客座評論：藍營立委笑蔡英文不登太平島的盤算

（德國之聲中文網）台灣立法院的國民黨立法委員「呼籲」總統蔡英文，應該在5月卸任前登上太平島，慰問官兵、宣示主權，猛轟蔡英文執政8年，卻從未登上這塊台灣實質控制的「國土最南端」。

蔡英文任内走訪巡視無數個台灣軍方駐地，但是從未登上太平島，所以國民黨立法委員大概覺得是抓到了把柄、撿到了槍。這是因為上一任的馬英九，在卸任前特別登上太平島宣示主權，並發表《南海和平倡議》；再上一任的陳水扁，也是在卸任前登上太平島，題字「永保太平」，成為第一位登上太平島的台灣總統。

太平島是台灣在南沙群島唯一實質控制的「國土」，南海爭議不用說，除了台灣，中國、馬來西亞、越南、菲律賓各個國家都宣稱擁有主權，令南海可以說是世界上最敏感的一塊海域。

國民黨立法委員之所以挑戰蔡英文，就是因為他們很清楚，從台灣到太平島有大約1600公里的航程，要經過不同的飛航情報區，不確定因素太多，所以在目前地緣政治的氣氛之下，蔡英文幾乎是不可能登上太平島，所以國民黨立法委員就可以「笑蔡英文不敢」。

此外，美國的態度向來是反對台灣在南海聲索主權時做出敏感行動；蔡英文如果不登太平島，那麽被認為是抱持「疑美論」的國民黨，又可以在美國這個方面做文章，看起來是一舉數得。

但是蔡英文有沒有必要去太平島呢？蔣介石、蔣經國、嚴家淦、李登輝這幾位國民黨籍的總統，任内都沒有去過太平島，但是並不損及「太平島是中華民國領土的主張」。

陳水扁和馬英九都是在民意支持度創新低的時候登上太平島；蔡英文則是到目前為止，仍有過半的滿意度，她有足夠的底氣，讓多數的台灣民眾覺得沒必要在太平島這個問題上做文章。美國與台灣關係日益密切的現在，她似乎也沒必要冒著觸怒美國的風險，做出類似登上太平島之類的敏感行動。

蔡英文政府即將在520交棒給下一任總統，也就是民進黨籍的賴清德，所以在「是否登上太平島」這種不是問題的問題上，並不需要表態。因為只要是飄著「青天白日滿地紅」，那就是中華民國的國土，這是不容置疑的，並不見得就需要總統在卸任前訪視，才能確認。

目前南海爭端最嚴重的是中國與菲律賓，最近又在鐵線礁發生衝突。坦白說，在國際上都認為要確保南海自由航行權的時候，如果台灣的總統登島宣示主權，後果大概就是會取代中菲兩國，而被看成是Trouble maker 麻煩製造者。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

之前的總統陳水扁也好、馬英九也罷，去宣示主權之後，太平島的防務改善了多少？是否對台灣的實質控制有所助益？這都是值得思考的問題。不然形式上有了，但是卻不檢討效果如何，那麽總統登島多少次，都沒有用。

中華民國憲法其實也沒明定南沙群島就是「固有疆域」，而且南海的這些爭議島嶼，或者是國際海洋法庭裁決的「岩礁」，實際上各方爭取的都是實質控制權，形式上的宣示意義並不大。

就好像1970年代，南越政府曾經半夜登上南海的一個礁石，並插上黃底三紅線的南越國旗、留影、紀錄座標等等，藉此宣示主權，隨即在海水漲潮前撤出，但是沒人理會。台灣則是實質上有效控制了太平島，總統是否登島，都不會有任何影響。

國民黨立委「呼籲」蔡英文登太平島的盤算其實很清楚，民進黨政府也很明白，只是那些官員回答質詢的時候，用詞唯唯諾諾、話講不清楚，似乎真擋不住國民黨立委的砲轟。國民黨立委可能也忽略了此一時彼一時的國際局勢變化，也低估了蔡英文過去8年所累積的民意支持；也許表面上，國民黨在這個議題上撿槍拿砲，但是發射前也要檢查一下槍管是否麻膛，就是說檢查一下，這個議題是不是民眾關心的議題。不然一按扳機就膛炸，傷到的可是自己。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。