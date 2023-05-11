客座評論：香港已經容不下一格漫畫

（德國之聲中文網）知道畫了40年香港政治諷刺漫畫的尊子專欄也要停止，香港人的心情都是「該來的還是來了」。

先說點理性的分析。

被香港政府高層——包括鄧炳強在內——多次點名批評，其實大家都心中有數，《明報》無辦法可以再保住尊子了。當日小弟不才，在《明報》論壇版的文章，被鄧炳強連續點名兩次，便已經要下架，《明報》對尊子已經是盡力扺抗，可惜形勢比人強。

這也是新香港的手段，對一些不能明顯用《國安法》或「煽動罪」上刑的人物，或者恐怕以刑法對付會引起不必要迴響的目標，都會由官方出面警告，就像發出黃牌，最後由所屬報社自行解僱處理；就像警方遲遲不肯發出「不反對通知書」，改為「旁敲側擊」，勢要申請人自行「撤回」。政權一臉洋洋得意﹕看，遊行的申請，和尊子專欄，都不是我們喊停的，是他們自行決定不幹的。

殺人而手不沾血，就是港共的手法。

這裏當然要向《明報》致敬，因為大家都知道，報社一定受了巨大的壓力，應該是拖無可拖才唯有壯士斷臂。在新香港，這已是難得的堅持。

但另一方面，報社也要有所覺悟﹕今天的斷捨離絕不是最後的一次。道理很簡單，最尖銳的批評消失，溫和的聲音便變得尖銳了，也就是下一個消失的目標。

當尊子也在報刊消失，那麼報刊上其他稍為批評時政、月旦政事的文字，便會突然變得「觸目」，也就是下一次要被清洗的目標。

斬掉一個專欄以為便可挽救報社基業，恐怕只是「向黑社會交保護費」，最終還是難逃一劫。

香港人也真的要相當清醒，香港和大陸的社會面貌會長得愈來愈相似，大陸沒有選舉，香港的立法會和區議會便要整頓；大陸沒有新聞自由，《蘋果日報》便要消失。大陸白紙革命也要抓捕，香港便只剩下帶著狗牌的遊行。

以往「一國兩制」是「例外」，今天新香港是「無一例外」。

再來感性一點。

40年的漫畫，也就是40年香港的歷史變化。而漫畫的格子畫到今天，卻要停止連載，其實也就明白說明﹕香港已經完結了。

就像尊子其中一副漫畫的內容﹕「一個有著裂痕的紫砂茶壺被放在測重磅上檢查，然後有人宣布「重量無變、高度無變、闊度無變、物質無變、顏色無變…一致裁定，散會﹗」再傳來一陣稀疏的拍掌聲。

這幅漫畫就是新香港的寫照，當年中共全國政協前主李瑞環，在1995年，以紫砂茶壺比喻香港問題。香港就像百年紫砂茶壺，有著與中國完全不同的政治制度及文化，大陸應該要包容接受，即使看起來是「茶垢」也不要妄洗，否則茶壺便失去價值。

不過很可惜，1995年的訓話，沒有被習近平聽到，今天他治下的新香港，在國安法的強力清洗下，外形貌似不變，內容已是洗淨掏空，靈魂盡失。

尊子漫畫無疑是香港這個百年紫砂茶壺其中一塊大的「茶垢」。

尊子的神預言

尊子諷刺中港政治的漫畫，從來都是不慍不火，一針見血。

1989年的學運，尊子有一幅漫畫，標題是《賴無可賴》，兩個領導幹部從天安門城樓看著下面黑壓壓一片的示威人群，噓唏概嘆。「唉，想當年還有「四人幫」可以「賴」。」賴，就是「抵賴」，諉過他人的意思。這漫畫就是諷刺，學潮來了，這次中共不能像文革時那樣，把甚麼問題都推到四人幫頭上了吧？

我喜歡這篇漫畫，因為一個「賴」字，完全點破了中共對文革歷史總結的謬誤，就是諉過他人，沒有正視毛澤東的責任，也沒有正視共產政權的結構錯誤。

而中共官方宣傳話語，四人幫是「罪魁禍首」，是歷史正確的結論。在內地，是不可能有人像尊子那樣，說「賴四人幫」的。這就是香港自由土地才能培養出的獨立思考模式。

尊子另一篇漫畫，也是「神預言」，畫於1996年，主角是李鵬和鄧小平。只見李鵬一臉惶恐向鄧小平哭訴「好驚啊爺爺，好驚啊。距離香港97還有一年咋…」鄧小平問﹕「你想點啊(你要怎樣)？」李鵬答﹕「能否批准我，九七後，香港有乜事，仍然可說『責任完全在英方』？」

你看，香港出現甚麼示威學潮，中共都是第一句「殖民教育所致」，大批港人移民逃難，英國的BNO又成為眾矢之的，梁振英又是天天痛罵英國，彭定康都退休多年仍是被中共針對的目標。看來尊子真是看透了中共的本質，問題就是要賴，只差是美國還是英國。

甚至，其實中共的發展政策，早在89時已經定下，至今不變。譬如尊子曾畫了一幅漫畫，死刑犯準備槍斃，他身上分開左右兩個部份，一邊寫上「政治」，一個寫「經濟」，只有「政治」上畫了瞄準目標的靶子，題目叫「半邊死刑。這就是所謂「中國模式」，一直以來都是政治打壓、經濟發展，無論如何開放都不代表政治得到自由的空間。

香港在過渡期的角色，也在尊子筆下盡現眼前。80年代，一幅「冇癮之至」（沒意思）漫畫，只見港澳辦主任魯平大口吃著一個蛋糕，寫著「高度自治」，下面還有一塊布寫著「香港同胞笑納。祖國贈」，旁邊一個小孩子，苦著口臉，吃著面前只有一小塊的蛋糕。這明顯是說中共的「高度自治」食言，只施捨香港人一小部份。

這就是香港後來的不穩定因素，中共的「高度自治」和香港人的期望完全不同，而香港人不肯認命，堅持向侍應催單，向廚房爭取，最後甚至要向餐廳老闆抗議。為的不是貪心食霸王餐，而是要爭取我們應得的那塊蛋糕。

關於和大陸的融合，尊子一篇漫畫也是最佳註腳。題目就叫「融合」，頸上掛著「HK」字眼的人，抬起右腳，拿著槍枝瞄準備向腳掌發射。一批拿著拐杖斷了一腿的市民拍手圍觀，上面掛著橫幅「大灣區合作社」。要和大灣區融入，便要自斷一腳，殺掉新聞自由。

恭喜新香港，又沖走一大塊紫砂茶垢，和大灣區融合又進一步。

舊香港的歷史，便停在這一個空格；一格一心事，一格一歷史，舊香港和中共，註定是「格格不入」。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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