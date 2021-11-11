客座评论：一个新极权主义国家的诞生和结局

（德国之声中文网）在二十一世纪的今天，世界的人们大概很难相信，在经历了二十世纪的三十年战争和漫长的冷战之后，极权主义的幽灵竟然从欧洲大陆转移到了太平洋两岸。北美大陆虽然在年初曾经侥幸躲过一场"啤酒馆政变"的危险，但是，随着中共十九届六中全会的闭幕，一个新极权主义国家在太平洋西岸的亚洲大陆诞生了。

在上周结束的中共19届六中全会上，中共中央委员会三百余人通过了中共历史上第三个历史决议。上两次历史决议，分别发生在1945年和1981年，都经过党内充分讨论的民主协商和反思，通过对党的路线的拨乱反正为中共在两次历史转折点把握时机创造了最大范围的党内共识，堪称中共其实用主义理性和政治现实主义的典范，也是中共能够保持长久活力和韧性的诀窍。

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



自我加冕的"悄悄革命"

相比之下，第三次历史决议虽然自称要从中共百年历程中汲取经验，整个决议却形同东施效颦、照猫画虎，企图效仿六届七中全会确立马克思主义中国化，也就是毛泽东的理论权威地位、继而为他在七大上确立绝对权威铺路，通过本次决议树立起习本人的理论地位，但是既未经过充分的党内讨论，没有任何自我批评，不敢否定任何先前路线（特别是邓小平的改革开放），反而以前所未有的折衷主义，在一个封闭的会议中借着对党的百年历程的肯定，自我肯定了习过去执政的九年，犹如自我加冕一般完成了一次"悄悄的革命"，宣告了三十余年威权主义过渡的结束。

当然，历史上以执政党中央全会集体决议、一致通过的方式确立一个极权主义体制，虽然罕见却似曾相识。希特勒在1923年发动啤酒馆政变失败后历经十年利用选举和暴力窃取了魏玛民主；斯大林也是从1923年德国工人起义失败之后逐渐从"三人小组"中夺取权力，在列宁身后逐一清洗列宁的战友，直到1936年颁布所谓"最民主的宪法"，然后展开大审判，树立起从察里津神话到全面的个人崇拜。用托洛茨基的话说，斯大林就是一个从神秘帷幕后面走出来的独裁者，从"1936到1938年，设法使一个专制君王的一切特性在他身上得到发展……在此期间，全世界与其说对他的力量、意志和深仇死怨感到惊讶，毋宁说对他的智力和政治方法的低劣感到惊讶"。

教科书般的极权体制

而这一切，二十世纪曾经出现的两种极权主义，居然都在二十一世纪的中国复活了，而且综合了左右两种类型，在现代科技的加持下，完成了俨如教科书一般的极权主义体制准备，为明年的二十大、也就是习的第三、第四、甚至终身连任做好了意识形态的准备。

首先，这种对所谓百年党史的历史主义迷思，几乎就是19世纪以来曾经统治德国思想界的历史主义的翻版，如意大利历史学家卡洛.安东尼所说，是黑格尔所称"存在就是合理的"庸俗哲学的无限延伸，是"欧洲对法国大革命的反动所留下的痕迹"。无论左右何种极权主义，他们所本的历史主义都是反智的，无视一切个人尊严、嘲笑一切人道主义、启蒙运动和自然法，不是用历史而是用历史话语背后的政治强力取代道德良知，也就是机会主义的和反历史的。

其次，"决议"对"两个百年"的民族主义和时间差的机会主义论述，几乎成为修宪之后为领导人连任寻求意识形态支持的唯一借口，也掩盖了这一决议所标志的两个重大转向。第一个转向，不再坚持任何具体的社会主义的平等目标，而是全面代之以民族主义的"十个坚持"，在不放弃共产党名号的同时转型为一个极右的民族主义政党，这也是江泽民时期"炸馆事件"之后的民族主义浪潮以及2012年"915"反日运动的自然结果。

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而极端民族主义在经济层面的体现，不会简单停留在自力更生、解决卡脖子技术等等口号上，还将体现在一方面对市场经济、私人部门的保留，另一方面对市场经济则实行从上而下的指令控制，如同纳粹德国的统制经济形态，并且迟早将正式转向战时经济体制，否则，难以解决市场经济的个人主义和集体主义政党之间的矛盾，包括有产阶级对私有财富的担心和工业民族主义发展之间的矛盾。

第二个转向，则是以确立习近平为全党核心、习近平中国特色社会主义思想为指导思想的"两个确立"原则，正式取代了政治局的集体领导体制，不仅形成一个个人独裁体制，也掩盖了这一独裁体制对共和制度的破坏，为中共的一党专政制度即将转为事实上的现代君主制铺平了道路。毕竟，在理论上，领导终身制与否几乎是君主制和共和制的唯一重要差别。对于成立在"五四运动"余波的中共来说，不能不说，百年之后对共和的颠覆不啻为对历史的莫大嘲弄。

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其三，共和的危机对绝大多数中国人，无论是中共党员还是普通人来说，可能都过于抽象、难以体认，但是，如阿伦特所论述的，"权力出现危机之时，暴力就出现了"，借助最新科技的政治恐怖几乎是意识形态挂帅的最好伴侣。这对中国人来说，意味着文革时期极权主义运动所带来的群众恐怖，但在新极权主义下，第三次历史决议意味着他们正在从革命的神话走向反革命的暴政。一个无所不在、不受限制的国家暴力已经从过去九年针对公民社会、新疆和香港的不断镇压中成长，变为一个利维坦式的怪物，威胁着每一个人的日常生活。

历史的终结

不过，暴力固然催生了新极权主义，却在理论和实践中都消解着权力，可能最终令领袖本人都感到危险，担心暴力机器的坐大反噬着政权本身。这在今年中国的现实政治中已经成为最大的变数，连带着引发政治效忠的难题--所有人都可能被怀疑为"两面人"的危险。这本来是新极权领袖九年前加强个人集权的初衷，如何防止出现"更无一人是男儿"的局面，却在集权完成后促成了预言的自我实现：不仅政法系统内部需要展开整风运动，即使在六中全会闭幕后的记者招待会上，负责起草的笔杆子们面对记者其呆板僵化，形同僵尸，完全丧失了表达能力。这或许才是中国意识形态战狼化面具下的真实一面。

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因此，虽然我们可以预期，中共的二十大后将迎来一个的不仅是一个新极权主义体制，而且还意味着世界格局正式进入到新冷战，极权主义所支持的威权主义和民主主义两大阵营将围绕着全球化和地球外空间展开长期竞争，但是，极权主义体制一经确立就意味着历史的终结。那不是福山在冷战结束后欢呼历史终结的回声，而是由政治恐怖、僵化意识形态、统制经济和政治虚伪所带来的社会结构的退化和停滞。新极权主义或许在短期内能够避免来自任何阶层的革命，但是长期而论，这就是历史主体的消亡也是历史的终结。

如卡洛.安东尼所总结的历史主义的命运，政治固然能够借助历史崇拜和政党崇拜塑造对领袖的个人崇拜，包括天才的幻觉，但是"领袖们的神圣性、大众追随他们的义务，其持续的时间就是他们的运气和权力维持的时间"，一如"赶英超美"或者"东升西降"这类口号的结局，或者斯大林之死所意味的。在这个意义上，中共十九届六中全会通过的这份历史决议，不仅宣告了一个新极权主义的诞生，或许也同时宣告了她的终结。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 正宗“红二代” 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋(右一)之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动。同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 和拜登的“亲密接触” 习近平和拜登，早在这两人还不是各自国家的最高领导人时，就进行过“亲密接触”。2011年8月16日，时任美国副总统的拜登启程前往中国，重要的目的之一就是与当时的中国国家副主席习近平深入对话，让美国高层首度有机会详细认识这位中国下一任最高领导人。拜登抵达北京的第一天，由习近平接待，两人在北京将举行正式会谈，拜登随后的行程也是由习近平一路相伴。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 “习核心” 2012年11月举行的中共十八大上，习近平当选新一届总书记，标志着第五代领导集体正式走上历史舞台。习上台之后逐步加强最高领导人的中央集权，在2017年10月召开的中共十九大正式将习近平“新时代中国特色社会主义思想”写进党章。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 反腐还是政治斗争 习近平上台之后大张旗鼓地在全国范围内进行“反腐运动”，誓言要大小贪官一起抓，“苍蝇老虎一起打”。下至基层干部，上至中共政治局常委，数年之内众多官员先后落马。其中最受关注的包括前重庆市委书记薄熙来（图为2013年法庭宣布判处薄无期徒刑），以及前中央政法委书记周永康（2015年被判处无期徒刑）。但也有批评人士认为，反腐运动其实是政治权力斗争的一个工具。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 终身领导？ 2018年3月的第十三届人大一次会议通过了宪法修正案，其中包括取消国家主席和副主席不得连任超过两届的限制，使得习近平有可能长期执政。此举引起国内外的关注和争议。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和奥巴马 取消了任期制，习近平会成为见证最多届美国总统的中国最高领导人。2012年2月中旬，华盛顿就用对待中国未来国家元首的方式迎接习近平来访。时任美国总统奥巴马当时向这位中国“王储”表示：中国在过去的20年里经历了"非凡的发展"，然而随着国家实力和富裕程度的上升，中国也面临着"更多的责任"。他说："我们希望与中国合作，以确信在世界经济的体系中，每个主体都应该遵守交通规则。"在中国与美国之间，应该有均衡的双向贸易流动，在全世界范围内也是如此。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 习近平和特朗普的“友谊” 随着商人特朗普出任美国总统，美国不断向中国喊话，呼吁贸易和竞争平等的做法成为历史。美国开始向中国挥出一系列重拳。包括推出规模前所未有的惩罚性关税，并对包括华为、中兴、抖音、微信等中国科技企业及其产品发布强制性禁令。2017年初，刚上任的特朗普在"海湖庄园"铺上红地毯迎接习近平夫妇的到来，称“建立起了友谊”。现在看来，这是习近平和特朗普相对最为友好的互动了。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 贸易战棋逢对手 特朗普上任美国总统之后，开始着手针对中国的关税大战。2017年4月他命令根据《1974年贸易法》针对中国进行所谓301调查，2018年4月白宫宣布正式对500亿美元的中国商品加征25%关税。中国也对部分美国产品加征关税予以反击。随后，中美贸易经历了一系列互相加税的激战，直至拜登接手白宫后，也没有结束。同时，中美贸易顺差不断攀升创下纪录，尤其是在全球遭遇了新冠大流行危机之后。

六中全会之际 看习近平的一盘大棋 书写历史 如今，在中共“六中全会”上，习近平执政以来的成就成为中国官媒大幅度宣传的焦点。此外，会议还将审议《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，分析人士称，这将是中共历史上第三个此类决议，有助于习近平在关键的二十大之前通过确认中共成就来巩固其权力。《决议》内容尚未全文公布，但是跟前两次《决议》一样，都在关键时间点通过。第一个决议于1945年通过，帮助毛泽东在夺取政权的四年前巩固了领导权威。第二个决议于1981年通过，承认了毛泽东的“错误”，帮助邓小平启动了经济改革。



本文作者凯波为中国政治评论人。

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