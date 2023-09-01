客座評論：香港人還能講「港語」嗎？

（德國之聲中文網）在講述新聞之前，先說一個笑話提神醒腦，「國安法只是針對一小撮市民，廣大民眾無須擔心」。講完，不知你笑得出嗎？

這個「笑話」其實是國安法實施初期，各主要官員包括李家超特首都有講過的，都以為可以安撫民心，但我懷疑有沒有任何一個香港人，曾經相信這個「笑話」？

隨著國安法涉及的人物愈來愈多，範圍愈來愈廣，香港人已經放棄了幻想，和大陸的市民一樣，反過來聽就好了。這一次，一小撮人的範圍，去到「講廣東話」。

一個名為「港語學」的組織，突然宣布「結束運作」，原因是負責人陳樂行收到國安公署的關心問候，甚至是關心陳樂行的家人。國安署指「港語學」曾舉辦的故事徵文比賽當中的某一篇文章涉及國安風險，並指這個組織涉及一些刑事行為。負責人陳樂行被逼自行結束組織運作，而目前身處海外的他，並不知道能否平安回港。

「港語學」的宗旨是，「我哋嘅使命，守護香港人嘅語言——廣東話、正體字，以及當中承傳嘅本土文化。」而出事的文章，其實是一篇幻想文章，名為《我們的時代》，內容是說，「2050年的香港，那時不少人只說普通話，而說廣東話的光仔和小詩在陌路中相識，一同遊歷香港，光仔指他的父母吸入太多中國製造的催淚煙，搞到身體越來越差，一年之前相繼離世。港府壓制宗教自由，伊斯蘭教小孩要讀中文古蘭經，故事以「人與極權之抗爭，是記憶與遺忘間的抗爭」作結。

今天的香港人，應該如何面對這種「新聞」？

第一，「幻想」不能再作為「避禍」的理由。你以為「借古諷今」還有空間？2050年的香港其實即是今日香港，政權不會讓你找空間諷刺。所以我們能想像，《十年》這齣電影是不可能再拍攝，你想像十年後的香港變得如何如何，政權只會視為「煽動仇恨」、「抹黑唱衰」，先捕為快。

第二，講廣東話，不講普通話，都會成為「軟對抗」。這也是今次針對「港語學」傳達出來最可怕的訊息。語言成為政權的延伸，「普通話」代表了中國管治的元素，抗拒學習普通話意味不肯接受中國的管治，有點像清朝入關後，「留頭不留髪，留髪不留頭」。而「留頭」變成「留廣東話」，如果你要保留廣東話，便等於不接受朝廷管治。

事實上，中國政府自從2019年的抗爭運動後，決意要香港「二次回歸」，以往可以包容在「一國兩制」下的「身份象徵」都要一下消滅，例如「香港」要變成「中國香港」或者「大灣區」。過去很普通的，自稱「我是香港人」，在政權眼中會視作「我是香港人，不是中國人，我要港獨」，成為反抗三部曲。所以，說香港加油等於是鼓勵香港人繼續保持自我繼續抗爭，成為「禁語」。

而打壓廣東話，其實也是中國政府一向的施政方針。以推廣全國統一的普通話，去減低各省的地方語言影響力，以「統一」替代「多元」，其實幾千年前的秦始皇「書同文、車同軌」已有開展。

政權對廣東話會如何處理？完全消滅是不可能的，我認為會往兩個方向行走。第一，是加重普通話的比重，加重普通話在香港社會的地位和重要性，可以預見甚麼普通話演講比賽會加強推廣，官員也必須接受更多的普通話培訓。或許立法會也將有更多的普通話質詢發問時間。

第二，是在保留廣東話的同時植入許多生硬僵化的官方詞語。黃大仙的民政專員黃智華，因為赴京進修，大排筵席，引起官場送禮文化風波。黃智華在這個40多圍的盛宴中，致詞發言，傳媒引述他的其中話語，包括「肯定與會地區人士立場堅定、勇於擔當、做好『一國兩制』行穩致遠事業的排頭兵」。這段講稿，即使通篇都以「廣東話」發音，但完全不是香港人會說的字詞，見鬼的「排頭兵」，這是甚麼概念？完全是大陸的官場套話用語，竟然出自一個香港的地區民政專員之口。所謂「排頭兵」，根據百度網站所講，就是「排頭兵，是指動作要領最規範的戰士，可以做為其他人的示範」，完全是內地的軍事單位用語。

香港一直都沒有軍隊，自然也就很少使用軍事術語作日常應用。大陸不同，常以解放軍的忠誠紀律看成是黨的權威伸展，所以生活中有許多軍旅用語。見微知著，這就是「消滅」香港的廣東話的方法，潛移默化引入大量國內的用語，「行穩致遠」、「排頭兵」、「站好每一崗」、「不會得逞」、「別有用心」，都是「劣幣驅逐良幣」的例子。所謂「消滅」廣東話，不單是能否用廣東話發音，而是能否保存新鮮有生命力的傳統香港用語。

10年後，老香港人站在香港街頭，聽到的究竟是甚麼樣的廣東話？還能聽得懂嗎？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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