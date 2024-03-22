客座評論：藍營立委笑蔡英文不登太平島的盤算

國民黨要求台灣總統蔡英文在卸任前登上1600公里外的南海「太平島」，但國安局評估飛航、維安與南海局勢，「不建議」前往蔡英文太平島。藍營為什麼此時提出這樣的呼籲？
台灣外交部長吳釗燮19日被問到太平島登島問題，他主張：「太平島是我們中華民國的主權，毫無疑問，也無庸置疑。」他表示，面對南海爭端升級，台灣必須思考該如何以和平方式解決南海爭端，而非「讓人家認為台灣又在製造困難」。（資料照）
（德國之聲中文網）台灣立法院的國民黨立法委員「呼籲」總統蔡英文，應該在5月卸任前登上太平島，慰問官兵、宣示主權，猛轟蔡英文執政8年，卻從未登上這塊台灣實質控制的「國土最南端」。
蔡英文任内走訪巡視無數個台灣軍方駐地，但是從未登上太平島，所以國民黨立法委員大概覺得是抓到了把柄、撿到了槍。這是因為上一任的馬英九，在卸任前特別登上太平島宣示主權，並發表《南海和平倡議》；再上一任的陳水扁，也是在卸任前登上太平島，題字「永保太平」，成為第一位登上太平島的台灣總統。
太平島是台灣在南沙群島唯一實質控制的「國土」，南海爭議不用說，除了台灣，中國、馬來西亞、越南、菲律賓各個國家都宣稱擁有主權，令南海可以說是世界上最敏感的一塊海域。
國民黨立法委員之所以挑戰蔡英文，就是因為他們很清楚，從台灣到太平島有大約1600公里的航程，要經過不同的飛航情報區，不確定因素太多，所以在目前地緣政治的氣氛之下，蔡英文幾乎是不可能登上太平島，所以國民黨立法委員就可以「笑蔡英文不敢」。
此外，美國的態度向來是反對台灣在南海聲索主權時做出敏感行動；蔡英文如果不登太平島，那麽被認為是抱持「疑美論」的國民黨，又可以在美國這個方面做文章，看起來是一舉數得。
但是蔡英文有沒有必要去太平島呢？蔣介石、蔣經國、嚴家淦、李登輝這幾位國民黨籍的總統，任内都沒有去過太平島，但是並不損及「太平島是中華民國領土的主張」。
陳水扁和馬英九都是在民意支持度創新低的時候登上太平島；蔡英文則是到目前為止，仍有過半的滿意度，她有足夠的底氣，讓多數的台灣民眾覺得沒必要在太平島這個問題上做文章。美國與台灣關係日益密切的現在，她似乎也沒必要冒著觸怒美國的風險，做出類似登上太平島之類的敏感行動。
蔡英文政府即將在520交棒給下一任總統，也就是民進黨籍的賴清德，所以在「是否登上太平島」這種不是問題的問題上，並不需要表態。因為只要是飄著「青天白日滿地紅」，那就是中華民國的國土，這是不容置疑的，並不見得就需要總統在卸任前訪視，才能確認。
目前南海爭端最嚴重的是中國與菲律賓，最近又在鐵線礁發生衝突。坦白說，在國際上都認為要確保南海自由航行權的時候，如果台灣的總統登島宣示主權，後果大概就是會取代中菲兩國，而被看成是Trouble maker 麻煩製造者。
之前的總統陳水扁也好、馬英九也罷，去宣示主權之後，太平島的防務改善了多少？是否對台灣的實質控制有所助益？這都是值得思考的問題。不然形式上有了，但是卻不檢討效果如何，那麽總統登島多少次，都沒有用。
中華民國憲法其實也沒明定南沙群島就是「固有疆域」，而且南海的這些爭議島嶼，或者是國際海洋法庭裁決的「岩礁」，實際上各方爭取的都是實質控制權，形式上的宣示意義並不大。
就好像1970年代，南越政府曾經半夜登上南海的一個礁石，並插上黃底三紅線的南越國旗、留影、紀錄座標等等，藉此宣示主權，隨即在海水漲潮前撤出，但是沒人理會。台灣則是實質上有效控制了太平島，總統是否登島，都不會有任何影響。
國民黨立委「呼籲」蔡英文登太平島的盤算其實很清楚，民進黨政府也很明白，只是那些官員回答質詢的時候，用詞唯唯諾諾、話講不清楚，似乎真擋不住國民黨立委的砲轟。國民黨立委可能也忽略了此一時彼一時的國際局勢變化，也低估了蔡英文過去8年所累積的民意支持；也許表面上，國民黨在這個議題上撿槍拿砲，但是發射前也要檢查一下槍管是否麻膛，就是說檢查一下，這個議題是不是民眾關心的議題。不然一按扳機就膛炸，傷到的可是自己。
詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。
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