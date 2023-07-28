客座評論：香港還能做新加坡的「對手」嗎？

（德國之聲中文網）香港特首李家超拜訪新加坡和總理李顯龍會面，傳媒把兩人包括團隊內閣的學歷比較，得出令人尷尬的結論﹕新加坡是「學霸精英」，香港是「精忠報國」，不以學歷見長，忠誠才是賣點。

我要為管治者說句公道話，學歷高不等於管得好，以往香港最有名的便是上一任特首林鄭月娥，自詡「好打得」（意即處事堅決硬朗、不易低頭），英文流俐、公共管理工作豐富，還要是「年年考第一」，so what?香港有史以來最低民望的特首，也是一手把香港推向無底深潭的特首。

本來高學歷不等於管治成功。可惜，邏輯上也不能反過來推論﹕低學歷便等於管治成功。

這次星洲行所以外界如此看衰香港，不單是學歷背景比下去，而是從實際管治上，香港的成績也是慘敗而回。譬如﹕英國Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院聯合發布《全球金融中心指數》報告，新加坡去年首次取代香港，成為亞洲第一。香港貨櫃碼頭吞吐量跌至全球第九，新加坡排第二。新加坡樟宜機場獲全球最佳，香港國際機場排名由第20位，跌至第33位。

我們都知道新加坡大幅跑贏香港，但問題是，為甚麼？

有人不服氣，認為如果香港敗在《國安法》的話，敗在沒有新聞自由言論自由的話，則新加坡一直都以家長治國見稱，對異見人士打壓也很厲害，為何同為如此，新加坡可以比香港更吸引？

這裏有幾個原因。第一，香港是由盛變衰，新加坡反而有慢慢好轉的發展。同為五一勞動節，新加坡有工會發起集會，要求提升工資；而香港這個過去被視為「示威之都」的香港，勞動節前工會竟然在猶豫「不一定要用遊行表達訴求」。這已經是巨大對比。即使同為威權專制的政府，新加坡的「限制」比較合理有節制，而香港，由亂入治，窒息治療，病急亂投醫，連工人權益也被限制。即使同樣以「專制」的角度計算，香港的專制還是輸了。

但這還不是最致命。我們毋須美化新加坡，在言論自由限制上，新加坡也管制嚴厲，他們有民眾曾因為舉了一張「笑哈哈紙牌」而被告上法庭，這幾乎和香港因為有人穿黑衣在法庭旁聽被起訴一樣荒謬。但問題是，新加坡政府，作出了「交換」﹕我以住屋福利，來換取你的言論自由。你口袋有錢、但嘴巴要閉上。有點像被包養的女人，我沒有愛情，OK但至少我要有麵包。香港則完全做不到，沒有愛情，也沒有麵包，限制了你的自由，卻沒有給你經濟賠償。譬如新加坡有組屋，8成以上的人都可以住在政府的公屋之中；香港呢？拿走你的自由法治，卻沒有給你一間房子，輪候公屋和等待普選都是遙不可及。你說，香港怎會不輸給新加坡？

還有一點，在國民身份認同上，2020年，國際市場研究機構益普索（Ipsos）進行了一項網路調查，85%的受訪者表示他們為自己身為加坡公民或永久公民感到自豪，其中約38%的人更表示他們感到十分自豪。65%受訪者還表示，他們為自己的同胞感到驕傲。與此同時也有66%的受訪者認為，與其它國家相比，新加坡更適合居住，55%受訪者認為新加坡比其他國家更適合工作。

香港呢？政府為了配合北京的政策，把香港定位為「大灣區」一份子，香港是背靠祖國才有前途，香港政府認為香港青年最適合去北上大灣區其他城市發展，香港的高官不停北上讚好大灣區比香港更先進更優秀，香港的親中媒體也表達一種「不去深圳而還留在香港消費的人要交智商稅」……這些無關政治的表達，反而更深深傷害了香港人的「自豪感」﹕我們的市長帶頭唱好其他城市而貶低香港的地位，你說，還談甚麼香港人的驕傲？

很不幸的是，說一句「香港加油」可是會觸犯國安法，而貶低香港人地位，卻是政治正確之道。你不會想像李顯龍會把新加坡年輕人趕到鄰近國家地區。我不想再說了，我們現在的競爭對手，不是新加坡，可能是深圳的超市和按摩足浴店罷了。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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