客座評論：馬英九這次你為什麼不生氣呢？

（德國之聲中文網）這個星期香港發生了一宗小風波，在香港台灣沒有引起太大的討論，但我覺得還是有重大的政治意義。

就是《2023香港台灣教育展》，有香港部門要求參展的台灣公立大學，凡是掛有「國立」兩字的大學，都要拿下「國立」兩字。最後台灣一方決定所有「國立」的大學都不到香港參加展覽。

這個新聞有幾個地方要留意。

沒有官方機構認帳。香港記者第一時間詢問香港的教育局，想知道是否他們下的命令，教育局發言人否言和活動有關。而另一相關部門國安署則一直沒有回應。所以究竟台灣的大學是收到哪一方的指示要除下「國立」頭銜呢？

翻查資料，這不是香港第一次要求台灣的「國立」除名。2016年發生了兩起事件，一個是對香港劇團的一個演員，因為演員畢業的大學是「國立台北藝術大學」，所以當年要求改用「北藝大」作介紹。另一次也是2016年，由前香港特首董建華所成立的「團結香港基金」發表「香港藝術創新研究報告」，報告中提及的台灣國立機構，被刪除了「國立」二字，連報告撰寫人張信剛，畢業於國立台灣大學在報告書中所填寫的履歷，亦僅稱畢業於「台灣大」。

這兩宗事情都有一個共通點，就是無人承認責任，沒有一個官方機構站出來說「是我要求除名」，康文署不認，張信剛說「不要問我，我不想回答」，和今天的「2023香港台灣教育展」非常類似，就是做了但不敢認帳。

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為什麼會有這種情況？我覺得是因為「不好說」。為什麼不能有「國立」二字？大家都猜到，因為中國認為台灣是中國一部份，台灣不能自稱為「國」，所以才枉作小人。但問題是，台灣一直認定，這個「國」指的是「中華民國」，而「一中各表」，不正正是「中華人民共和國」和「中華民國」各自表述的意思嗎？如果香港表了態，認定「國立」便是台獨，豈不是表示，台灣堅持「中華民國」也等於是台獨？

那另一個問題便回到台灣這邊了。還記得今年的雙十國慶，前總統馬英九高調表態不會出席國慶儀式，因為他認為蔡英文政府在雙十國慶的英文名字，用了「Taiwan National Day」，他認為直譯變成「台灣國慶日」，沒有了「中華民國」的字眼，是搞台獨。他認為「這種繞彎、偷渡的『台獨』路線……危害臺灣安全、傷害中華民國」，因此他決定拒絕出席今年的國慶大會。

即是說，馬英九認為，只要用回「中華民國」字眼，就不是台獨、不會危害台灣安全。那請問，香港今天連代表中華民國的「國立」都要取消，馬英九有何回應呢？看起來香港和背後的話事人中共，都一致認定，「國立」=「中華民國立」=「台獨」，即是馬英九你念念不忘的、以為有護台法寶的「中華民國」，其實和「台灣」二字一樣，都是「台獨」，都是不能在中華人民共和國土地上見容。那你今年雙十發這麼大的脾氣、做這一齣鬧劇，還有什麼實際價值呢？

再推一步，那些國民黨或者叫中華民國派的人物，面對這種情況，又如何能說服台灣人民，選「台獨」就危害台灣，選「中華民國」就保證安全？人家是擺明完全不給予「中華民國」有存在的空間。

打個比喻，就像是菜市場上，不論你叫自己「鮮魷」，「頭抽」，「小卷」、「章魚」、「墨魚」、「八爪魚」，在拿刀的人看來，都是砧板上的肉，人為刀俎我為魚肉，最後還是逃不過被一刀斬下來的命運，還要分得那麼細的自我感覺良好嗎？馬英九如果對蔡英文這麼生氣，是否也應該對香港官員，這麼侮辱了「國立」，也生一生氣呢？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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