客座评论：一个崛起大国的虚弱

（德国之声中文网）中美贸易谈判北京回合的结果并不出意料，似乎完全按照美国总统川普在谈判前所定调的剧本展开：非常接近协议达成，中方甚至承认达成了原则性共识，却未签署任何文本，包括备忘录。相信，几天后第七轮华盛顿回合的谈判，可能也是3月1日最后期限到来前的最后一轮谈判，将签署正式备忘录，为川普总统延缓加征关税创造条件，也为中国领导人赢得了宝贵的拖延时间，还有面子。

这实在是一场很不对等的大国谈判，暴露了中国作为一个崛起大国的虚弱一面，仿佛马嘎尔尼使团1793年到访清国发现这个据说GDP总量世界第一的康乾盛世，在自信外表下其实不堪一击，人民也贫苦、奸诈，不以偷盗为耻。

经过一年的贸易战后，中国政府最初表现的各种桀骜和强硬，例如从文宣单位警告美国“不要搬起石头砸自己的脚”，到习近平主席在去年底纪念改革开放40周年大会上铿锵有力的“坚决不改”的誓词，似乎都在过去一周的钓鱼台国宾馆里烟消云散了，被川普总统“谈判的艺术”所驯服。

这当然不是说商人出身、精于谈判之道的川普总统有多牛逼，不仅单方面伺机发动了贸易战，且从头到尾掌控着谈判进程，而是在各个层面逐一破解了中国作为一个新兴崛起大国的神话。假设这就是全球化时代的新冷战，那么，势必像冷战时期围绕各种裁军谈判的进程逐渐将苏联这一泥足巨人拖向深渊。中美间的贸易谈判如果不断反复、继续，也可能最终引致一个相似的结局。而且，一旦入局，哪怕只对最低限度的结构性改革让步，那么，未来都再难逃脱贸易战的框架，并且在此框架下不断地在美国和国际社会的压力下进行结构性改革的和平演变。 这恐怕就是中国政府最为防备的，在贸易谈判中对美方“结构性改革”建议十分抵制的原因，然而缺乏战略性的反制，无时不刻暴露着崛起大国的虚弱。

譬如说，其一，贸易战为中国的公共舆论和社会经济预期创造了一个持续性的窗口，这在过去六年的互联网和公民社会整肃的高压下是罕见的。虽然有研究表明过去一年中国互联网新闻审查其主要目标就是贸易战的有关内容，但是也间接证实我在去年评论里所观察的，中美贸易战成为中国社交媒体最为热烈的主导性议题，美国对贸易战的发动和动作一直引领着中国的公共议程，进而对中国的决策层发挥着间接影响。其结果，不仅发酵出私有企业退场论等社会恐慌，从去年12月起北京的各方人士开始打破沉默，公开批评最高层的失误，中国公众也在少有的持续性讨论里意识到，美国政府所提出的结构性改革方案其实正是中国未来深化改革开放的指南。这对不敢骤然抛弃改开路线继承者的中国领导人来说，无疑是一个巨大的舆论挑战，党内分歧在去年下半年后也随之加剧，动摇着“定于一尊”的领袖权威，原定2018年秋天的十九大四中全会因此迟迟难以召开。

更重要的，也是本次北京回合谈判所凸显的第二层面：不在谈判现场的两位元首并不对等。虽说美国总统川普，受着三权分立的约束，还因国会牵制而被迫关闭联邦政府，时长创下美国历史纪录，但是美国民主体制下的总统制设计却赋予总统在对外谈判上极大的自主性。例如1905年的西奥多.罗斯福为了解决贸易违约而“悍然”地向多米尼加派出军舰、接管海关，成为马汉海权主义的经典案例，也成为美国大国崛起的起点。另一方面，他或许只是因为单纯的选举承诺为消弭贸易逆差而发动贸易战，但美国各方力量却趁势而入，赋予了中美贸易战更为深远的政治意涵，精英意见的充分吸纳和共识形成在此次中美贸易战中远被中方忽视。然而，中国的谈判决策者却面临着尴尬的境地：他虽然消灭了所有党内外的反对者或挑战者，但是受制于死板如古代中国节气政治一般的时点——3月5日即将召开的“两会”。这个每年一度橡皮图章似的人民代表大会和政治协商大会却像定时剧场一般神圣，无法容下中美贸易谈判的任何清晰结局，无论达成协议还是谈判破裂。前者意味着“新二十一条”的丧权辱国，而后者则预示着中国被国际秩序的拒绝和随后严重经济危机的到来，对团结胜利的人民代表大会和统一战线大会来说，这都是不可接受的，也是习近平无论如何也要虚与委蛇，即使面对那些坚决不改的结构性制度，也可能被迫作出口头让步。争取缓冲时间对他来说或许是这一回合谈判最为重要的目标。

换言之，习近平虽然在过去六年里成功颠覆了政治局集体领导体制、空前强化了个人威权主义，即“定于一尊”的超级元首，但是他的近乎不受约束的个人权力却受限于中国的僵化政治，一个虽然充满唯唯诺诺和层级服从却被错综复杂的官僚机器和程式化的表演政治所固化的体制，而且越来越像勃涅日列夫时代的僵化和停滞。区别只是，他可能通过发动一波又一波的微型文革来动员官僚体制，而不必像勃涅日列夫那样通过不断讨好地方大员来维持权力，制造出一片繁荣稳定的内部幻觉，但是在国际事务上却陷入勃涅日列夫时代的冷战陷阱——因为体制的封闭性和意识形态的对抗性而受制于核均势、继而陷入永无休止的各种裁军谈判，包括为寻求缓和而在1975年签署赫尔辛基条约、历史性地对人权作出让步，从而引入体制崩溃的特洛伊木马。习近平或许想避免过早陷入新冷战的困境、并不愿意过早展开中美间的对抗、担心因此干扰他的“伟大复兴”，但是，中国在互联网限制和国家主义黑客、“一带一路”战略、对国际人权外交的破坏和对西方世界系统性的窃取技术、对驻华美国外交机构的大功率微波照射、以及对加拿大的人质外交等等方面，都在重现冷战后期苏联对西方阵营咄咄逼人的相似手法，无法不引发国际社会对新冷战的忧虑，而吸引各方力量利用川普总统发动的贸易战导入长期的战略谈判框架。这是中国的强硬姿态抑或战术性让步都无法摆脱的，也是中国国内政治僵化所决定的选择困局。无论习近平嘴上怎么说改或不改，最终都只能通过向美国的让步也即缓和，来换得国内的威权承认。

当然，最关键的，贸易战所暴露的，并非芯片、高技国企补贴等等技术问题，传闻中的备忘录就包括了中国放弃补贴以换得美国放松对民用高技术产品的出口管制，而在于过去一年中国的谈判方式再次印证了一个过去几十年的中国外交模式：以强硬的姿态开始，然后突然全盘放弃。连战争模式也不脱其窠臼，如1962年的对印战争，和1979年的对越战争。在其间不多的重大外交谈判，例如1954年的日内瓦和谈、1979年元旦前夕的中美建交谈判和1990年代末到2001年的入世谈判，等等，几乎都一再重复了这种“纸老虎”的外交模式，表明中国的外交缺乏坚实的战略基础，外交谈判和最高决策层之间也缺乏足够信任。而长期以来支撑这套可笑的、清朝式外交模式的却是中国统治集团的意识形态，尽管这一意识形态在过去两百年经历了从华夷之辩到输出革命到今天的民族主义外交，尽管其间间杂着洋务派的以夷制夷、民国时期的成功外交和邓小平时代的韬光养晦等成功阶段，而且这些外交经验和教训都在中国外交学术界得到不同程度的反思，但是，意识形态的僵化始终没有得到重视，也遮蔽了意识形态与外交路线的分裂。

换言之，意识形态本身的虚伪和过时，特别是今天陈旧的民族主义话语却混同在新民族主义的潮流中，不仅无力解决小外交的制度瓶颈，造成连外交人员在无论输出革命还是一带一路时期都在抱怨的——外交部门对国内话语和对国外话语的割裂，这种割裂充分体现在贸易战谈判进程中，也体现在中国政府对华为案的态度上；而且，意识形态的僵化加速着中国的国际孤立，而不得不在最后以投降换得和平，倒也符合儒家每每清议好战最后不得不签立城下之盟的传统。对习近平的外交决策来说，更是最为体制性的牵制。

所以，过去一年中美贸易战的进程，不仅为中国内部提供了一个难得的舆论窗口，也为国际社会了解中国政治提供了一个窗口。外界不难发现，他们面对的咄咄逼人的对手，或许更像冷战后期的苏联，陷入停滞的苏联全力以赴地盗取西方的先进技术，并且掩盖自身的困境，而最终如同泥足巨人一般地坍塌了。这或许是中国政府在2019年伊始便意识到的危机来临。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子





