 客座評論：香港政治迫害妄想症大都會 | 评论分析 | DW | 13.04.2023

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评论分析

客座評論：香港政治迫害妄想症大都會

建制派以往掛在口邊的便是「政治歸政治，體育歸體育」，凡對任何人藉體育之名行政治之事，例如以奧運指責中國人權狀況，都被指責。當時香港人都以為，政治入侵體育，全是泛民本土派這些「動亂份子」做成的，結果他們在獄中了，但政治入侵反而更惡劣。

2022年10月1日在香港尖沙咀 ，親北京團體舉著中國國旗慶祝中國國慶。

2022年10月1日在香港尖沙咀 ，親北京團體舉著中國國旗慶祝中國國慶。

（德國之聲中文網）2022年11月13日南韓仁川亞洲7人欖球賽播錯國歌開始，政治的陰霾就盤旋在香港運動員身上，揮之不散。官員認為播錯《願榮光歸香港》是外國勢力和本地體壇勾結，重案組也要著手調查。政治逼害妄想症開始發作。

如果建制派只是把壓力指向Google，雖然丟人，也是他們的事，本地運動員只要緊記做好「T」字手勢便完任務；可惜2023年2月28日世界冰球錦標賽又再播錯國歌，這次港協可能受壓太大，不能獨自揹負，唯有施展最高級的運動技巧，就是「甩鍋」﹗把播錯歌的責任甩給冰協，而政府也樂見其成，聯合圍攻，威脅砍資源，逼得領隊和運動員反擊叫屈。

後來女子冰球隊在世錦賽的分組賽奪得冠軍，可謂「天有眼」，冰球隊的領隊也再次重申「我們知道國歌比一切重要」。這不是活生生的「政治凌駕體育」的控訴嗎？比賽第二、國歌第一。

這其實也是中國一向對待體育的態度，發展甚麼運動都是舉國體制，既然是國家戰略，當然就是政治任務。中國女排甚至都拍成愛國主旋律電影提煉出「女排精神」，中國球員如果到外國當領隊會被罵「叛徒」。這是「正面」的「政治體育」，就是為國家而打出好成績；而「負面」的「政治體育」便是香港現今情況﹕不管你打出甚麼成績都要政治正確保護國家尊嚴。

2023年4月9日在香港舉行的潑水節慶祝活動。

2023年4月9日在香港舉行的潑水節慶祝活動。

民間也不能復常

這真是世界奇聞，在潑水節潑水居然也犯法﹗九龍城疫情後復辦潑水節，市民當然大打水戰，結果有幾個市民，被指故意向警員和TVB記者射水槍，最後被告「公眾地方內擾亂秩序行為」。

本來這已經是奇聞，因為在潑水節潑水不就是潑水節的「秩序」嗎？翻看射水槍者自己拍攝的影片，的確他們是對某些群眾「情有獨鐘」，硬要向他們送上「祝福」淋水。但問題是，這可以是道德問題，是秩序問題，你可以警告，你可以勸喻，你也可以發脾氣，你可以反擊射水，這都是「正常」反應；但今天卻變成「犯罪」，變成警員介入法庭見的刑法問題。

甚至，建制派專欄作家屈穎妍又出來「水上加油」，說「黑勢力像睡火山，只是沉寂了、裝睡了，只要有點火頭、有些機會，他們就會捲土重來。誰敢擔保，他們的水槍下次裝的不是水，而是其他東西？」

我真不知道這位建制派女將，腦子裝的是不是和水槍一樣的水，這種言論就把一個普通的惡作劇行為，上升到「黑勢力捲土重來」。那是否需要開水炮車在潑水節現場壓陣？潑水節也要有「速龍小隊」介入？警方的記者會也把這個「水槍襲警案」上升為「有組織有預謀」，於是一個本來歡迎愉快的潑水節，就這樣變成「黑暴襲擊有預謀案件」。

誰不肯讓香港復常了？誰還敢來香港參加慶典盛事？建制派每分每秒都把生活事情政治化，誇大政治威脅，為自己爭取更多資源更多話語權去打輿論戰，但結果整個香港，都變成「政治逼害妄想症大都會」。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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