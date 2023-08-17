客座評論：香港人真的回流了嗎？

（德國之聲中文網）香港統計處公布了2023年的人口統計數字，今年中的臨時人口已由去年底的733.3萬7年新低反彈，達到749.8萬人，較去年同期增加15.2萬人，升幅為2.1%。這是自2020年中人口開始下跌以來首次上升，官方說法是，「淨移入的人口數字有17.4萬人」。

官方學者一面倒唱好，「由治入興、移民潮結束、回流者眾、香港優勢復現」，大有以淨移入的17萬人口為香港吐一口烏氣。

問題是，這17萬多的人，哪裡來的？多了的17萬人，到底代表什麼情況？

有人做了解拆分析，指出這17萬人，分為「常住居民」以及「流動居民」，前者是至少留在香港居住3個月的永久居民；而流動居民則是指，會留在香港3個月以下的永久居民。

即是說，常住居民，就是以一個地方作為「經常居住」的人民，那當然是當地的人口一部份；但「流動居民」，只是一個臨時性質，是訪客，或者是住得比較長時間的遊客，你很難以一個1年只在城市不到3個月的人為「當地居民」。

那什麼樣的永久居民會在香港停留不足3個月時間？最大可能，就是本身已經移民海外，但仍有香港聯繫，不論是探親賣樓處理香港手尾，甚或回港看病續保險，都會回港逗留短時間，但其實這類人最終居住地，並不是香港。

就像已經離職的員工，回公司請同事食飯，你總不能到處和人說，「你看這人吃回頭草，還是覺得公司最好，都說出面難以搵食，過得不好啊！」

很不幸，香港高官以統計數字，和我們說了這種「幼稚」的場面話。這有幾個含義。

第一， 香港政府愈來愈和內地的統計部門「心靈相通」，知道統計數字可以騙人。內地因為16至24歲的青年失業問題太嚴重，嚴重到不敢再公布相關數字。而之前，為了減輕「失業」數字，內地已經把「就業」的定義更改為「1周只要工作1個小時都當你就業」。你看，1周1小時，都不會當你「失業」；同樣，只回港居住不夠3個月，都當你是回流香港，這個「自欺欺人」的原理是相通的：太好，香港官員懂得上意了。

第二，香港政府其實口裡說不介意、身體很誠實，就是「香港人離開」的事實。政府一直不肯面對「移民潮」，總是說BNO不算移民、永久離港不算移民（這個最神奇且難以理解），又或者嘴硬「他們有離港自由」、大陸人可以填補空缺。但其實心底裡，政府非常在意人口的變化，政府極度需要香港人氣旺盛來支持香港的管治合法性。用腳投票，原來有殺傷力。

第三，如果真有17萬人回流香港，如果官員或權貴獻媚型的學者口中的「移民潮已經結束」，那香港應該人滿為患、商機處處，又何來香港飲食界一池死水呢？又何來李嘉誠家族要7折出售樓盤呢？誠哥出貨，難是真是為了做善事？而不是因為他不看好後市？商人嗅覺比官員靈敏而且誠實，香港人信誠哥，還是信統計處數字？

我們更需要香港政府問自己，為何香港人，要回流香港呢？如果當初為了政治風險而離港的一批，根本不可能回港，看看香港警察的執法便一清二楚。如果為了孩子而移民的父母，看看習近平寫信給香港學生的演出，只會更加咬實牙關，不敢回來，無福和習大大寫信啊。如果像政府所說，外面生活艱難，所以回流；但這也奇怪，因為香港自身難保，財爺都提出要搞夜市救港，香港也不見得搵食輕鬆。這幾類人的問題未解決，誰會回流呢？

政府其實已經在換血了，單程證來港的，各種專才輸入計劃的，新香港人陸續登陸，習近平應該會收到很多「香港人」寫的回信，大家都「偷著樂」吧。

香港外資專才撤離潮：什麼令他們非走不可？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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