 客座评论：世界衰退了，中国怎么办？ | 经济纵横 | DW | 19.09.2019

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经济纵横

客座评论：世界衰退了，中国怎么办？

世界经济前景黯淡，中国是否会不可避免地陷入衰退？经济学家沈凌认为，这取决于中国如何应对，尤其是在科研和教育体制方面。

Symbolbild USA China Handel (Getty Images/AFP)

（德国之声中文网）欧美经济的"空袭警报"不断地拉响，但是炸弹却一直没有落下来。这样的事情一再重复，非常容易让人产生警报疲劳，以为经济危机不会再来了。实际上，经济危机总是在不经意之间到来，不可能不出乎大多数人的预料。最近，欧洲央行重启量化宽松，并确定进入负利率时代。而美国的采购经理人指数也跌破荣枯线，让人非常怀疑接下来的一年美国也会跟着欧洲进入衰退期。于是很多人会担心：中国是不是也会不可避免地进入衰退呢？

China Dr. Shen Ling (privat)

本文作者、经济学者沈凌

"是的，大概率会。" 对此，我的确没有什么耸人听闻的预判，我相信，一旦全球主要经济体进入衰退，中国断难独善其身。否则的话，四十年改革开放就会有很奇怪的结论：中国的开放难道是通向瑞士少女峰的棘轮火车，只向上不向下吗？既然开放融入了世界经济，那么世界经济的衰退也会必然地影响中国。这是很简单的道理，不太可能有独树一帜的结论。

但是，在全世界都陷入衰退的时候，中国和世界其它经济体会有什么不一样的事情发生呢？在微观层面，我们都知道，一次衰退过后，新的头部企业往往是那些能够在衰退中幸存下来的企业，他们往往能够在衰退中扩张自己的产能。那么在世界经济中，如果把一个国家作为微观经济中的一个企业，我们也会发现，衰退实际上是后进经济体扩张经济的大好时机。在上一次危机过后，中国企业第一次出现大规模的海外收购，就是这个逻辑的最好体现。沃尔沃被吉利收购，朴茨迈斯特被三一重工收购，都是经典案例。

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在这个过程中，中国经济仰仗的并不是超过欧美企业的技术水平和管理能力，实际上中国经济最大的优势在于规模。中国经济是世界上最大的市场，过去这句话要被冠以"潜在"二字，但是现在越来越多的行业已经不需要"潜在"去形容这个最大市场了。中国已经是世界上最大的消费品市场。同时，中国也是世界上最大的工厂，具备最完整的产业链和最大的产业工人群体。因此，在中国市场上生存下来的企业，尤其是那些消费品生产企业，往往已经经受了最严苛的竞争考验，具备了最强的市场竞争力。当世界经济出现衰退，那么这些中国企业为代表的中国经济就是生逢其时，恰好能够最小阻力地拓展世界市场，在产业链上向上转型升级。所以，从这个角度思考，面对世界经济的衰退，中国经济的机遇更加大。

那么，这样的优势的边界在哪里呢？任何的规模优势都有一个极限，越过了这个极限，规模优势会变成规模不优势。中国经济的规模带给企业一个做大的良好环境，但是这并不先天地允许中国企业变强。在做大的过程中，如果能够持续地技术创新，在最终达到规模优势的边界之前就变成为技术优势，才会最终导致中国经济的整体实现转型升级，建立真正的创新型经济体。对于宏观经济来讲，政府要做的，并不是一味地劝说企业加大研发投入，而是设计出一个有利于企业增加研发投入的制度和宏观环境。改革现有的大学教育制度，提供足够任正非使用的"数学家物理学家化学家"；改革现有的科研体制，让搞科研的真的能够看到成为比尔盖茨乔布斯的可能性，才是政府应该做的事情。这些事情，现在变革了，成果却不一定看得到。所谓十年树木，百年树人，教育和科研的成果往往要到几十年后才看的到，这是百年大计。

 沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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