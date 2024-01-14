客座评论：一场令人刮目相看的选举

（德国之声中文网）中国政治的启蒙者之一梁启超在光緒二十六年六月（1900年7月）坐船到美国专门考察美国的民主制度。后来他的游记在中国大陆被收集在《梁启超游记》一书。该书一个重要情节，就是对当时美国大选的过程的描述。 梁启超对当初的美国全国上下包括家庭妇女都关心政治、重视选举这个民主制度的一个重要的环节赞赏不已。他特别感到惊奇的是，当时美国公众的参与程度如此之高，而且公民们都积极地对候选人评论，如同看足球赛时，对球员表现议论一般。梁启超在回国后，力推在中国的"新民救国运动"。所谓的新民，就是让所有的百姓建立起"公民"的概念，并实践自己的责任（如参加选举）与义务。

有时想想，历史也真会开玩笑。在当今梁启超曾赞颂过的美国民主，在今天由于像特朗普这种近似于黑手党政客的存在，美国作为老民主国家倒是出现了退步、受挫折的迹象。但梁启超大概万万没想到，他写这篇游记的100多年后，他赞赏的这种民众积极参与选举，候选人公平地接受选举的结果的民主社会，竟然在用中文一个岛国 - 台湾，实现了。而更重要的是，从台湾这次选举制定的游戏规则、各党遵守这些规则的认真程度和实际情况来看，甚至还超过那些所谓成熟的民主国家。

一场竞争激烈、公平的选举

从大选之前的准备过程来看，蓝白绿各个党都拿出了自己最拿手的一招。寻亏由于马英九强差人意的撮合不成功，加之柯文哲良心的回归，使得蓝白联合无法成功，要不然绿党在大选中真会无招架之力。而后来侯友宜在战术和战略上急速调整，如跟马英九切割，提出三D政策（Deterence, Dialogue, Deescalation），甚至公开表示在其任期内不提统一问题，确实招来一些积极的效果。但由于这种调整过慢，所以最后还是无法圆了自己的梦。

从参与度角度来看，台湾2024年总统和立法委员选举的投票率为71.86%，这比上一届总统选举的74.90%少了3.04个百分点。但即便如此，比较当今所有民主国家参选情况，台湾也算数一数二的了。

从落选的候选人对待选举的结果来看，台湾并没有出现像特朗普这种小人耍赖的现象。这次赖清德当选台湾总统，获558万票胜选， 得票率40,5%。这是民进党连续执政第3次，这是自 1996 年台湾实行总统直选以来首例。承认大势所趋后，国民党总统候选人侯友宜便宣布败选 (33,49%)，表示"非常遗憾未能完成政党轮替，让大家失望了"。民众党总统候选人柯文哲也公开宣布败选 (26,46%)。双双还给胜选的赖清德致电祝贺。

但民进党在这次立法院选举中表现并不出色。国民党虽然没有在总统选举中取得胜利，但已赢得53席立法院席次，重新成为立法院第一大党。立法院选举最终开票结果是：国民党52席、民进党51席、民众党8席、其他2席。

台湾选举的意义

今年世界上有70多个国家举行选举。而台湾则是这个选举年的时间上的先锋，而且确实树立了一个好榜样。台湾的民主在当今世界引起以往从来没有过的全球的关注。在柏林的台北代表处13日举行的一个选举观察会上可以看到， 那里观察大选的德国人挤满了会堂，他们来自各地、各阶层，由此可见台湾地位的提高。德国政府在去年跟台湾政府建立了一个对话平台，双方决定在众多领域保持密切和良好的关系，并希望扩大这种关系。该平台旨在双边经济往来日益密切的背景下，促进活跃的民间社会对话。而世界上目前越来越多的国家都开始强化跟台湾的制度化的联系与合作。

大选意义重大，还体现在台湾选民面对着对面中国大陆的压力，作出了台湾认为是正确的选择。从选举准备工作开始，中共一方面威吓台湾选民，把选上民进党跟选择战争划等号；但中方所作的努力并没有效果。而另一方面，台湾大选本身也是给大陆展示一个榜样的作用，所以中共相当害怕自己的百姓对台湾大选的关注。而对中国的网民来说，官方也要压，关注的好奇心则越强。13日大选那天上午8点投票开始后，中国大陆微博"台湾选举"词条一度冲上热搜话题，但随后这一热门词条在微博被屏蔽。

来自对岸的反应

中国大陆的反应，似乎反应了其一贯的立场，但不论从逻辑上看，还是从情理上来看，颇有矛盾之处。中国大陆国台办发言人陈斌华指出，选举结果显示民进党并不能代表台湾主流民意。这种表述本身说明了中共政府确实把选举当回事了，既然对选举的结果作出自己认为合乎逻辑的解释，这客观地来说中国大陆认可了台湾作为民主政体的选举。如果这么看，那就按情理，中国大陆官方应该对赖清德当上总统祝贺才对呢。

中共目前无法将自己的那种暗箱操作、替换国家首领的非民主程序强加于台湾人，所以，只能隐晦地认可其民主选举，但同时又不愿意认可现在台湾的民主选举出来、来自民进党的新总统。这就使得习近平政府目前陷入一种尴尬。

陈斌华表示，对解决台湾问题、完成国家统一的立场一以贯之，意志坚若磐石。将坚持体现一个中国原则的"九二共识"，坚决反对独分裂行径和外部势力干涉。这里"善待"台湾的前提又再一次得到了强调：习近平政府非要对方认同"九二共识"，以此作为底线。而现在连国民党都为是否有这种共识的存在打上了问号。

新总统今后四年面临的挑战

近年来，蔡英文总统任期期间，把台湾在世界的重要性大大提升了，但同时，台湾由于跟中国领导人在理念不一致，使其在全球地缘政治风险也在升高。这点是有目共睹的：蔡英文担任总统8年来，中国大陆对台湾的军事压力不断升级，战机和军舰试探台湾军方已成常态。而在今后赖清德当总统期间，至少在相当一段时间内，这种恐吓可能会加剧。而这种威吓，尽管从道义上来看，对中国官方并不利，但对台湾，无论是经济、外交，也都不利的。

在大选后的国际记者会，外媒问及赖清德会如何缓解台湾与中国之间风险，以及会如何开启与北京对话？赖清德回应，将依照"中华民国"的宪政体制，不卑不亢，维持现状。同时，新的一届政府会依据中华民国宪政体制推动两岸事务，也希望中国体认他们也肩负台海稳定的责任。赖清德表示，只要在对等尊严原则下，台湾很乐意跟中国彼此交流，合作创造和平共荣。

这一回答似乎还是太笼统了一些。而台湾一部分民众和其他国家特别是美国肯定期待着这位新总统在这方面作出更具体的部署。这次大选中有约700万人投给了蓝白两党，这本身也说明了在台湾确实有希望对中国采取较温和态度、和平共处的声音。

应该看到，过去8年蔡英文不断对北京释出善意却都被拒绝。那么，台湾今后如何巧妙地在中美竞争的墙缝里，扩展自己的空间，开辟一个新的对中国的政策以及整个外交政策，是一个很重要的问题。 这里我们暂且不提，新的一届政府还将同时解决台湾内部一系列问题。如由于高房价造成了民怨四起，尤其北部都会区的年轻族群对于高房价的不满已经白热化。

当然，最关键就是一个处理好跟中国的关系。当然，解决这问题远不是只取决于台湾一方。习近平政府的对台政策也需作一个调整。不管如何，美国也在为台湾的中国政策划出底线。美国总统拜登在台湾总统选举结果出炉后说："我们不支持（台湾）独立……"。 他的话既是说给习近平听的，但也是对赖清德的警示。 值得注意的是，大选之前，著名的一个美国智库Eurasia Group向美国政府提交了一份研究报告。强调美国目前有三个"危险的朋友"。所谓"危险的朋友"是指他们可能会在今年给美国带入困境和危机。他们分别是：乌克兰的泽伦斯基，以色列的内塔尼亚胡，最后一个就是台湾的赖清德。

笔者并不认为这种描述具有其内在逻辑性，因为前两者已经米煮成粥的了，而后者顶多只是潜在的迹象。但从侧面也说明的台湾新总统的任务艰巨。总之，下一届的台湾总统面临的挑战可能大大超过现在的蔡英文总统。

本文作者张俊华为徳籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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