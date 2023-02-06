 客座評論：「Hello Hong Kong」的尷尬 | 评论分析 | DW | 15.02.2023

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评论分析

客座評論：「Hello Hong Kong」的尷尬

香港在2月初推出「Hello Hong Kong」（你好，香港）全球宣傳活動，找來特首李家超與影視歌星一同宣傳，還送出50萬張免費機票。不過DW客座評論員曾志豪認為，香港原有的精彩和魅力早已因為北京打壓而不復存在。

圖為2023年2月6日，戴著口罩的香港警察在西九龍裁判法院外站崗。一些香港最著名的民主派人士因違反《香港國安法》在此受審，為香港民主派初選大搜捕，簡稱「香港47人案」。

圖為2023年2月6日，戴著口罩的香港警察在西九龍裁判法院外站崗。一些香港最著名的民主派人士因違反《香港國安法》在此受審，為香港民主派初選大搜捕，簡稱「香港47人案」。

（德國之聲中文網）香港政府很想讓世界知道香港重新起步、重新出發、重新開始，反正就是「全新的我」；套用民間智慧，就像一個劈腿渣男想改頭換面重新做人，於是拼命告訴其他人﹕洗心革面。

這是很重要的前提，就是香港之前「崩壞」了，所以才有「全新」的香港要推出市場。

當然，對「壞」的定義，政府市民有完全不同的看法，你不能期望黃飛鴻和奸人堅有相同結論，對吧？

而香港政府推出的宣傳招數，就是推出甚麼Hello Hong Kong 大型計劃，找來群星拱照、李家超本人粉墨登場，重頭炮是送50萬張機票吸引旅客。

但尷尬的是，外界反應非常…普通。其實應該用「差勁」才對。

有人酸李家超親自登場的片段不倫不類，有人酸勁歌熱舞沒有新意，有人酸好好的香港要像「扯皮條招客」。我簡單一點﹕香港一邊招客復常，一邊倒米破壞。

甚麼意思？用Google 搜尋引擎一打「Hong Kong」，你看看出來的是甚麼新聞？HK 47 Trial（香港民主派初選大搜捕，又稱香港47人案）, inclusion of national security terms in land leases （國安條款納入土地銷售），非常倒胃口，也提醒大家，這個香港已非昔日香港，這是一個搞選舉也是顛覆國家的香港，是一個對防疫提出質疑也算是散播仇恨的香港。

這的確是全新的香港，但卻鏟走了舊的紫砂茶垢，沖出來的是甚麼味道？

2023年1月22日，戴著口罩的港人在農曆新年假期間街觀看頭舞龍舞獅表演。

2023年1月22日，戴著口罩的港人在農曆新年假期間街觀看頭舞龍舞獅表演。

就算不提政治，單講疫情，截稿前，香港的口罩令仍然生效，市民仍然為了有無戴好正確口罩而陷入互相監視的壓力之中。而當世界逐漸解封開關，香港市民急於外遊，去英國去泰國去日本，反正就不留港。

香港從來的優勢，都是「中西匯聚」，而這個「中西」不是單指建築物、食物、流行音樂、衣著，而是包括法律制度、生活方式在內的一個整體。內地同胞以前來香港，其實是一個「整體」的體驗﹕港式餐飲、港式服務，甚至是港式的政治生態，每個星期都有的遊行示威，書報攤的禁書，各種活潑而不統一的新聞報導。這其實是一個整體，沒有了西方政治生活內容的香港，這是不可能說Hong Kong is back 。

香港內部也對「復常」提出巨大質疑，譬如很簡單的一場渣打國際馬拉松比賽，這也是香港招牌的運動盛事。但2019年之後，香港的體育賽事，包括渣打馬拉松比賽，都要非常頻繁的檢查選手有無攜帶政治標語。而香港的政治敏感詞，也由「可否講平反六四」「共產黨下台」變成問「可否講香港加油」；而最諷刺的是，答案居然是「否」。

這個城市最近又推出新猷，每周要有30分鐘推廣國安法及國民教育節目，這在以前的香港如何能想像？一個活力城市肯定會給予相當活力討論甚至質疑這個決定；今天，無人理會，無人談及，因為這已經是新香港，「講多無謂」。

特首宣傳香港時，不停說「新篇章新機遇新基建新優勢」，對啊，全新香港，一個只有free tickets（免費機票）而沒有freedom（自由） 的國際都會！大家快快來看吧！

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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