客座評論﹕香港人為何冷待中國白紙革命？

(德國之聲中文網)新疆烏魯木齊的大火，10死9傷，輿論指責居民樓被堵死，救援車不易抵達，中國非人性防疫措施終於爆發民怨，全國各地都有市民或高校學生發起抗爭運動，民眾「手執白紙」代表言論被封鎖無話可說的標記最引人注目，所以又稱為「白紙革命」。

由於中國長期高壓，沒有半點遊行抗議或是異見聲音，所以當全國都出現反對政府的民間運動，引起海內外高度關注；海外華人特別用心，留學生組織舉白紙聲援，或是推特上熱傳各種消息、宣傳海報等等。

但唯獨香港，對此冷待，甚至不屑一顧。這又是為甚麼？

首先是客觀原因，香港受國安法嚴密看管，任何言論行動都會被國安拘捕檢控，主流媒體也因為白紙運動影響國內政局，不敢暢所欲言，只能避重就輕。香港自顧不瑕，防疫影響經濟，誰也無力也無心支援中國的運動。這是大的環境。

其次也是更重要的，便是心態問題。香港人經過2019反送中運動，對中國的認同感跌至負數，即使並非想搞港獨，但已經對「中國人」沒有任何歸屬認同感，對中國白紙革命只會視作「別國內政，和我無關」。和1989年的六四學運相比，那時全港聲援，籌款上街支持，不可同日而喻。

或曰，即使是別國內政，也可以展示同理心聲援，烏克蘭戰爭不也是得到世界各地人士的支持嗎？怎麼香港人就沒有同樣聲援中國的白紙革命？

這裏又分開幾種情緒。第一，和2019年的恩仇有關。當日香港上街反抗暴政，卻被國內小粉紅出征，口口聲聲「我支持香港警察」、「洋奴賣港破壞祖國繁榮」、「廢青好日子過久了鬧事了」，令當時香港人飽受共產政權以及中國民間的兩面夾攻，苦不堪言。今天，情形翻轉，那些口口聲聲譏諷香港人鬧事的中國人，飽受社會主義鐵拳之苦，也起來反抗了；香港人看到這一幕，很難施予同情，更多是「你都有今日」，「怎麼不說一句我支持中國公安呢」、「勾結外國勢力了吧」。

第二，也有認為，當有切膚之痛，中國人也就覺醒了，這豈不是好事，正好加入香港人當日反抗共產政權的陣營之中。但許多香港人不相信中國人的反抗是「真心」的，認定中國的反抗只是「三分鐘熱度，說不定明天解封了，或者物價下跌了，他們便乖乖回家」。因為和2019相比，香港人當年爭取的是自由民主人權法治這些思想價值，而不是吃飯搞好經濟的物質追求，香港人無法知道中國反抗者的真實心態，會否今天爭取解封高喊「要自由」，但轉過頭，對香港人爭取一人一票普選特首、反對國安法這類訴求嗤之以鼻。更有人提出，要拷問這些反抗封控、高喊習近平下台的中國人，會否支持武統台灣。香港人不想站錯隊、錯付熱誠真心，如果你今天支持他的白紙運動，但原來對方仍然支持香港警察，這豈不是支援敵人傷害自己？更有人總結為「以德報怨何以報德」？

反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

讓一部份人先覺醒起來

我個人看法，是樂見其成，靜觀其變。樂見其成，就是不會冷嘲熱諷也不會潑冷水看笑話，因為對我來說，任何反抗極權的行動，都是我所樂見的，因為這會增加管治者的成本。我不介意是否全民覺醒，實在上也不可能，以香港做例子，經過2019的波瀾壯闊反抗，香港仍然有藍絲廢老舔共的群體存在，難道因為這些人未覺醒，便要否定反送中運動嗎？香港長期接受西方民主自由價值觀薰陶，但仍有許多人未覺醒或者要等到2019才由港豬覺醒，中國內地沒有這種自由的空氣，還有多次政治運動的摧殘。

反右、文革，幾乎把中國知識份子掏清乾淨，甚至把中國人的良知人性完全摧毁，好容易休養生息去到1989年，這才有敢言要改變時局的大學生冒起，可惜坦克血腥鎮壓，又是一代人消失了。中國難得冒起的反抗苗頭又被摧毁，全國進入「發展才是硬道理」，不講政治只談經濟的自保階段，然後又培育出一批「公知」，甚至有之後的「維權律師」。可惜，劉曉波的重判、維權律師大抓捕，又把批判苗頭壓下去。來到今天，小粉紅戰狼當道的「中華盛世」，仍有人站起來反抗習近平反抗黨，已經難能可貴，很難要求他們全民覺醒。我認為要接受「讓一部份人先覺醒起來」，至少他們不是全民躺平，這難道不值得鼓勵嗎？

但為甚麼要靜觀其變？因為這場白紙運動可以維持多長時間，無人知曉？人民的熱情和覺悟去到甚麼程度，也無從知曉。國內已經有人喊出「可以反對過度防疫，但不能借機推翻現有社會制度」，國內民眾如果變成「反貪官不反皇帝」，那麼香港人真的不要「跟車太貼」，熱臉貼在冷屁股上，豈不自討沒趣？所以靜觀其變，樂見其成，任何反抗極權的人，縱使出發點是何其世俗何其物質，畢竟也是踏出反抗第一步，世界反抗的人們，應該為此鼓掌。

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曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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