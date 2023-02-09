客座評論: 國民黨訪中之行因「氣球事件」成了走鋼索

（德國之聲中文網）這次是國民黨副主席夏立言半年來第二度到中國，尤其是在北京的釣魚臺國賓館和新上任的宋濤會談，待遇可謂相當不錯。另外，据台媒报道，夏立言也在10日下午与中共中央政治局常委王沪宁会晤。普遍认为，王沪宁将在3月的人大会后代替汪洋、接任政协主席。

只是夏立言訪問之行時發生了美中之間的「氣球事件」，先是美國國務卿布林肯取消原定的訪華行程、接著美國總統拜登在國會發表國情咨文時對中國不假辭色、美國衆議院爲此還投票通過決議譴責中國，在這個背景之下，已經出現質疑「國民黨將難以表態」的聲音。

本來夏立言到中國，能夠代表的也只有國民黨的態度、想法，至於來自綠營和民進黨政府的指責和抨擊，其實也是意料之中，國民黨是在野黨，兩岸也只能有論述和「願景」或者是通過立法院的席位來影響政策的制訂。

夏立言此行在出現「氣球事件」之前，所受到的抨擊與指責，不外乎是「製造同屬一個中國」、「呼應北京」、「傷害主權」、「矮化台灣」等等諸如此類別無新意的字眼。

而夏立言的代表團訪中的目的，照國民黨的説法是瞭解臺商和臺胞的需要，和宋濤的會談也是圍繞「九二共識」、「反臺獨」、「維護和平穩定」之類的老調子。

也許北京因爲國民黨去年在地方選舉獲勝，所以重新重視國民黨，而國民黨可能也希望藉由夏立言「登陸」來顯現只有國民黨能夠避免兩岸落入「兵兇戰危」的地步，進而擴大2024年台灣總統立委選舉的聲勢。

在發生「氣球事件」之後，起碼在台灣，情況發生了極大的變化，台灣的政治人物都明白，台灣的安全來自美國出於本身利益所提供的保障、最大而且唯一的安全威脅則是來自中國；而多數的台灣民衆雖不願意見到兵戎相見，但是更不願意投降稱臣。

不過國民黨和藍營内部有很大一部分人士認爲，台灣的前途和安全是靠向中國和中國合作，同一群人對美國還存有很深的疑慮和不滿，這些人士也許不足以讓藍營贏得總統，但是他們絕對足以影響總統候選人的人選。

這個時候「美中台等邊三角關係」的國民黨顯得就有些尷尬了，首先是解釋如果國共「深化關係」之後如何還能對中、對美都會維持良好的關係？美國這次對「氣球事件」反應强烈，國民黨能躲過美國要求他們「選邊站」嗎？

現在就有國民黨籍的立委在美國華府拜訪印太委員會、中國委員會的國會議員，可見國民黨也是在意與美國的外交關係，要和美國搞好關係，國民黨就得把話説清楚，看美國能不能接受「美中台等邊三角關係」。

同樣的，如果國民黨對「氣球事件」表示意見，會不會惹惱了中國，如果北京不滿意，那麽夏立言此行豈不就是白走一趟？所以國民黨對「氣球事件」沒有聲音也就不意外，對國民黨而言，最好的狀況就是當夏立言返回台灣的時候，「氣球事件」的新聞已經不再火熱或者是沒有媒體記者要國民黨做出評論。

只不過國民黨還是得要面對台灣内部的質疑，也避免不了會被對手拿來大做文章，本來夏立言到中國訪問，目的也好、意義也罷也真如國民黨所説的「因爲民進黨政府做不到」。

但是計劃趕不上變化，突如其來的「氣球事件」讓夏立言訪中之行蒙上陰影、也讓國民黨夾在美中之間得要像走鋼索一般小心翼翼。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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