎看到了机会，于是决定在其归属问题上掀起一波热潮。

日韩对中国入境报复手段深表遗憾

而具有讽刺意味的是，他们完全不顾自己的说法是否与中国政府以往在此问题上的立场相矛盾。 早在20世纪60年代，毛泽东就承认冲绳是日本的一部分，并支持冲绳从美国统治下回归日本。1953年1月8日的《人民日报》甚至刊发文章表示，尖阁列岛也是冲绳的一部分。

警告韩国政府

中国在韩国的外交事故，公众也大多有所了解。首尔外交部6月13日表示，中国驻韩国的最高特使 故意 用 “不准确的信息”批评韩国的政策，对这位外交官在首尔和北京之间日益紧张的局势中发表的言论进行了公开批评。其背景是，中国驻韩国大使邢海明不久前会见反对党韩国民主党领导人李在明， 并在共同的晚宴上公开批评韩国的外交政策，警告首尔不要 “错误地押注 ”中国在日益激烈的竞争中输给美国，韩国“肯定会后悔”--这是指首尔目前正在推动的与华盛顿的更紧密关系。这番言论引发韩国强烈反弹，以至于事情一直闹到连总统都对此表态。 但中方对此不屑一顾，认为大使在做自己应该做的工作。

北京的地域战略思维

这两件事情尽管表面上互不相连，但却透视出了习近平的地域战略思维以及他的处理方式。 众所周知，近年来中国“战狼外交”变得特别时尚。而背后的理念就是“东升西降”。从某种意义上来说，中国驻韩大使说的“在美国全力打压中国的状况下，有人赌美国会赢、中国将败北”，“这完全是错误的判断，没有彻底掌握历史的潮流“，依然是这种东升西降思维的表现。

2022年美日韩领导人在西班牙北约峰会期间举行会晤

随着中国海军的迅猛发展，中国冲出第一岛链的欲望也就更为强大。 除此之外，朝鲜的原子弹和导弹研究日益发展，迫使韩国以及日本对此警觉倍增，考虑到自己的军事力量的有限，双方不得不加强跟美国的军事和情报的合作。而美国因为自己对保护台湾和保证台湾海峡、南中国海自由航行的义务，自然利用这个机会继续强化跟日本、韩国以及南海的菲律宾、越南等国的军事联系。反过来使得北京感到不安。因为这使得中国冲破第一岛链困难重重，而这一切对“统一祖国”大业肯定会产生负面影响。

东亚格局的变化

以韩国在2016年购买美国制造的萨德反弹道导弹系统为例，本来的用意是应对朝鲜的威胁，但却导致北京异常愤怒，因为这将可能影响其武力攻击台湾。2017年，韩国总统文在寅在提供了一系列被称为 "三不 "的保证后，算是平息了此风波。当时首尔承诺不为萨德系统增加新的电池，不参与美国的导弹防御网络，不加入与美国和日本的三边军事联盟。但随着朝鲜日益强化的挑衅行为，现任的尹锡悦总统已经明确表示，不认为自己受到文在寅 "三不 "政策的约束。同时，他还在4月份将台湾问题的紧张局势归咎于中国 "试图用武力改变现状"，更让北京不悦。

萨德：高尔夫场上的防卫

中国政府不会从对方的角度考虑其利益，而对最近东亚发生的剧烈的变化更是毫无感觉。日本和韩国最近的外交突破，大大改变了东亚的格局。上个月，尹锡悦和日本首相岸田文雄宣布了一系列措施，以缓解因日本战时强迫劳动而产生的贸易争端，并欢呼双边关系进入 "新时代"。尹锡悦还提出了日本加入美韩核计划新倡议的可能性。而这一切当然对美国强化在东亚的防务有着积极的意义。

应该说，目前在东南亚和东亚的发展趋势有两种不同的力量在博弈。一是以美国为首的，力图保持现状的做法。所谓保持现状，就是对目前维持台湾独立政体的的地位、维持南海航行自由、防止在东亚和台湾海峡发生战事。而北京则是在试图改变现状，在南海问题、台湾问题上获得其主导地位。而要如此做，打破所谓第一岛链相当重要，中国在钓鱼岛（日本称尖阁列岛）现在又加上冲绳岛的努力，跟菲律宾等造成的冲突，都是为了冲破这个岛链，从而获得全面掌控台湾的能力。

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现在问题是，中美双方是否真的到了弩张剑拔的地步、无法缓和了呢？其他国家诸如日本、韩国、菲律宾真的到了“非你即我”、非要选边站的地步？应该看到，中国经济本身不仅是对美国，而且对日韩，都有着相当的依赖性。在当今中国经济并不景气的情况下，继续这种战狼式的外交并非对中国自己有利。

看来，习近平必须思考如何跟民主国家共存的问题，而要考虑这个问题，又不得不收敛一下自己的“雄心壮志”。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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