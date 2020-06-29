客座评论：不溯既往或是北京有意网开一面

政治时评人邓聿文认为，港版国安法的宗旨是从重从严从狠从宽处罚四类犯罪行为。北京这样做是要警告反对派：我可以放你们一马，但倘若"不识好歹"，继续和我对着干，你们的案底我都捏着，下回重判。
（德国之声中文网）港版国安法在中国全国人大常委会录得全票通过并已于七月一日在香港生效。从该法对分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动及勾结外国四种罪行的条文内容看，北京的立法宗旨是要从重从严从狠从宽（泛）处罚四类犯罪行为，杜绝香港成为西方对华发动"颜色革命"，反中乱港的前线和基地。
虽然港版国安法的实施不会对多数港民的生活造成太大影响，然而无疑表明从七一起香港"一国两制"走入历史。因为对"一国两制"而言，最重要的标志就是人们可以在香港从事批评和反对政府的的活动而不担心人身受限甚至被监禁。自由民主不会从天上掉下来，要追求自由民主就必须组织相应政治活动，就必须对现行的制度和政府进行批评乃至反对，而如果政府将批评和反对它的言行统以"危害和颠覆政权"禁止，那么从这个意义上说，"一国两制"即使还徒有形式，也丧失了其作为护栏的意义，不能保护港人免受政治恐惧。
尽管北京的目的要从重从严从狠从宽惩处在它看来反中乱港的行为，但在刊行的法律中，之前被传出的该法不会溯及既往以"清算"反对派也算是得到证实，港版国安法第三十九条规定，本法施行以后的行为，适用本法定罪处刑，这表明它不具追溯力，此乃该法唯一能让人们稍稍宽慰之处。对于法律是否应有追溯期，香港和内地，法律专家和民间之间，争议较大，多数香港人，包括亲北京的建制派，以及法律专家，主张法不溯及既往，这也是国际上此类法律的通行做法，但在中国民间以及香港少数政界人物，则强烈要求港版国安法具备追溯力，因为正如他们中的某些人所言，过去一年有很多涉及危害国家安全的犯罪者，他们引发了"激进暴力恐怖活动"以及"公开请求外国对国家和香港进行制裁"，严重危害国家主权，港版国安法要起到应有的威慑效果，就必须设立追溯期。
对此北京的考量如何？
从北京的立法初衷看，去年的反修例运动特别是期间出现的暴力行为和港独诉求，无疑是促使北京快速出台此法的最重要因素，加上内地民意支持，北京原本或许也打算设立追溯期，以惩戒其眼中的泛暴派、港独人士以及长期在香港鼓吹民主的泛民大佬。此前，香港坊间传出国安法要捕获的54名扑克牌名单，他们基本囊括了北京痛恨的目标。但北京还是让港版国安法不具追溯力，应该不是出自其"善意"，有意放这些人一马，也不是要遵循此类法律的一般规定，而是不想在这个特定时期，制造一种让全港恐惧的气氛，进一步生乱，为国际社会特别是西方更深介入香港事务提供借口。
反对派去年发起的反修例抗争及其"揽炒"策略严重打击和撼动了香港的经济和社会秩序。北京虽然不喜欢香港成为反华基地，但亦不希望这个曾经的明珠从此暗淡下去，为日后的治理埋下无穷无尽的麻烦。所以港版国安法打出的旗号是要恢复香港的经济社会秩序，这也迎合香港目前大多数市民的想法。虽然反修例抗争导致的后果北京不愿看到，可在"生米已经煮成熟饭"的情况下，监禁再多的人也不可能使损失失而复得。鉴于许多港人参与了去年的抗争，有些人很可能符合港版国安法的"犯罪"要件，他们对此产生恐惧很自然，国安法实施后，因为担忧既往的行为被清算而在全港弥漫一种对法律的恐惧情绪，这显然不是北京愿意看到的，而且这种恐中情绪也易于被上面提到的扑克牌中的人物所利用，若法律溯及既往追捕他们，导致他们来个鱼死网破，铤而走险，在香港再次发动大规模抗争乃至由此出现流血事件，很可能会惹毛全体港人，届时香港被彻底瘫痪，北京动用军队收拾危局，这将得不偿失。
北京的首要目标是恢复香港的经济社会秩序，不让香港在法律颁布后再牵扯中央过多的精力，惩处香港反对派不是重点，换言之，北京需要的是，同样的行为在法律实施后不再发生，若再发生，从重从严处理。对已经发生的触犯国安法的行为则交由香港的刑事法律定罪量刑处理。
另一方面，在港版国安法全票通过前夕，美国参议院通过了香港自治法，对有关中港两地的官员实行签证限制，美国商务部也取消了香港的独立关税区地位，并禁止军民两用产品出口香港。尽管这些措施对香港产生的实际后果有待进一步评估，但美欧还将视北京的下一步行动保留对京港两地的制裁手段。北京为了政权安全当然不会理会美欧的制裁，但这并不是说，在可能的范围内，它不会想尽量避免和美欧的对抗，因为这种对抗对它完全没有好处。在主要目的已经达到的情况下，假如因追溯力的问题而导致形势复杂化让美欧"不得不"出台更严厉的制裁措施，这于北京是没必要的。
同时外界看到，港版国安法实施前夕，泛民大佬和港独代表人物如陈方安生、李柱明和黄之锋等纷纷宣布退出政坛、宣布割席或者退出和解散组织，对他们本人和北京来说，这种处理方式都好。北京借此可宣称港版国安法提前达到了威慑作用，而这些头面人物也避免了自己成为首个被国安法拿来祭旗的人物，保存了"民主抗争"的革命火种。
尽管港版国安法不设追溯期而避免出现该法一实施即大面积捕获反对派的现象，但为使法律在反对派中产生寒蝉效应，北京大概率会在现在还没有宣布"退席"的反对派的头面人物中选择一两个开刀，这样既缩小了打击面，不会引起反对派的群情激愤，又让他们看到和北京作对的"下场"，以儆效尤。为此，北京很可能将他/她过往行为纪录作为检控上的参考及根据，影响是否加刑，北京这样做是要警告反对派：我可以放你们一马，但倘若"不识好歹"，继续和我对着干，你们的案底我都捏着，下回重判。
从目前反对派的骨牌反应看，香港的民主抗争可能要进入一个较长的低潮期。
邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。
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