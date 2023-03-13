客座评论：下次金融危机会有多深？

（德国之声中文网）自从2022年初，预测中国经济没有明显下滑被打脸之后，我就安分了很多。因为预测的的确确不是那么容易的事情，太多的因素会干扰原来的运动轨迹。在2022年初的时候，我看到中国前两年的抗疫成果还不错，经验在积累，就以为面对未来的疫情，中国政府能够与时俱进，表现更加沉稳。不料去年一年，反而是中国在疫情三年中经济表现最差的一年，导致美国即便出现了四十年来最严重的通货膨胀，美元对人民币的汇率依然上升了五个点。这把羊毛薅得相当厉害，居然使得中国GDP对美国GDP的比例不升反降，中美差距没有缩小，反而变大了。这是在实际GDP中国还高于美国的情况下实现的，确实有违经济学常识。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。



那么2023年初，美国三家中小银行出现了流动性危机，瑞信银行被迫合并于瑞银的当下，我们对未来的预测又会如何呢？

谁是下一个瑞信 ？

其实那种短线干扰再多，也难以颠覆长期的趋势发展。一个经济体的汇率长期来讲取决于其经济表现，就像一个公司的股票价格最终取决于长期的股息分红。如果能够依靠通货膨胀率的上涨来提高汇率，那么津巴布韦的货币岂不是全球最坚挺的了？美国持续的高通货膨胀，必定侵蚀了经济体中那个最脆弱的部分：社会中的弱势群体生活困难，需求就会减弱；产业链中对成本最敏感的厂商，难以维持，谈何生产链的扩张和回归？金融系统中的杠杆最高风控能力最差的玩家，也许就会暴雷；等等都是不一而足。这些沉在统计数据底部的真实经济问题，可能一时间暴露不出来，但是不可能一世都暴露不了。我在硅谷银行破产的当天就撰文预计：这不是最后一张倒下的牌，后面还会有很多，吃瓜群众可以拿个小板凳数数了。因为从硅谷银行的破产原因看，这样的操作模式很普通，所以也不太可能只有它一家在如此操作。而现在瑞信的问题导致市场一大批债券价值归零，这相当于让瑞信的风险转移到了这些债券持有人手里了，那么他们是不是会因为自身的风控不恰当而相继倒下呢？这个多米诺骨牌能够在瑞信这里就斩断吗？笔者并不那么乐观。

金融危机的本质，是流动性泛滥带来的风控失效。也就是说金融市场的玩家看到资本不断地变得便宜，因而不断地增加杠杆率，直到资本的价格从便宜开始转向昂贵。现在就是这个转折点。在公路急转弯的地方，一定是事故频发的地方，不可能只有一部车出事。

在过去两年的加息过程中，美联储他们已经表现得很不错了，每一次加息都小心翼翼，反复向市场做好宣传工作，从来没有夜半鸡叫，出乎预料。这样做的目的，就是希望金融市场能够对大幅度的加息做好准备，系好安全带，打好转向灯，不追尾，不越轨。只是美国经济的问题由来已久，而疫情和地缘政治对抗又加剧了这个过程。

美国同中国对决 胜负取决于德国

美中较量谁胜出？

我曾经在过去的文章中指出：中国是世界上最稳定的低端商品供应者，而美国是世界上最先进的高科技产品研发者。这两者合作，有利于福利改善，也有利于在危机时刻相对平稳地渡过难关。这两者对抗，必然侵蚀了中国高收入阶层的生活质量，和美国低收入阶层的生活水平。未来的趋势取决于：是中国迅速吸引全球的高科技人才，构建赶超欧美的高科技产业快呢？还是美国迅速吸引制造业回流，构建去中化的普通产品生产链速度快？

在这个拉锯过程中，汇率将会是一个重要的表现信号，而不是决定因素。欧美的金融市场因为加息出现的流动性问题，和高通货膨胀率导致的消费衰退，都在延缓世界范围内去中化的产业链形成。这对美国是不利的。短期来讲，中国在高科技产业上的赶超其实难于美国对普通商品的产业链重构，但是如果金融市场的危机进一步加剧，全世界对美元的信任度下降，人民币的使用进一步的国际化，那么时间就站在了另外一边，趋势的逆转可能就会反映在汇率变动上。去年那种高通胀导致的加息有助于美元升值这样的违背常理的事件，可能就无法持续下去了。这样的话，下一次的金融危机或许就不会是局部性的流动性危机，而是能够影响整体经济中长期趋势的大事件。

2022年经济回顾 新冠被抛之脑后？ 两年新冠大流行后，2022年初，西方经济界对未来有了更多憧憬，预测供应链将自我修复，居家工作的员工会继续保持生产力，更多人会出门购物、用餐和旅行。人们做好了将新冠抛之脑后开始新生活的准备。但现实却有很多意外。

2022年经济回顾 俄罗斯入侵乌克兰 二月下旬，俄罗斯大举入侵乌克兰。西方国家继而对俄罗斯采取大规模制裁，在俄西方企业不得不决定去留。包括麦当劳、各种奢侈品品牌在内的许多公司。甚至一些石油公司都离开了俄罗斯。但是，尽管受到制裁，俄罗斯仍继续通过石油和天然气出口获得了数十亿美元的收入。

2022年经济回顾 能源、能源、能源！ 随着俄罗斯减少对欧洲的天然气供应，能源价格陡升，北溪1号也停止了运行。在整整一代人的时间里，欧洲人第一次意识到缺少能源会意味着什么。政府要求公民和企业减少用电、用气或用热水。在严重依赖廉价俄罗斯天然气的德国，人们开始讨论去工业化问题。

2022年经济回顾 马斯克买下推特 4月，马斯克宣布成为推特最大的股东，几周后又称将完全收购这家社交媒体公司。之后，他曾试图放弃收购，因此卷入指控和诉讼案。最后，马斯克于10月底以440亿美元的交易额完成了对推特的收购，并在几天之内解雇了大约一半员工。许多高级雇员被辞退。这难道就是马斯克著名的“创造性的破坏”？

2022年经济回顾 通货膨胀加剧 随着能源价格不断上涨，美国、英国和欧洲的通货膨胀率达到了几十年来的最高点，食品等商品、运输及船运价格都急剧攀升。各中央银行提高了利率，但这并不足以抑制通货膨胀。股票表现不佳，储蓄贬值。商品越来越昂贵，餐馆也一再推出新的价目表。

2022年经济回顾 保时捷上市 大众汽车和保时捷决定分道扬镳。保时捷登陆德国法兰克福证券交易所，IPO带来了数十亿美元的收入。大众汽车和保时捷创始人家族仍是保时捷最大的股东。两家公司都表示，他们需要自主权和资金来大力投资电动车技术、自动驾驶、软件和电池开发，以保持竞争力。

2022年经济回顾 中国面临多重压力 中国的新冠政策导致长时间不断封城，对制造业产生了很大影响。该国的房地产市场受到更多的监管，新房销售下降，许多地方的开发商停工。12月初突然放开后，市场虽然表现出期待，但因为感染者众多给经济带来新的压力。这些会不会引爆下一个大的经济危机？

2022年经济回顾 加密货币危机 对于加密货币来说，这并不是一个好年份。比特币的价格下降了65%以上，在萨尔瓦多，有人呼吁取消将比特币作为官方货币。更具戏剧性的是，稳定币Terra5月崩溃解体。11月，主要的加密货币交易所FTX申请破产，波及大约一百万名债权人。许多人担心投资者可能会被吓跑，从而毁掉整个加密货币行业。

2022年经济回顾 美国高科技企业裁员潮 在推特宣布大规模裁员后，脸书和WhatsApp的所有者Meta宣布解雇1.1万人，约占其团队的13%。早些时候，该公司就取消了员工的免费晚餐和干洗服务。Snap宣布重组并解雇了20%的员工。

2022年经济回顾 乐观展望2023 毫无疑问，过去的一年是黯淡的一年。乌克兰的战争仍在继续，其他危机也远未结束。然而，有危机的地方也有创新。新的科技和医疗技术，快步走向绿色能源，更有社区意识的新的社交媒体平台给人们带来了新的希望和期待。





沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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