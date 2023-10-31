客座評論：「陸配」參政和台灣的民主素養

（德國之聲中文網）近日網路流傳出一份宣稱是台灣民衆黨的「不分區立委提名名單」，其中包括了「台灣新住民發展協會」理事長、與台灣人結婚30年、取得身份證20多年的徐春鶯。這個消息引起了一陣譁然。

徐春鶯被指稱，曾經擔任中國「國家級幹部」、「工作性質特殊」，今年還前往上海參加被台灣視爲統戰組織的「民革上海市委員會」所主辦的座談、積極推動兩岸交流，徐春鶯本人則是否認這些指控，也否認曾經加入共產黨。

台灣民衆黨先是否認有這份名單，黨主席柯文哲後來表示，的確有考慮將徐春鶯列入不分區立委名單，不過沒說已經板上釘釘；但是綠營已經火力全開、强烈抨擊台灣民衆黨，直指他們讓這樣的人進入國會危及國安。

國民黨爲首的藍營則指責民進黨和綠營忽視「陸配」的參政權利，藍綠爲了一件還沒有確定的事情，引發了一場唇槍舌戰，反倒是始作俑者的台灣民衆黨好整以暇地隔山觀虎鬥，好似事不關己；看著媒體熱烈地報導與評論，逐步衝高了柯文哲的聲量，有些綠營支持者呼籲「先靜觀其變」、「不要落入圈套」、「跟著起舞反而令重點失焦、主題歪樓」。

撇開不談柯文哲或者台灣民衆黨還有這份網路流傳的名單，就台灣的法律而言，已經成功入籍拿到身份證的移民不就已經是公民、享有憲法所保障的公民權利？這當然也就包括了選舉和被選舉的參政權，原先是法律界定的台灣外籍配偶也好、還是出身中國的「陸配」，理論上都是一視同仁，不過「陸配」入籍還要特別經過一道手續，那就是得先回中國註銷當地的戶籍，早年對「陸配」入籍的手續也是格外嚴格。

由於台灣政府的統計方式將出身港澳與出身中國一起計算，所以很難計算30多萬「陸配」當中，有多少是中國大陸出身的「陸配」，不過他們當中很多是台灣小孩的父母還有媳婦女婿、在台灣工作謀生、維持著家計。他們對台灣的付出和一般台灣人沒有差別。

只要沒有違反法律，政府就不能剝奪他們的任何權利，何況有不少中國出身、已經入籍的「新住民」通過種種方式將台灣自由開放的風氣傳回了中國境内，他們懂得與中國民衆溝通的方式和語言，他們可以算是台灣對中國宣傳時的尖兵利器。

不可否認，也有不少「陸配」不把自己看成是「新住民」、即便是已經入籍台灣，仍然「身在曹營、心在漢」，言行舉止頗爲符合綠營所指控的「國安疑慮條件」。從中國共產黨當年滲透到顛覆蔣介石的國民政府來看，中共很擅長長期佈建、建立工作網、滲透到各級組織，所以也不能排除中共會故技重施、在台灣也搞地下工作、發展第五縱隊，讓「匪諜就在你身邊」的夢魘在台灣重現。

可是台灣現在已經不再是蔣介石執政的白色恐怖年代，自稱已經「民主化」而且是「法治社會」的台灣，如今按照法律是不但不能思想入罪、更不能先給人安上罪名再來羅織製造證據的「有罪推論」，甚至跟蹤監視的時候都不能造成對象的心理恐懼，也就是説在法律面前，成功入籍的「陸配」就是和一般台灣人一樣，享有憲法賦予的權利保障。

但是政黨提名有爭議的民意代表人選，本來就是一件可受公評的事情，如果一個政黨真的確定提名「國安有疑慮」甚至是有任何爭議的人選，這個政黨就得自己出面解釋清楚提名的理由。尤其台灣每到選舉時，政壇上的背景調查，隨時隨地就會被抓到一個什麽把柄。説不清楚的話就會有嚴重的後果。所以一個政黨除了事先篩選提名人選之外，更要清楚地了解提名這個人的理由，沒有那種雲淡風輕、談笑避過的空間。

以徐春鶯這件事來説，現階段還沒有確定提名，説不定網路流傳的那份所謂名單，是被拿來試風向、測水溫，或者是所謂有心人士用來炒作輿論的農場作品，要是太早下結論、搞得輿論沸沸揚揚，讓真正的議題脫軌的話，反而未必是台灣民衆之福。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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