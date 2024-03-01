客座評論：金門水域撞船是遲早的事

（德國之聲中文網）金門的水域從1949年古寧頭戰役之後，就是一個敏感的水域，即便後來金門和中國福建沿岸數個港口通航，其敏感性仍然沒有降低，反而是更加複雜，所以實際上中國的「三無」船隻和取締的台灣海巡艇相撞是遲早要發生的事情。

2000年，金門的水域巡邏從軍方轉交到司法警察的海巡之後，原本應該可以降低緊張，但後續的發展完全不是那麽一回事，而台方巡邏的所謂「金門禁限制水域」可以説是起源。

這個水域沒有清楚的分界，也不像台海中線那樣是由美國軍方在1950年代强勢訂立；「金門禁限制水域」是國共對峙年代按照金門岸上各型武器射擊距離制定，在那個年代能多年相安無事，靠的是彼此都不承認存在的默契，廈門的漁民也知道接近到金門岸邊某個距離，就會被機槍警告，只不過中國從來不承認台灣對這個水域有實際控制權、台灣則是非常清楚控制的範圍並不包括廈門灣内的其他水域。

隨著廈門的快速發展，爲了供應本身的市場需求，大量各型中國船隻越界到金門水域進行捕撈、炸魚、抽砂等在台灣視爲非法的行爲，甚至還有廈門當地的業者推出「金門環島」行程、以快艇載著觀光客在海上近距離觀賞金門風光；在疫情之前，金門附近水域一眼望去幾乎都是掛著五星旗的中國船隻，台灣的海巡則是疲於奔命地驅逐越界的中國船隻。

台灣的海巡是司法警察、是個執法單位，對越界的中國船隻不能視若無睹，但是在中國民間的船隻不再遵守當年默契的情況下，問題已經不是會否發生這種誰都不願見到的人命事故，因爲必然會發生這種憾事，只是不知道何時會發生罷了。

這次涉及事故的那艘小艇是個無船籍港、無船名船號、無船舶證書的「三無」船舶，這種在中國也是非法的船隻，原本就造成了不少困擾，從國台辦的發言來看，中國也知道甚或是承認「三無」船隻缺乏管理，而中國船隻因爲「非法越界」取締時以碰撞等方式試圖脫逃也早已在國際間名聲遠播。

也許有人要説了，就算是「三無」船隻，台灣的海巡也難脫執法「過當」之嫌；台灣的海巡部門已經公佈那次行動取締的過程，現在也已經進入司法調查的階段，有些細節外人無法得知，例如是誰撞誰等，所以也不便妄加臆測，最好是靜待調查結果，只是這次的事件曝露台方海巡裝備不足的問題，就是船上竟然沒有錄影裝置，以至於事發經過只能口頭敘述、沒有影像佐證，徒增第一線人員執行勤務的困擾。

有些台媒指出，中國方面是吃定台灣，因此採取「先聲奪人」的做法，把責任全部歸咎於台方、在中國國内製造仇視民進黨政府的輿論，一方面以中國的海警船檢查台灣觀光船的方式將金門水域「内海化」、另一方面也强烈否認「金門禁限制水域」的存在。另外國台辦主任在會見國民黨副主席夏立言時，指責這個事件是執政的民進黨「草菅人命」，卻不説中國避談涉事「三無」船隻以高速航行的危險方式逃避取締，至於有中國網民喊出「血債血償」、「拿下金門」，只能說敲鍵盤喊打喊殺很容易，但是對任何事情都沒有幫助，更何況金門一直與廈門關係密切、向來被視爲台灣境内「最統」的一塊。

現在台灣官方的態度是支持海巡依法執行任務，似乎不會示弱，但是看來中國目前需要一個氣閥來調節仇視民進黨政府輿論所造成的民怨，所以接下來要如何落幕也很難預測，但是只要中國方面繼續否認金門「禁限制水域」的存在，那麽即便是解決了這一次的問題，日後也還是可能發生類似的事件，因爲炸彈的引信還是沒有解除，定時裝置還是在滴答作響。

北京或对金门出手？当地居民怎么看

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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