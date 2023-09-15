客座評論：郭台銘與「人選之人」的副手人選

（德國之聲中文網）賴佩霞除了是資深藝人之外，也擔任兼任教授。雖然出身絕不顯赫，甚至可以說是清苦，且學歷過去不是很亮眼，但是後來也拿到了博士學位，所以賴佩霞在一些問題上有她自己的看法。

舉例來說，在郭台銘宣佈她為副手之後，她抨擊了台灣每週「一例一休」的所謂「週休二日」制度，認為這個制度逼得小店家無法生存。她還說有很多台灣人錢放海外，所以台灣經濟成長起不來。

賴佩霞說，她願意擔任郭台銘的副手是因為，她看到身爲鴻海集團創辦人的郭台銘為了爭取訂單，身段可以放軟，而賴佩霞自認研習心理學多年，懂得如何與人溝通，所以願意「淌渾水」，而且不會放手。

不過，從社群媒體目前的反應看來，表示存疑的似乎比贊同的人多了不少。賴佩霞的講法也招來了不少批評，例如「一例一休」讓小店家活不下去的主張，就被形容她與人稱「郭董」、不重視勞工權益的郭台銘觀念一致；台灣人錢放海外、不肯回流台灣的說法，更被質問：「郭董在海外有多少錢？」以及「郭董是不是應該以身作則？」

賴佩霞口中「有情有義」的郭董放軟身段搶訂單一說，也受到不少抨擊。有人挖出了「黑材料」，說郭董當年為了搶訂單而不守承諾，與多家電腦業者結怨，所以郭董宣佈出馬至今，電子同業公會或者同行都沒有人出面表示支持他競選總統大位。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 宣布投入2024年总统大选 8月28日上午，富士康母公司鸿海集团的创办人郭台铭，在台北正式宣布投入2024年1月举行的台湾总统大选。作为未经政党推荐的独立候选人，郭台铭必须在 11 月 2 日之前收集至少29万人的签名（占台湾最近一次立法委员选举的选举人总数的1.5%)，才有资格成为独立候选人参加竞选。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ “我们必须下架民进党” 在8月28日举行的记者会上，72岁的亿万富翁郭台铭称“必须下架民进党”，批评“民进党七年多来的执政，对外，把台湾带向战争的危险，对内，国政方针充满各种错误”。他警告说，“台湾不能成为乌克兰”，并表示，“给我四年时间，我承诺给台海带来五十年的和平，为两岸互信打下最深厚的基础。”

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 成功的实业家 郭台铭1950年10月18日生于台北县板桥镇，祖籍山西，毕业自中国海事专科学校，求学期间因需自筹学费在多家工厂打工。从中华民国空军高炮预官退伍后，郭台铭创建了鸿海塑胶公司（后改名鸿海工业），1974年与友人创建了代工厂富士康。1982年鸿海工业更名为“鸿海精密”，1985年在美国成立分公司，1988年开始投资中国大陆 。2001年，鸿海超越台积电，成为台湾第一大民营企业，2005年成为台湾最大企业。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 多年位居台湾首富的慈善家 据福布斯榜单，郭台铭多年位居台湾首富。而根据《壹周刊》历年“台湾50富豪”榜单，他从2002年起蝉联台湾首富至2020年。郭台铭长期参与国际教育以及针对贫困青少年的慈善和社会发展计划，2016年被《福布斯》评选为全球30位改变世界的人物之一、2017年被《哈佛商业评论》评为全球百大CEO第29名。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 在美国建新工厂 2018年6月，富士康在美国威斯康辛州兴建新工厂，时任总统特朗普和郭台铭一起出席了破土动工仪式。郭台铭说，若不是因为特朗普做总统，他不会来这里设厂。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 2019年参选国民党总统初选失败 郭台铭1970年加入中国国民党，2012年力挺马英九连任总统。2019年4月，郭台铭称妈祖托梦，表示愿意参加国民党的总统初选，并于6月辞去鸿海董事长一职。同年7月，郭台铭在国民党总统提名选举中输给韩国瑜（图右）。他随即批评国民党“迂腐”，宣布退出国民党。

从“打工仔”到“台湾首富” 郭台铭究竟什么来头？ 再次未获国民党总统参选人提名 2023年2月，郭台铭宣布参选国民党总统候选人初选。但国民党5月征召新北市市长侯友宜为2024年中华民国总统选举参选人，郭台铭未获提名。郭台铭8月28日宣布以独立候选人身份参选总统后，国民党表示极度遗憾，并警告党内为郭台铭助选者会被严肃处理。



賴佩霞因為演出電視劇《人選之人——造浪者》的總統參選人林月真一角而受到好評，據說當時有網友曾留言說，賴佩霞應該出來競選總統。但是這些留言能否當真？可不可以換成選票？這是賴佩霞在信心滿滿之餘要考慮的問題。

幾個在政界打滾相當久的前輩說：「演戲演得好，那就看看就好，現實世界的政壇是沒有劇本的，黑暗的程度是難以想像的。」有的前輩還說：「政壇一腳踩進去很容易，要拔出來可就非常難。」

不過，賴佩霞也被認為可以與郭董互補，又沒有政黨包袱。如果郭董和其他陣營整合成功，理論上到時候分配政治利益的時候，賴佩霞不會形成障礙；即便郭董退選，也不會造成問題，所以賴佩霞是「可進可退」的人選。

賴佩霞是政壇素人，沒有從政經驗，所以也沒有政治紀錄可供參考。但她是一個看起來相當自主獨立的女性，也許能夠為目前民調墊底的郭台銘爭取一些婦女選票，其他的效應則需要時間來驗證。然而，距離投票日只剩下120多天，賴佩霞能不能在這段時間讓選民注意到她具備從政所需的條件，這對郭董陣營和賴佩霞本人而言，絕對會是一大挑戰。

此外，雖然賴佩霞給出她願意擔任副手的理由是一套，但是即便她再沒有從政經驗，也不可能不知道或者看不出來郭董的勝算實在不高。而賴佩霞仍然願意「栽進來」，對她自己而言，不論最後選舉結果如何，她都可以在未來4個月當中閃爍自己的光芒。因為講到底，要給出競選政見還有承諾的是郭台銘，賴佩霞只要謹言慎行、不要犯錯，燈光聚焦總是會到她的身上。

幾個政黨的反應也頗值得玩味。因為郭董參選而結下心結和樑子的國民黨，反應可謂「酸味十足」，國民黨的立委就形容這是「好戲真實上演」，即便心有芥蒂，也不好在現階段把炮火集中在賴佩霞身上。曾經被認為有可能與郭董合作的民眾黨就是一個例子，黨主席柯文哲只有小心翼翼地說「是一個好人選」，不在賴佩霞身上做文章。

執政的民進黨，或者是該黨總統候選人賴清德，都沒有對賴佩霞投入選舉做出評論。個別立法委員表達的意見，大多集中在賴佩霞和郭董到底是「互補還是互斥」，而且語氣還頗爲客氣。不過多數人都同意，起碼話題性是真的夠強，而且就算其實認爲郭董找賴佩霞當副手很「扯」的民進黨人士很多，也不用現在就惡言以對，等到後面再說，以免被冠上「仇女」的帽子。

從事演藝生涯多年的賴佩霞口才辨給，講話邏輯的確比郭董清晰，形象上來講，好像也沒有什麽為人所詬病之處。不過目前的一切都不算數；隨著投票日漸漸逼近、選戰溫度日益高漲、大家不再客氣的時候，才算是真正的試煉，一切都會被挖出來猛打，而且後面的變化還很多，誰也說不準的。

何況也具有美國籍的賴佩霞，還得先解決她的國籍問題才能參選，能不能在登記截止前完成拋棄美國國籍的程序，還是一大問號呢！

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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