 客座评论：″一国两制″还是″一球两制″？ | 时事评论 | DW | 17.06.2019

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时事评论

客座评论："一国两制"还是"一球两制"？

香港特区政府强力推动"逃犯条例 "修订，却导致"反送中"抗议浪潮席卷全港，"一国两制"受到高度质疑。政治评论员白信认为，此次事件背后隐含的意义远超出"一国两制"范畴，它关系到威权、反协商、反自由的中国政体与注重权利、自由和协商的全球政体是否能够并存的问题。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Getty Images/AFP/D. de la Rey)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    遊行队伍提早出发

    由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    道路拥塞群众平静

    遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (picture-alliance/AP/Kin Cheung)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    人潮瘫痪陆路海路

    共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Getty Images/B.H.C. Kwok)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    现代版「摩西分红海」

    每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/J. Silva)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    五大诉求

    在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    「两百万名加零一」

    民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

  • Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod (Reuters/J. Silva)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    反修例雨衣男坠楼不治

    游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    为「黄衣人」致哀

    黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    白色纸花聊表心意

    由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

  • Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    黄衣男子精神犹在

    在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    一人牺牲 万人上街

    有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    献花不断

    一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    白色蜡烛致意

    除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    特首向市民致歉

    晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/newscom/H. Ruckermann)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    海外城市隔海响应

    15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

  • Hong Kong Protest gegen Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    少量民众留守街头

    大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    立法会外罢课集会

    遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求


  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Getty Images/AFP/D. de la Rey)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    遊行队伍提早出发

    由于参与遊行的人潮众多，遊行起点维多利亚公园在表定时间开始之前就已经挤满人，主办方民阵便在下午两点半左右宣布遊行队伍提前起步。由图中可以看到，一些民众谴责警方在6月12日清场时动用暴力，要求政府追究警察动用武力的行为。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (picture-alliance/dpa/Kyodo)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    道路拥塞群众平静

    遊行路线以轩尼诗道为主，定维园为起点、添马公园为终点。但是因为人潮实在太多，轩尼诗道无法消化，临近街道也都挤满人。港铁天后、铜锣湾、油塘、旺角、香港站均实施人流管制。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (picture-alliance/AP/Kin Cheung)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    人潮瘫痪陆路海路

    共计120条巴士路线受到人潮影响，有的暂停服务，有的改道。海路的部份，想要从尖沙咀搭天星小轮到港岛的民众，人龙已经排到星光大道。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Getty Images/B.H.C. Kwok)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    现代版「摩西分红海」

    每当有救护车接近时，群众都会自动让开一条路让救护车通过，救护车通过之后，又很快地合并成原本的人海。网路上这类影片疯传，国际媒体大赞香港人的质素，中文媒体喻为「现代版摩西分红海」。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/J. Silva)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    五大诉求

    在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。没想到这个公告却没有浇熄市民上街的意愿，甚至有许多市民认为，林郑避重就轻，没有直接回应诉求，而因此上街表达呼吁。主办方民阵表列五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪镇压、不检控和释放反送中示威者、撤销定性6月12日为暴动、林郑月娥问责下台。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    「两百万名加零一」

    民阵召集人岑子杰宣布，6月16日参与游行的民众人数接近“二百万零一个人”，特别多加上“零一”指在太古广场与劝阻警方拉扯后意外坠楼身亡的反修例男子。

  • Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod (Reuters/J. Silva)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    反修例雨衣男坠楼不治

    游行的前一天晚上，一名身穿黄色雨衣的男子危站在太古广场旁的棚架上，旁边打着反送中的抗议标语。虽然警方与立法会议员邝俊宇尝试把他劝下来，却都没有成功。之后，消防员在楼下展开气垫戒备。晚上9时08分，男子突然向外爬出，消防员撲前试图拉回，另外三名消防员出手相助，但男子上衣被拉脱，整个人向下坠落，没有被气垫接住，直接撞击地面。男子被送往医院抢救，但在9时34分宣告不治。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/A. Perawongmetha)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    为「黄衣人」致哀

    黄衣人坠楼身亡，成为反修例运动的第一名牺牲者。当天不断有民众携带白花到事发现场致哀，并为他烧纸钱。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    白色纸花聊表心意

    由于太多人要去太古广场排队献花悼念坠楼身亡的反修例男子，许多花店的白色鲜花皆已售罄。民众改以白纸摺白花代替。

  • Proteste in Hongkong: Demonstrant stürzt von Gerüst in den Tod (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    黄衣男子精神犹在

    在太古广场坠楼身亡的黄色雨衣男子在遊行中成为意识形态的象征，许多民众把黄色雨衣摆成人形，指控香港特首林郑月娥忽视人命、硬推修例。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    一人牺牲 万人上街

    有民众接受外媒采访时表示，黄衣男子的牺牲带动了他走上街头抗议的想法。民众用堆叠标语的方式让黄衣男子在天堂参与遊行。这些标语写着「撤回控罪」、「全面撤回送中 我们不是暴动 释放学生伤者 林郑下台」等诉求。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    献花不断

    一直到晚上，仍然有大批民众向黄衣男子献花。各种标语与白花堆积成山。

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    白色蜡烛致意

    除了白花以外，民众也点白色蜡烛悼念黄衣男子

  • Hongkong Massenproteste gegen Regierung (Reuters/T. Siu)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    特首向市民致歉

    晚上八点多，街上人潮只增不减，香港政府发布声明，表示特首林郑月娥因工作上的不足令社会出现重大矛盾，向市民致歉。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz (picture-alliance/newscom/H. Ruckermann)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    海外城市隔海响应

    15日，大约一千多名民众在加拿大温哥华市隔海响应香港的反修例游行。16日在台湾立法院外也有数千民众身着黑衣举行响应活动。

  • Hong Kong Protest gegen Auslieferungen nach China (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    少量民众留守街头

    大规模遊行隔天，立法会大楼附近的夏慤道仍然有少量民众留守，部份人士夜宿街头，一夜没有回家。

  • Hongkong Proteste gegen Gesetz zur Auslieferung an China (Reuters/T. Peter)

    香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

    立法会外罢课集会

    遊行隔天，香港下起大雨，罢课的学生聚集到立法会的走廊，躲雨的同时以集会表达诉求


（德国之声中文网）从6月9日到16日的一周，香港公民为反对修改所谓逃犯条例举行了三次大规模游行和集会，参与抗议的民众规模从103万到200万，不仅成功迫使香港特首林郑月娥一改此前的骄横而发布书面道歉，并无限期推后修例，也再次吸引了全世界对香港地位和民主状况的空前关注。

如此巨大规模的、持续性的和平抗议，不仅创下香港1989年之后三十年的最高纪录，纵观全球二十世纪以来所有的街头抗议，也属罕见。虽然中共当局要员上周齐聚香港、研判局势和民情，却很难令外界相信目前香港市民的阶段性胜利代表中南海是在真正了解香港民意、也理解所谓香港问题后做出的让步。在香港汹涌民意"反送中"的背后到底是怎样一种力量能够动员青年、老年和各阶级空前地团结示威，林郑氏的妥协背后的中南海是在以缓兵之计应对还是可能从此做出香港政策的重大调整，譬如一国两制在未来将继续坚持抑或放弃？

DW.COM

随着香港民众抗议浪潮不断扩大，港府宣布暂停《逃犯条例》修订工作。知情人士指出，林郑月娥一开始坚持强硬立场，后在得到中央指示之后才选择退让。更有观察家认为，由于在贸易战紧要关头给北京制造了麻烦，这位女特首或许将会“乌纱不保”。 (16.06.2019)

1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。 (17.06.2019)

毕竟，从2014年香港"占中"运动以来，连同此次抗议，香港公民社会的和平抗议无例外地都被港中当局各种污名化，或者指为暴动，或者称有"外国势力介入"，他们被内地安全机关归类为"港独"，视作对中国政权具有潜在的颠覆危险，被中国高层并列为与新疆西藏和恐怖主义相同的三大安全威胁之一。无论是"占中"运动中占领旺角的青年，还是上周的抗议市民，都被香港警方污为"暴徒"；香港社会精英如"占中三子"以及众志团体的青年领袖也被以暴动罪名判刑，香港出版业和媒体也在高压下退缩，相关人士或被绑架至内地，或被迫流亡台湾和德国。早在林郑氏的"修例"计划之前，香港已经陷入风雨飘摇的恐怖气氛中。

特别是，香港民众发动"反送中"、"反修例"运动前夕，中国互联网上流传的一段视频显示，国防大学少将教授徐焰在一次内部报告中，坦承1997年前夕中共高层和安全机构对香港人民极不信任，以中共一贯的阶级分析和结构理论将香港社会划分为三部分，只有占香港人口三分之一的原住民尚有爱国主义，另三分之二分别属于1949年和1960年代初先后从大陆逃往香港的资产阶级和逃港者及其后代，这部分被认为对中共保留着强烈的仇恨，因而相比台湾甚至西藏、新疆等地，香港民众都属于"最坏的"。且不论徐焰将军的此番言论多大程度上属于内部教育和宣传、是否代表中国政府的官方立场，他的结构分析却很有对历史的诚实感，颇能说明中共的以阶级分析为基础的对港政策方法，代表中共在香港问题上从未放弃1949以来的冷战经验，即强烈的敌我意识和政权危机感，这些都在2019年初习近平关于政治安全的讲话充分体现。

不过，当中美双方政客在贸易战逐渐深化、逐渐向贸易议题之外的"结构性"领域扩展的进程中不约而同地谈论起所谓文明冲突以来，香港问题的激化似乎正在与所谓文明冲突论互相印证，首先卷入到远比文明冲突论更为具体、更为全球性的冲突当中，从而自我强化着中美双方对香港问题的分歧，并且突出香港在此种冲突中的桥头堡或牺牲品意义。

具体地说，且不论学界或者大众对所谓文明到底存在着多少种迥异的理解，文明作为一种近乎地缘差异的交织在文化实体和过程的统合形态(syncretism)，如康奈尔大学卡赞斯教授所说，就是一种政治形式。而且，这种政治形式的差异对文明的意义或潜在的冲突，在今天的中美两大经济体和全球化背景下更显得分外突出：从工业革命以来的全球化进程其实伴随着美国式的费城体系和费城体系所意味的全球政体。这种政体，从费城的《独立宣言》开始，就是以国际法的修辞写成，为摆脱殖民主义而寻求宪政主义的独立模式，然后影响了1789年、1848年、二战以后、以及冷战后的几波民族国家浪潮，几乎所有新兴民族国家都以费城的《独立宣言》为模本，而成为一种普世模式，即塑造了全球史，也是全球化的历史。这就是所谓费城体系。在体系内部，其行为类似咨询专家，在大部分情况下会引发讨论，而不是战争，相互之间遵循理性和伦理的竞争和学习，逐渐产生了威尔逊的理想主义和联合国组织、人权宣言、布雷顿森林体系等为基础的战后全球秩序，也就是以费城体系为基础的全球政体。

观看视频 01:35

上万港民反修例的祷声

相比之下的中国，作为一个更像文明体的国家，在全球政体论看来，只有在超越中华人民共和国领土范畴、包含海外华人发挥作用的时候，政体这个概念才有意义。而香港，则一直在其中扮演着关键的联结角色，从鸦片战争开始帮助中国政权联结着海外华人和现代世界，具有特殊的双重性：既是英帝国近似领地地位的属地，保有普通法的治理模式，也是今天香港人民为之自豪也担心被修改《逃犯条例》所破坏的根源，也是费城体系的初衷和核心--作为公民权利和自由保障的社会契约--的一个殖民化版本而已，如同美国也是依靠费城体系的一个变形版本--殖民宪政主义统治着波多黎各、关岛等等，在中英联合声明基础上制定的香港《基本法》就是类似的一个社会契约或不完全的宪政主义安排，其不完全特性在于特首的产生过程，其基于指定选举人团产生的正当性与任何一个民主政体都相去甚远。这也是林郑氏近乎委任执政的阿基利斯之踵，在弹压公民抗议不成后立即成为抗议目标的原因。

另一方面，香港还是1949年后铁幕内中国与世界的沟通桥梁，也是中国政权与所有海外华人联结的"落脚城市"、1979年后中国开始改革开放、融入全球化最重要的资金和管理来源，既是中国与全球金融市场和商品市场的联结桥梁，也是借助这些海外华人将中国与亚非拉等"一带一路"地区联结所谓低端全球化的桥梁。正是在这个意义上，香港的哪怕有限的宪政主义安排，即其有限的民主和对自由和公民权提供保护的法治传统，无论在港英时期还是1997年后的港中时期，都对中华政体的稳定和巩固起着举足轻重的作用，政治意义巨大，邓小平或深谙此点，却被今天的政客们所忽视。即使中国大陆那些眼光短浅的军人政客或者负责港澳事务的官僚们，也都知道香港宪政安排的"一国两制"起码在很近的未来也直接关系台湾问题，即台海两岸的关系问题，不可擅动。

 不过，吊诡的是，当笃信唯物主义即以所谓力量对比作为对外关系指针的中共政权，发现中港台三方力量对比发生变化后，他们的机会主义动机是如此之强，以至于很快就走向了鸦片战争以来清朝政府的老路--背约。在林郑氏寻求修改逃犯条例前，早有中国外交部门对中英联合声明效力的否认和中南海对《基本法》的任意修改，例如所谓第23条问题，急欲废两制、求一统，而无视《中英联合声明》的国际法效力，挑战全球的费城体系。而香港民众对自身有限自由和公民权利的坚持，倒更像散居民族对中华文明--政体的坚守，虽然不好直接与近代犹太人的锡安主义狂热相提并论，却很难排除未来效仿新加坡脱离马来联盟。这固然是被中国怀疑为"港独"的原因，却是香港人民主动选择的殖民宪政主义，也是他们被费城体系所理解和同情的根本力量。

只是，香港便因此成为中国挑战费城体系的一个无法迂回、跳岛的肉刺，"一国两制"的存废也就转换而成"一球两制"是否可能的问题，港中当局对民众和平抗议的镇压便如同一场背约战争。一个威权的、反协商、反自由的中国政体到底在多大程度上和多大范围里可能并行于一个注重权利、自由和协商的费城体系的全球政体，或者将何时、以及如何发生冲突？

  • Hongkong Demonstration gegen das Zulassen von Auslieferungen nach China (Reuters/T. Siu)

    香港历年来的公民抗争运动

    反“送中”、反修例

    2019年6月12日，《逃犯条例》修订案二读，大批抗议民众包围立法会。6月9日，香港发生回归以来规模最大的示威集会，反对被称为“送中法”的修订案。据组织者称，参与人数超过百万。

  • Hong Kong - Demonstration gegen das Zulassen der Auslieferungen nach China (picture-alliance/AP PHoto/V. Yu)

    香港历年来的公民抗争运动

    一桩命案引起的司法争议

    2019年4月，香港立法会对草案完成首读。政府修法的背景是为了向台湾引渡一名杀人嫌犯。但批评者担心，《逃犯条例》修订后，将为向中国大陆遣返、引渡嫌疑人打开大门，威胁香港的司法独立和人权保障。

  • China Anführer der Demokratiebewegung in Hongkong schuldig gesprochen (DW/V. Wong)

    香港历年来的公民抗争运动

    “占中九子”案宣判

    2019年4月9日，“雨伞革命”中的“占中九子案”宣判，9人全部罪成，其中戴耀廷、陈健民及朱耀明被判入狱16个月。有报道称，法官受到了来自中央政府的压力，被要求重判以为警示。

  • Hong Kong Andy Chan Gründer der Nationalen Partei (Getty Images/AFP/P. Fong)

    香港历年来的公民抗争运动

    首次颁布党禁

    2018年9月，香港政府出于"国家安全"考虑，禁止主张独立的香港民族党继续运作。这是主权移交中国21年后，首次有政党在香港被禁。民族党召集人陈浩天（图中）曾表示，港独是“达成香港民主唯一方法”。

  • Eröffnung Hochgeschwindigkeits-Eisenbahn Hongkong und chinesischem Festland (Imago/Xinhua)

    香港历年来的公民抗争运动

    高铁一地两检

    2018年9月，广深港高铁香港段在一片争议声中正式通车，图为香港特首林郑月娥乘坐首航。争议焦点是设立由中国大陆执法人员执行大陆法律的“内地口岸区"，该措施受到泛民阵营的强烈反对。

  • Hongkong Gedenken an Massaker von Tiananmen in Peking 1989 (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    维园六四烛光晚会

    每年6月4日晚，香港民众都会聚集在维多利亚公园举行纪念1989年六四天安门屠杀死难者的烛光晚会。每年的参加人数从数万到十几万不等，是世界上规模最大的六四悼念活动。

  • Hong Kong - Proteste Demosisto (Imago/ZUMA Press)

    香港历年来的公民抗争运动

    反对人大释法

    2016年10月，中国人大第五次对香港基本法释法。争议内容是有关立法会议员宣誓的具体规定和效力。这是北京对香港议员宣誓风波的回应，被视为对港独势力发出的强硬信号，引发较大规模的民众抗议示威。

  • Hongkong Protest Verhaftung Lam Wing-kee (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港历年来的公民抗争运动

    铜锣湾书店事件

    2015年10月起，以销售“禁书”而著称的香港铜锣湾书店的股东及员工共五人先后失踪。后证实他们均在中国大陆受到控制，当局称他们是因违法行为受调查。该事件引发香港和国际舆论震惊和谴责，以及民众的持续抗议。

  • China Hongkong Regenschirmrevolution Demonstration mit Regenschirmen Platz (picture-alliance/dpa/A. Hofford)

    香港历年来的公民抗争运动

    雨伞运动

    2014年9月至12月，香港发生了一系列争取更多民主、要求真普选的抗议运动。示威者用来抵抗警方胡椒喷雾使用的黄色雨伞，成为此次运动的象征。亦称“占领运动”的这一事件被视为香港最大型的公民抗命运动。

  • Archivbild: Hong Kong - Rally für Artikel 104 2016 (picture-alliance/ZUMAPRESS/Y. Kwan)

    香港历年来的公民抗争运动

    反基本法23条立法

    2003年7月，因反对有巨大争议基本法第23条立法，香港50万人参与七一大游行，成为主权回归后规模最大一次抗议运动。根据基本法中的第23条，香港应就涉及国家安全、分裂国家、煽动颠覆、窃取国家机密等多项罪名立法。特区政府因无法在立法会取得足够票数支持，最终终止立法程序。


这个问题，也许要待中美贸易战的解决进程和方式，也许在更长远的未来仍然看不到答案。当香港示威民众的和平抗议取得了阶段性胜利而非大规模流血冲突之后，唯一确定的是：过去一周的大规模抗议，意味着在两种政体模式之间，因一国两制而起、围绕一球两制所展开的一场新冷战的开端。当然，在这一历史进程中，个人的力量虽然渺小，但是从"占中"以来到上周两百万公民走上街头的抗议却可能改变历史，包括全球史。最幸运的结果，作为"一球两制"的桥梁抑或冲突地带，香港有限宪政主义的存续，虽然取决于香港人民今天的选择和行动，却更大程度地依赖"一球两制"双方对新冷战的判断和需要，香港可能因此继续保持其传统冷战当中的特殊桥梁角色，在新冷战的进程中保持其双重性，作为费城体系和中国政体的重合地带，同时作为一个战场和桥梁，以对"一国两制"的顽强坚守保存其特殊地位，并且发展出香港特色的文明--政治形式。那或许就是所谓文明的冲突吧。

白信为政治学博士、北京独立政治观察家。

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香港6.16大遊行: 两百万黑衣人上街发声

反修例抗议在一名抗议男子牺牲后达到顶峰，让更多人携家带眷走上街头，提出撤回逃犯条例、特首道歉、检讨警察暴力等诉求。 (17.06.2019)  

香港历年来的公民抗争运动

自主权回归中国以来，由于担心“一国两制”得不到保障，香港市民、公民社会一直在为维护司法独立、言论自由而抗争。 (12.06.2019)  

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上万港民反修例的祷声  

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