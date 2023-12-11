客座評論：香港人看台灣總統大選

（德國之聲中文網）這一次台灣的總統選舉不再「芒果乾」，但重要性一點不亞於上一屆，這次不是要販賣香港的傷痛故事，而是台灣人自己也應該有的切身之痛。中共的手，在這次台灣總統選舉，真的伸得無比深入。

郭台銘宣布參選，然後富士康就被查稅到後來只罰區區2萬，然後郭台銘就忽然輕鬆愉快地在君悅酒店喝咖啡了，這背後誰在操盤？誰在發功？誰在給予暗示？

藍白合本來一直吵吵鬧鬧，各不相讓，但突然馬英九中途殺出，以共主姿態統籌整合，甚至讓柯文哲一度要被逼接受密室政治的「不平等條約」，政界都在問﹕誰有這麼大的力量可以嚇唬柯文哲？又有誰可以突然召喚馬英九代勞出手？答案又是明顯指向對岸。

至於賴蕭配被中共形容為「獨上加獨」，反而只是正常操作，一貫共產黨的口水仗。

但正常人都會看到，中共干預台灣選舉，已經非常公開肆無忌憚，勸退嚇阻找代理人整合，完全就是「民進黨」對「共產黨」的選戰嘛。

這些手法，香港人看得是無比親切，因為香港名義上的特首選舉，建制派各自推舉自己的派系代理人出戰，也是要先讓阿爺過目，不利團結的人選最好不要出來，競爭太激烈甚至可能影響賽果的，也不要出現。你看看葉劉淑儀長年排隊要選特首，永遠落空；民建聯建制派大佬曾鈺成曾經表示有意參選特首，結果有人威脅要散發他的黑材料，直接把他勸退了。

凡此種種，和今次台灣選舉的種種操作，極為相似。所以希望台灣朋友明白一點﹕台灣還保有主權之時，共產黨的手已經伸到這麼明顯，一旦接受什麼統一方案，一切盡在掌握，哪裏還有台灣人自己話事的空間？

當某些候選人無法解釋或者無法洗脫和大陸千絲萬縷的關係，一旦出任總統之職，你難道不會懷疑，他到底是台灣總統，還是台灣省委書記？香港的特首，就是被戲稱為市委書記啊。

未移居台灣前，常有疑問：為何台灣人仍會在民進黨和國民黨之間糾結掙扎？一個抗中，一個親中，態度這麼明顯，不是很容易選擇嗎？為何仍然鬥爭激烈？

後來漸漸明白，台灣人看政治和我們外界的重點很不相同。第一，不是所有台灣人都討厭中共，「親中」不等於賣台，反而被塑造為「理性」、「務實」、「拼經濟」的同義詞。甚至遇到一些台灣人，仍會讚嘆大陸的經濟發展成就、硬件建設多麼了不起。所以親中對他們而言並不是什麼問題。

第二，台灣人可能聽得太多中共侵台、中共威脅這類說法，已經有一種厭煩、反感，甚至覺得是政客操弄的伎倆，是以外敵威脅來轉移內政失當的借口，有點像「狼來了」，選舉時都不想考慮這個因素了。

第三，剛好相反，有些人就是因為太相信中共會犯台，但偏偏他們相信中共的說法，認為因為有人搞台獨才會犯台，「台灣要毁滅了」就是販賣這種迷信。

香港人的回應是這樣的。親中得到的經濟紅利，無異是「飲鴆止渴」，香港正是人辦，長期依靠陸客，把廣東道變成沒有人講廣東話的地方，金鋪藥房（都是大陸遊客喜愛的商店）比餐廳還多，結果當陸客不來，香港突然發覺經濟失去了「主心骨」。而且因為政策上主導什麼「融入大灣區」，自絕於世界經濟之中，香港成為內陸城市，國際金融中心遺址。

至於中共的武力犯台威脅，如果你認為是狼來了，那麼童話故事的狼，最後還真的出現了，你如何能不提防？

「不搞台獨便不會有戰爭」之說，其實就和「你不穿短裙便不會被人侵犯」，是同一種荒謬邏輯。因為色狼要犯罪，你把棉被包在身上，他還是可以找到理由去犯罪啊；你看看俄羅斯入侵烏克蘭的藉口，居然是「申請加入北約對俄羅斯圍堵」。

再借用共產黨最愛用的口號提醒：沒有國，哪有家？如果台灣不能再以「國家」地位存在，你的家裝修得再漂亮，還不是成為韮菜？

所以，在總統候選人之中，最適宜的評斷標準，便是誰能讓台灣繼續維持國體？維持自主的地位？誰能在當選後，能完整代表台灣人民發聲、而不是上面有一堆婆婆媽媽要服侍？

三組候選人的副手，剛好代表三種不同的面向。一個財團，一個媚中，一個親美，究竟那個面向更能令台灣保有自主國體的地位，答案也就不言自喻。

政黨輪替重要，但千萬別輪替成共產黨執政。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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