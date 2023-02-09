客座評論: 國民黨訪中之行因「氣球事件」成了走鋼索

率團赴中訪問的國民黨副主席夏立言在北京與中國國臺辦主任宋濤會面，雖説接待規格不低、行程也看似順利，但是美中之間的「氣球事件」卻令此行蒙上陰影。
（德國之聲中文網）這次是國民黨副主席夏立言半年來第二度到中國，尤其是在北京的釣魚臺國賓館和新上任的宋濤會談，待遇可謂相當不錯。另外，夏立言也在2月10日下午与中共中央政治局常委王沪宁会晤。普遍认为，王沪宁将在3月的人大会议后代替汪洋、接任政协主席。
只是夏立言訪問之行時發生了美中之間的「氣球事件」，先是美國國務卿布林肯取消原定的訪華行程、接著美國總統拜登在國會發表國情咨文時對中國不假辭色、美國衆議院爲此還投票通過決議譴責中國，在這個背景之下，已經出現質疑「國民黨將難以表態」的聲音。
本來夏立言到中國，能夠代表的也只有國民黨的態度、想法，至於來自綠營和民進黨政府的指責和抨擊，其實也是意料之中，國民黨是在野黨，兩岸也只能有論述和「願景」或者是通過立法院的席位來影響政策的制訂。
夏立言此行在出現「氣球事件」之前，所受到的抨擊與指責，不外乎是「製造同屬一個中國」、「呼應北京」、「傷害主權」、「矮化台灣」等等諸如此類別無新意的字眼。
而夏立言的代表團訪中的目的，照國民黨的説法是瞭解臺商和臺胞的需要，和宋濤的會談也是圍繞「九二共識」、「反臺獨」、「維護和平穩定」之類的老調子。
也許北京因爲國民黨去年在地方選舉獲勝，所以重新重視國民黨，而國民黨可能也希望藉由夏立言「登陸」來顯現只有國民黨能夠避免兩岸落入「兵兇戰危」的地步，進而擴大2024年台灣總統立委選舉的聲勢。
在發生「氣球事件」之後，起碼在台灣，情況發生了極大的變化，台灣的政治人物都明白，台灣的安全來自美國出於本身利益所提供的保障、最大而且唯一的安全威脅則是來自中國；而多數的台灣民衆雖不願意見到兵戎相見，但是更不願意投降稱臣。
不過國民黨和藍營内部有很大一部分人士認爲，台灣的前途和安全是靠向中國和中國合作，同一群人對美國還存有很深的疑慮和不滿，這些人士也許不足以讓藍營贏得總統，但是他們絕對足以影響總統候選人的人選。
這個時候「美中台等邊三角關係」的國民黨顯得就有些尷尬了，首先是解釋如果國共「深化關係」之後如何還能對中、對美都會維持良好的關係？美國這次對「氣球事件」反應强烈，國民黨能躲過美國要求他們「選邊站」嗎？
現在就有國民黨籍的立委在美國華府拜訪印太委員會、中國委員會的國會議員，可見國民黨也是在意與美國的外交關係，要和美國搞好關係，國民黨就得把話説清楚，看美國能不能接受「美中台等邊三角關係」。
同樣的，如果國民黨對「氣球事件」表示意見，會不會惹惱了中國，如果北京不滿意，那麽夏立言此行豈不就是白走一趟？所以國民黨對「氣球事件」沒有聲音也就不意外，對國民黨而言，最好的狀況就是當夏立言返回台灣的時候，「氣球事件」的新聞已經不再火熱或者是沒有媒體記者要國民黨做出評論。
只不過國民黨還是得要面對台灣内部的質疑，也避免不了會被對手拿來大做文章，本來夏立言到中國訪問，目的也好、意義也罷也真如國民黨所説的「因爲民進黨政府做不到」。
但是計劃趕不上變化，突如其來的「氣球事件」讓夏立言訪中之行蒙上陰影、也讓國民黨夾在美中之間得要像走鋼索一般小心翼翼。
詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。
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