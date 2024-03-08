 客座評論：香港23條立法 死屍身上補刀 | 评论分析 | DW | 08.03.2024

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评论分析

客座評論：香港23條立法 死屍身上補刀

香港立法會3月8日召開特別會議，處理《維護國家安全條例草案》草案首讀及二讀，火速加快23條立法。2003年約50萬港人上街大規模遊行反23條，DW客座評論員曾志豪分析，從現今民眾的反應對比，到政府對於反對意見的處理，香港的改變再明顯不過。

2023年12月18日，中國國家主席習近平在北京與來訪的香港行政長官李家超握手。

2023年12月18日，中國國家主席習近平在北京與來訪的香港行政長官李家超握手。

（德國之聲中文網）國安法和23條，對外界來說，客氣一點，是架床疊屋；不客氣一點，便是在死屍身上補刀，多此一舉。國安法明明已經令到香港「管治完善」，為何還要在已經身體康復的病人身上，再插一劑23條補針？

這當然就有兩個層面的分別，一個是純粹法律條文的差異，一個是政治態度的分別。

法律條文的差異，就是23條會立一些國安法字面上都沒有包含在內的東西，例如「叛國罪」、「間諜罪」、「外國政治組織」等等。

不過，政治層面應該才是最關鍵的差異。國安法是人大常委拍板通過移入香港，是中央代勞，不能反映香港特區絲亳意願。23條不同，是基本法寫明的「自行立法」責任，只要23條立法，中央政府就可以大聲告訴世界，這是香港人自己願意保護國家安全的立法動作。一個是被逼，一個是自願，後者當然才能體現「真愛」。而且，當初北京就是在23條一役栽跟頭，當然要在摔倒的地方爬起來。政治上的自願忠誠配合，也是重要功效。

對外界也發出強烈政治符號：香港不會在國安法下便完成政治鬥爭。香港的反送中運動已經把香港作為經濟城市的角色抹走了，國安法後有23條，23條也不會是終點，誰也不敢擔保，甚麼《保護英烈法》不會也由中國引入香港。反正這個訊號很明顯：不要以為國安法是句號。

具體比較，2024年的香港，和2003年的香港，在處理23條上都有巨大差異。不說諮詢期長短真偽了，大家心中有數，就說市民呈交的諮詢意見吧。

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2003年那一次，政府當然要強調絕大多數意見都是支持立法，但畢竟當年香港社會反對意見很多，公民社會也興旺，所以當年政府把許多反對意見，列作C類「意見不能辨別」。後來被包括民主黨在內的團體抗議，政府才「修改」把這些意見變為「反對」類別。換言之，當年政府有意美化，但最後還是承認了香港是有少數反對意見。

2024年的香港，完全不同了。首先政府宣布98%市民支持立法，並指收到93份反對意見，但有一半不能辨識身份，能認出身份的，有10份來自「境外反華組織及潛逃者」，保安局長鄧炳強形容是「賊仔不想我哋鎖好門窗」。直接把反對意見定性為「賊仔」。

律政司林定國甚至說，「反對意見有兩類，其一很明顯來自反中、反華組織，純粹反對立法。你話連立法都錯，或者根本都唔係討論，淨係話影響人權自由，都無咩參考價值，動機亦很明顯，我一定唔會理佢」。即是說，只要你的「立場出身」有問題，你的意見就完全沒有參考討論價值，即是政治成份不好便剝奪你政治表達權利終身。

很明顯，2003年的香港，縱使政府要弄虛作假，也沒有想尊重民意，但至少仍要做戲，不敢把反對意見講成是「我一定唔會理」；2024年的香港，完全就是「順我者昌」的霸道。這個分別，相信不只在23條諮詢適用，在所有政府政策推動，也是如此。

圖為2020年5月，港人上街反對國歌法和國安法，港府出動了鎮暴警察。（資料照）

圖為2020年5月，港人上街反對國歌法和國安法，港府出動了鎮暴警察。（資料照）

還記得有建制派議員實在受不了國安法的嚴荷令香港經濟停頓，向特首提出意見，換來的回應是「軟對抗」、「令人聯想起黑暴」。這不就是反對23條的人都是「賊仔不想我哋鎖好門窗」的同一邏輯嗎？你說，這個改變是否巨大？香港過去即使沒有民主，但至少在討論公共政策仍有一定程序規範，反對意見即使不能真正影響施政，但至少在官方論述中，仍然是「持份者」，是有政治角色的。今天香港，反對聲音政府「一定唔會理」。

另一個重大改變，便是意見立場不能脫離官方標準，即使你是擁護官方，希望做得比官方更加多。在諮詢意見中，有些人提出了「住公屋的人如果犯23條要沒有公屋」、「Youtube、Facebook撤離香港」、「禁止telegram、Signal等保密通訊軟件」。結果政府回應時，律政司司長林定國指，「可以斬釘截鐵咁講，絕對冇任何意圖禁制社交媒體。香港有資訊、言論自由，呢個獨特嘅優勢必然係我哋維護國家安全嘅大前提」。

林定國質疑，有意禁制社交媒體的說法「聽落都唔合理啦」，「極有理由懷疑呢啲消息係唯恐天下不亂者，散播危言聳聽的言論，去阻礙我哋立法」。

這個回應可堪玩味。第一，憑甚麼政府認為，禁社交通訊軟體「聽落都唔合理」呢？因為23條有許多內容都不太合理，譬如「國家機密」，連GDP的數字如果搶先發布也可能是違反國家機密，這難道又合理？

第二，如果真的有人在2019年之後，相信了政府說法，認定這是一種「顏色革命」，透過外國勢力社群媒體散播假訊息，和《蘋果日報》之類同流合污；那麼有人希望取締這些通訊軟體，又有何不合理呢？更別說祖國大地是沒有FB、YT，所以不排有極左或者極相信政府人士，真心擁護這個說法。為何要被政府定性為「唯恐天下不亂、阻撓立法」？

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所以這又得出一個結論，即使支持政府，也只能支持政府的指定範圍，行得太多，不但不會獲得政府讚許，反而被誤會是「反對立法」，這就是官方希望民意完全「操控」的真義。反對不能，贊成也不能太超過，只能在官方合意範圍下生存，否則便是給中央添堵。

我很好奇，那個管浩鳴提議引入內地的國安喝茶審訊制度，為何當局沒有說他是「聽落都唔合理，唯恐天下不亂、阻撓立法」呢？

BBC之前做的街訪，詢問香港人對23條意見，結果許多人避而不答，「不講政治，我怕犯法」，只有一個回答「我不支持」。你說香港有甚麼改變，這已經是答案了。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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