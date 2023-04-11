客座評論：馬克宏寧可挨駡也「棄台」的盤算

（德國之聲中文網）馬克宏結束訪中後稱歐洲應該避免捲入台海問題、並且說歐洲對中政策要走自己的路，不能只是跟隨美國的脚步，此話一出招來了國内外的駡聲，說他背棄了自由民主的價值、向中國低頭。

消息傳來，從許多媒體的評論來看似乎是感到失望甚至不滿的，但是即便是外交上長期「重美輕歐」的台灣也很清楚法國與中國之間的貿易依賴程度極高，中國是法國在東亞投資最多的國家，而且台灣和法國之間的官方往來極少，1964年斷交之後，幾乎可以説是不存在。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。



本來西方國家對馬克宏此次訪華尚抱有期望，寄望馬克宏能夠説服中國能夠出面調停俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭，不料馬克宏不但沒有開口提及烏克蘭戰爭，隨後還加碼説出了前述被視爲不利於台灣的説話。馬克宏惹怒了法國國内的反對派倒也不意外，但是他還惹怒了立陶宛之類强力支持烏克蘭抗俄的國家；歐洲之外則是惹怒了美國國會議員，有的國會議員反應强烈到說出了從歐洲撤軍、讓法國擔負起更多防衛歐洲的責任等激進的語言，但是馬克宏的講話在台灣並沒有引起多大的批評，主要原因就是法國對台灣的重要性遠不如美國。

而且現在法國民衆正關注於反年金改革的浪潮，這已經夠令馬克宏焦頭爛額，要他開口敦促北京維護臺海穩定可能也有點癡心妄想，後疫情時代，法國需要裝一個經濟推動加速器，所以馬克宏寄望中國能夠成爲這個加速器，中國也相當清楚，以馬克宏這次成功取得來自中國的客機與直升機、核能發電、海水淡化等等的訂單，都顯示馬克宏試圖丟一條救命的繩子給這些因爲種種因素陷入經營困難的產業，而中國也樂於配合。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 政府延后退休年龄，老百姓抗议不止 数周以来，法国民众抗议马克龙政府上调退休年龄的示威活动源源不断，每次少则数十万人参加，多则达到数百万。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 怎样让法案在最后一刻夭折 政府起初对国民议会（即下院）3月16日通过改革方案信心很足，此前参议院已经通过该法案。抗议者仍然希望能够在最后一刻阻挡退休法案过关。法国公共行业开始为期数天的罢工。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 不用议会表决了，直接送马克龙签署 法国政府意识到在国民议会争取不到多数，于是启动宪法规定的特殊条款，绕过议会，直接将退休年龄改革方案提交马克龙总统签署。之后，政府在不信任案表决中勉强过关，但此举显然更加激化人民的反政府情绪。此后街头激烈的抗议进一步升级。图为法国总理博纳在议会发言。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 “我们大街上见” 3月20日，旨在推翻政府的议案没有成功，反对派议员举着标语，他们告诉政府“我们大街上见”。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 巴黎 3月20日巴黎大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 雷恩 3月22日法国西部雷恩大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 尼斯 3月22日法国东南部尼斯大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 波尔多 3月23日波尔多大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 马赛 3月23日马赛大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 勒阿弗尔 3月23日北部海滨城市勒阿弗尔的大街上

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 此前，垃圾工人罢工 马克龙政府计划将退休年龄从62岁升至64岁。批评者认为，这种改革尤其伤害重体力劳动者。公共行业罢工后，多个城市的垃圾无人清理，臭气熏天，仅在巴黎，堆积的垃圾已达数千吨。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 垃圾成了老鼠的快乐天堂 无处不在的垃圾成了老鼠的天堂。一名女士告知，“太恶心了！一些人都快进不了家门了！”一名德国游客说，她原本和同伴想来一个法国浪漫之旅，而垃圾却让巴黎的魅力踪影全无。

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 一场违背民意的改革 这是一次自上而下的改革，遭到法国大约70%的民众的反对。巴黎市长、社会党人吉尔达戈（Anne Hildago ）支持底层的示威活动。她于周一（3月13日）表示，改革不仅影响到公共行业的雇员，也涉及到私人领域，“我只想对政府说：跟抗议者对话吧！”

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 罢工是被政府逼出来的 无人知道，这些运输垃圾的车辆何时重新开动。工会联盟CGT干事长坡默（Natacha Pommet）认为，罢工是政府逼迫下不得已而为之，“明摆着，政府在强行推动一个大多数人都反对的改革。”

“我们大街上见！” 马克龙强推退休改革引发众怒 想进去看看蒙娜丽莎，但算了吧 巴黎的地标、知名博物馆卢浮宫周一（3月27日）被抗议示威者封住了入口。卢浮宫的导览人员也加入示威。一位英国游客表示，“我能理解他们为何这么做，这很合理。我们都想去看看『蒙娜丽莎』，但还是算了吧。”



中國强硬 “多說無益”？

例如德法兩國政府為最大股東的空中巴士集團（空中客車集團）在民航機部分先是因爲開發A380巨無霸客機未達原定銷售目標導致巨額虧損、後來疫情也使得交付客機的時程嚴重延誤，來自中國這個最具潛力市場的一百架客機訂單可以説是打了一劑强心針，更何況與他同時會見習近平的歐盟執委會主席馮德萊恩在會面時已經開口希望習近平能夠確保台海局勢穩定，卻是換來了習近平一句「台灣問題不可能退讓」。對馬克宏而言，如果他也提台海穩定的話，那也是多説無益。

而且馬克宏説的也不是完全沒有道理，法國在台灣問題上從來就是能避過就不講，就連90年代初曾經罕見的出售拉法葉巡防艦和幻象2000戰鬥機給台灣，也是經過層層的賄賂安排、行賄對象範圍包括中國、法國以及台灣的高官、這個案子到現在還在訴訟當中；法國距離台灣甚遠、軍事上與美國的所謂聯盟也就是北約而已，不像加拿大、澳大利亞、紐西蘭、英國那麼地與美國有著緊密的軍事與情報同盟，在印太地區也沒什麼重要的利益關係，法國目前無意介入東亞 ，所以最多也是道義上支持台灣，對馬克宏而言，可能也就無需惹惱北京。

作為歐盟龍頭國家的法國在俄烏戰爭開打之後，逐漸地失去了原先在歐盟的領導地位，反而是前華沙集團的中東歐與波羅的海國家在美國的號召下大力軍援烏克蘭，一些台灣分析人士認為，這對想要處身事外的法國而言，並不符合他們的利益，而且就法國而言，這是美國通過北約操控歐盟的外交政策、削弱了法國的影響力。

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順著這個思維，如果法國要在外交上走自己的路，不再「任由美國指手畫腳」，法國自然就不要在台灣問題上表態，簡單的說，法國沒必要跟隨美國的對華政策、避免損及自身利益，但是會有多少歐盟成員國認同馬克宏，可能還要觀察一番，所以也有評論認為如果北京覺得「分化」歐盟成功的話，可能是「高興的太早」，就台灣而言，馬克宏的「棄台論」則是當初就沒期望，最多也只能表示遺憾。

專訪台灣駐德代表：世界局勢使北京焦慮

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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