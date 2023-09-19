客座評論：解析侯友宜的兩岸「3D戰略」

（德國之聲中文網）侯友宜提出「3D戰略」論述，認為兩岸關係的戰略重點是Deterrence的嚇阻、Dialogue的對話，還有De-escalating的降低緊張。在政治立場南轅北轍的台灣，這三點是少見的台灣主流民意共識，只要不是統獨極端派，大概都不會否認嚇阻、對話以及降低緊張在兩岸關係上的重要性。不過，如何實現這三個D，才是造成台灣民意兩極化的主因。

作為在野黨，國民黨急於表現只有國民黨才能做到兩岸對話並降低緊張；但是，國民黨也得讓台灣民眾相信，該黨如果執政，也能夠讓台灣有能力嚇阻對岸的武力威脅。這一點可以說是國民黨的「軟肋」，國民黨立法委員在立法院審議國防預算時的表現，以及為了「對話」而積極與中國往來，不但讓台灣民眾擔心，也令美國不放心。

「嚇阻」恐怕也會讓北京不高興。從中華人民共和國1949年建政以來，台灣的軍事力量向來就是北京的眼中釘、肉中刺；1982年的《八一七公報》、歷來對台灣軍購的防堵施壓，都證明北京最不希望見到台灣具備任何「嚇阻」的力量。這次侯友宜的美國之行被形容是「面試」、是要讓美國放心，所以他需要強調「嚇阻」，但是國民黨如何安撫北京，將會是接下來的關注重點。如果有個差池，對明年的總統大選甚至立委選舉，都會帶來不利的影響。

在「對話」這個方面，侯友宜的說法是依據中華民國憲法和《兩岸人民關係條例》，在過去國民黨執政時期「成功」的經驗之下，持續兩岸的溝通與交流。這種闡述雖然也是四平八穩，但如果成立的話，馬英九時期被奉爲圭臬的「九二共識」，就應該在台灣有很高的支持率。若侯友宜的論述是秉承馬英九路線，等於在兩岸問題上沒有自己的看法，沒有開拓新路線、新思維的格局，也顯示國民黨至今仍是由老一代主導兩岸事務，對選舉而言就很難加分。

至於「降低緊張」，照侯友宜的說法，是藉由「功能性議題」的互動，「構建有原則的互動關係」、推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流來達成降低緊張的目的。這個說法和馬英九時期沒有太大的不同，只不過政治上的滄海桑田、綠野變沙漠的速度非常快，當年有效的做法，到了現在可能就是反效果。台灣選民對國民黨是否能夠「平等、善意、尊嚴」地與北京往來，或者北京是否願意如此對待台灣，都抱著相當大的疑慮。不過，在美國說給美國的專家學者聽，就是個外交議題；專家學者的意見未必影響美國政府，所以表現得好不好，問題不大，起碼沒有交白卷。

侯友宜這次訪美很大的一部分原因是，國民黨也希望修補與美國的關係。最近這幾年，不少國民黨人士用「疑美論」抨擊民進黨政府的親美路線，對國民黨和美國之間的關係造成了不小的傷害。這次國民黨美國派人物傾全力為侯友宜安排行程、還陪伴侯友宜赴美，希望讓他在外交這個可謂弱項的方面有所斬獲；至於3個D還是2個D的兩岸戰略，其實對選舉而言並沒有什麽太大的意義。

以前馬英九、朱立倫都提過類似的論述，而侯友宜想要表現給外界看的就是「穩」，這也是他的強項。所以透過「3D戰略」透露給美國的訊息也就是：他是一個行事穩重的人，不會在兩岸問題上出「意外」、沒有片面改變台海局勢的問題。如果北京對他的論述感到不滿，起碼侯友宜已經遞出了橄欖枝、表達了善意。在如今的時空背景還有環境之下，北京如果因為「3D戰略」動怒，那也是北京的問題，因爲到最後投票的是台灣選民；而且每次北京動怒，最終贏得選舉的都是北京不喜歡的候選人。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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