客座评论：不溯既往或是北京有意网开一面

（德国之声中文网）港版国安法在中国全国人大常委会录得全票通过并已于七月一日在香港生效。从该法对分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动及勾结外国四种罪行的条文内容看，北京的立法宗旨是要从重从严从狠从宽（泛）处罚四类犯罪行为，杜绝香港成为西方对华发动"颜色革命"，反中乱港的前线和基地。

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虽然港版国安法的实施不会对多数港民的生活造成太大影响，然而无疑表明从七一起香港"一国两制"走入历史。因为对"一国两制"而言，最重要的标志就是人们可以在香港从事批评和反对政府的的活动而不担心人身受限甚至被监禁。自由民主不会从天上掉下来，要追求自由民主就必须组织相应政治活动，就必须对现行的制度和政府进行批评乃至反对，而如果政府将批评和反对它的言行统以"危害和颠覆政权"禁止，那么从这个意义上说，"一国两制"即使还徒有形式，也丧失了其作为护栏的意义，不能保护港人免受政治恐惧。

尽管北京的目的要从重从严从狠从宽惩处在它看来反中乱港的行为，但在刊行的法律中，之前被传出的该法不会溯及既往以"清算"反对派也算是得到证实，港版国安法第三十九条规定，本法施行以后的行为，适用本法定罪处刑，这表明它不具追溯力，此乃该法唯一能让人们稍稍宽慰之处。对于法律是否应有追溯期，香港和内地，法律专家和民间之间，争议较大，多数香港人，包括亲北京的建制派，以及法律专家，主张法不溯及既往，这也是国际上此类法律的通行做法，但在中国民间以及香港少数政界人物，则强烈要求港版国安法具备追溯力，因为正如他们中的某些人所言，过去一年有很多涉及危害国家安全的犯罪者，他们引发了"激进暴力恐怖活动"以及"公开请求外国对国家和香港进行制裁"，严重危害国家主权，港版国安法要起到应有的威慑效果，就必须设立追溯期。

从“二十三条”到“港版国安法” 《基本法》埋雷 香港《基本法》在上世纪80年代起草时，北京方面就出于香港可能成为“颠覆基地”的担忧，写入了“香港特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央人民政府及窃取国家机密的行为”之词句，并禁止香港政治性组织与外国的政治性组织建立联系。1997年英国将香港主权交还中国之后，北京方面多次表态希望香港尽快就此“自行立法”。

从“二十三条”到“港版国安法” “二十三条”立法遭阻击 2002年，“二十三条”立法进程启动，在香港社会引起了极大争议。反对者认为，这部威权主义色彩浓厚的法案会侵蚀自由权利，且受约束者过于广泛。支持者则认为，西方民主国家也有国家安全法案。2003年7月1日，数十万市民上街抗疫“二十三条”立法，建制派的自由党随后也宣布反对该法案。重重压力之下，特区政府宣布无限期搁置立法。

从“二十三条”到“港版国安法” “反送中运动” 2019年，围绕《逃犯条例》修订案，香港爆发了“反送中运动”。民众先是担心修订案会导致中国内地司法机构今后可以引渡香港人前往内地受审。法案撤回后，这场抗议运动演变成了香港市民对北京势力日益增强渗透的不满。而在北京当局看来，香港近年来的多次抗议示威浪潮已经构成了对国家安全的威胁。

从“二十三条”到“港版国安法” 北京亲自立法 2019年10月底，中共十九届四中全会的会议公报中，简略地提到“建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制”，外界当时猜测，北京会再度推动香港自行进行“二十三条立法”。12月，港版《国安法》在几乎无人关注的情况下悄然列入了全国人大常委会2020年度立法工作计划。根据香港《基本法》第十八条，全国人大常委有权将全国性法律置入《基本法》附件三而在香港实施，且该进程只需向香港特区政府及基本法委员会“征询意见”，无需香港立法会审批。

从“二十三条”到“港版国安法” 《国安法》浮出水面 5月21日，受新冠疫情影响而延期召开的全国人大会议将《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》草案审议列入了会议议程，港版《国安法》真正引起了全球的高度关注。5月28日人大闭幕当天，该立法决定获得高票通过，港版《国安法》正式启动立法。

从“二十三条”到“港版国安法” 美国取消香港特殊地位 华盛顿方面指责北京此举严重破坏香港自治，正在将香港“一国两制”变为“一国一制”。5月29日，特朗普举行新闻发布会，表示启动取消给予香港特殊贸易地位的程序。商界担心香港的国际金融中心地位将受威胁，香港股市也陷入了动荡。美国还计划出台措施，制裁直接或间接涉及损害香港自治和自由的香港及北京官员。不少西方国家也纷纷对港版《国安法》表示忧虑、遗憾、不安或谴责。

从“二十三条”到“港版国安法” 法案全票通过 在巨大的国际压力下，6月30日，全国人大常委会依然以162票全票通过《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》。截至此时，官方仍然没有公开法案全文，只是在此前披露了内容概要。根据法案，分裂国家、颠覆国家政权、恐怖活动、勾结境外势力危害国家安全今后在香港将是刑事罪名。而新设立的驻港国家安全公署等中央机关将对危害国家安全犯罪案件具有一定的管辖权，事实上限缩了香港的自治权。 作者: 文山



对此北京的考量如何？

从北京的立法初衷看，去年的反修例运动特别是期间出现的暴力行为和港独诉求，无疑是促使北京快速出台此法的最重要因素，加上内地民意支持，北京原本或许也打算设立追溯期，以惩戒其眼中的泛暴派、港独人士以及长期在香港鼓吹民主的泛民大佬。此前，香港坊间传出国安法要捕获的54名扑克牌名单，他们基本囊括了北京痛恨的目标。但北京还是让港版国安法不具追溯力，应该不是出自其"善意"，有意放这些人一马，也不是要遵循此类法律的一般规定，而是不想在这个特定时期，制造一种让全港恐惧的气氛，进一步生乱，为国际社会特别是西方更深介入香港事务提供借口。

反对派去年发起的反修例抗争及其"揽炒"策略严重打击和撼动了香港的经济和社会秩序。北京虽然不喜欢香港成为反华基地，但亦不希望这个曾经的明珠从此暗淡下去，为日后的治理埋下无穷无尽的麻烦。所以港版国安法打出的旗号是要恢复香港的经济社会秩序，这也迎合香港目前大多数市民的想法。虽然反修例抗争导致的后果北京不愿看到，可在"生米已经煮成熟饭"的情况下，监禁再多的人也不可能使损失失而复得。鉴于许多港人参与了去年的抗争，有些人很可能符合港版国安法的"犯罪"要件，他们对此产生恐惧很自然，国安法实施后，因为担忧既往的行为被清算而在全港弥漫一种对法律的恐惧情绪，这显然不是北京愿意看到的，而且这种恐中情绪也易于被上面提到的扑克牌中的人物所利用，若法律溯及既往追捕他们，导致他们来个鱼死网破，铤而走险，在香港再次发动大规模抗争乃至由此出现流血事件，很可能会惹毛全体港人，届时香港被彻底瘫痪，北京动用军队收拾危局，这将得不偿失。

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北京的首要目标是恢复香港的经济社会秩序，不让香港在法律颁布后再牵扯中央过多的精力，惩处香港反对派不是重点，换言之，北京需要的是，同样的行为在法律实施后不再发生，若再发生，从重从严处理。对已经发生的触犯国安法的行为则交由香港的刑事法律定罪量刑处理。

另一方面，在港版国安法全票通过前夕，美国参议院通过了香港自治法，对有关中港两地的官员实行签证限制，美国商务部也取消了香港的独立关税区地位，并禁止军民两用产品出口香港。尽管这些措施对香港产生的实际后果有待进一步评估，但美欧还将视北京的下一步行动保留对京港两地的制裁手段。北京为了政权安全当然不会理会美欧的制裁，但这并不是说，在可能的范围内，它不会想尽量避免和美欧的对抗，因为这种对抗对它完全没有好处。在主要目的已经达到的情况下，假如因追溯力的问题而导致形势复杂化让美欧"不得不"出台更严厉的制裁措施，这于北京是没必要的。

同时外界看到，港版国安法实施前夕，泛民大佬和港独代表人物如陈方安生、李柱明和黄之锋等纷纷宣布退出政坛、宣布割席或者退出和解散组织，对他们本人和北京来说，这种处理方式都好。北京借此可宣称港版国安法提前达到了威慑作用，而这些头面人物也避免了自己成为首个被国安法拿来祭旗的人物，保存了"民主抗争"的革命火种。

尽管港版国安法不设追溯期而避免出现该法一实施即大面积捕获反对派的现象，但为使法律在反对派中产生寒蝉效应，北京大概率会在现在还没有宣布"退席"的反对派的头面人物中选择一两个开刀，这样既缩小了打击面，不会引起反对派的群情激愤，又让他们看到和北京作对的"下场"，以儆效尤。为此，北京很可能将他/她过往行为纪录作为检控上的参考及根据，影响是否加刑，北京这样做是要警告反对派：我可以放你们一马，但倘若"不识好歹"，继续和我对着干，你们的案底我都捏着，下回重判。

从目前反对派的骨牌反应看，香港的民主抗争可能要进入一个较长的低潮期。

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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