客座評論：習近平驚覺人心不穩？大警察成功制造中國敵人

（德國之聲中文網）人們總是從中央電視台或人民日報尋找習近平的行蹤，其實那只是他公開活動的報表罷了，更有趣的、當然高度保密的部分，是他批閱各種內部報告，以及找人談話。很多人的仕途、命運，就在充滿著詭異、緊張的氣氛中被決定了：努力、鑽營了幾十年的高官，是被調查、退休，還是調升。

全過程民主：黑箱殺機

今年更是非比尋常，所謂二十大，是從九千萬黨員中挑選幾千人，其中數百人又被挑選進入權力中央層，再從中挑出幾十人成為決策層，最後是頂尖的政治局常委會。

這種選擇被冠以「全過程民主」，俗稱「黑箱民主」，其驚心動魂不亞於西方的公開競選，黑箱操作意味著可操作性強，也就更有殺機：人事調整，便是利益的重新分配。所謂爭權奪利，鬥得你死我活，也就是必然了。

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所以保障二十大的順利、安全，便成了今年最大的政治任務。肩負責任最大的，便是二百萬人民警察。

然而，領導這支龐大武裝力量的領導者，卻在最近幾個月頻繁被調換，眾多富有經驗的公安廳局長，一夜之間被迫脫下警服，替代的卻是與警察沒有淵源的黨政要員。

他們仍然要慶幸，是調換到了別的城市，而不是直接進了監獄。這三十年，沒有任何政權系統的官員，比警官更多神秘失蹤，很久之後才出現在被告席上。

习近平“打虎记” “老虎苍蝇一起打” 2012年年底中共十八大上，习近平接任中共总书记以来，曾多次强调腐败已威胁到中共的存亡，并发起“老虎苍蝇一起打”的反腐运动。有分析人士则认为，反腐运动的主要目的可能是祛除异己，巩固习近平的权力。

习近平“打虎记” “世纪宣判” 十八大召开前，中国全国人大常委会已宣布罢免薄熙来的十一届全国人大代表职务。近一年后，济南市中级人民法院公开开庭审理被告人薄熙来受贿、贪污、滥用职权一案。德国之声评论员冯海音认为，中国前政治之星被判终身监禁。这一判决比预期严厉，所传递的信息是：自立山头，不被容忍。

习近平“打虎记” “小老虎” 2013年5月，中纪委称，中国国家发改委副主任刘铁男因涉嫌严重违纪接受调查。新华社在短评中称其为“蛀虫”。政论学者陈子明认为刘铁男充其量算只“小老虎”。三个月后，中国最高人民检察院决定对刘铁男立案侦查并采取强制措施。

习近平“打虎记” 周永康"心腹大秘" 2013年6月，中共中央纪委证实四川省文联主席郭永祥涉嫌严重违纪，已接受组织调查。郭永祥曾长期担任周永康（图中）秘书。中国知名学者姚监复当时向德国之声分析表示，郭永祥充其量是只"大苍蝇"，当局拍向他时确有指向前中共中央政治局常委周永康之意。

习近平“打虎记” 首名被调查的中共第十八届中央委员 2013年9月，国务院国资委主任、党委副书记蒋洁敏被指涉嫌严重违纪，已接受调查。《新苏黎世报》就此指出，前中共中央政治局常委周永康是石油系统出身，根据中共行事惯例，曾主管政法系统的周常委有可能成为总书记习近平关于反腐斗争中的一头“老虎”。

习近平“打虎记” 媒体：周永康被调查 2013年12月，路透社援引多名和中共高层有联系的消息人士报道称，中国前政法委书记及中共中央政治局常委周永康（图最右）目前处于软禁状态，中共正在就其涉嫌腐败展开调查。“政法委沙皇”周永康被调查，也剥夺了退休常委的“免死金牌”。

习近平“打虎记” 首名落马的副国级官员 2014年6月，中共中央纪委宣布，中国政协副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，已接受调查。苏荣成为十八大以来首名落马的副国级官员。中国媒体报道，苏荣的落马“引起江西官场地震”。

习近平“打虎记” 军中“大老虎” 2014年6月，去年卸任中央军委副主席、前年卸任中共中共政治局委员的徐才厚因严重违纪被共产党开除党籍。路透社指出，徐才厚是目前中国被指控涉嫌腐败的级别最高的军队官员，因为涉及解放军总后勤部前副部长谷俊山贪污案，徐才厚此前被软禁数月。新华网6月20日报道称，十八大以来，共计有30只“老虎”被打掉。

习近平“打虎记” 官方宣布周永康落马 据7月29日新华社消息，鉴于周永康（图左）涉嫌严重违纪，中共中央决定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。中共前总书记赵紫阳政治秘书鲍彤向德国之声表示，从目前的信息来看，只谈及周永康严重违纪，并未确定其是否触犯刑律，严重违纪只适用于中共家规，接下来有待观望未来周永康的命运走向。



穿著黑警裝的惡勢力

人民警察有個嚇人的號碼：刀把子。你可以想像，在鬧市拿著刀揮舞的人，沒有人不害怕。

在過去這些年，我們沒有少見警察在街上的惡行，任意闖入民宅對人威脅。尤其是異議人士，在這方面的感受最直接，受害亦重。

即使是西方駐中國的記者，這些年也遭到警察的敵視，跟蹤、侮辱，甚至毆打。

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不過，真正有權力的警察是不會拿刀的，也不會佩槍，即使佩槍也是沒有子彈的。因為沒有人膽敢威脅到他們。所以，在奢華的場所，那些老闆們點頭哈腰的對象，眉目間充滿英氣的男子，往往正是高級警官。

習近平的反腐，對警察系統當然是沉重的打擊。之江新軍的核心成員，中央政法委秘書長陳一新，領導了一場持續幾年的「掃黑除惡」運動，其實針對的並非社會上的小流氓，而是穿著黑警裝的惡勢力：他們與企業家、官員，形成了利益、命運共同體。

投名狀是預設的陷阱？

習近平非常擔心的是，前任政法委書記孟建柱在退休前，從中央到地方，安排了大批的親信出任公安高官，而且掌握著具有特殊戰鬥力的武警部隊。

孟建柱，是一位曾經深得好評的地方大員，從上海到江西，表面文弱，親民，卻有得體的執行力。什麼原因使他在升為公安部長後，變成那麼充滿心計與雄心？

因為這個職務，使他掌握了太多的秘密、更多的特權。而他從上海調升的「大內總管」孫力軍，是天才式的權謀大師。現在，孫被視為「野心家」被關押，但是，他做的驚天大事遠未被揭開。

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如果不是重慶公安局長王立軍逃入美國的成都總領事館，薄熙來、周永康會被送入秦城監獄嗎？狡猾的王立軍其實是掉入了北京預設的陷阱。

這個投名狀成功取悅了習近平，孫力軍一度進入了中南海核心圈。但是，孟建柱未能如願升到政治局常委會。

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 薄熙来案开审 身穿白色衬衫的薄熙来被两名法警带入法庭

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 严格的安保 周四的庭审在严格的安保条件下进行

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 安全检查 周四旁听薄熙来案庭审的总共有110人，其中包括薄熙来的5名亲属。图为获准旁听庭审的记者正在接受安全检查。

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 济南中院门外的警察 济南中级人民法院附近的道路在庭审期间都被封锁

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法院内外

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 上访者 法院外聚集了数百名围观者。薄熙来的一名支持者高呼：“我向你致敬！”也有一些上访者希望借助薄熙来案件审理的机会获得更多的注意力。图为济南中院附近一名上访者爬到一座围墙上。

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法庭外 一位支持薄熙来的男子在法院外接受媒体采访

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法庭内

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 法庭上的薄熙来

图集：薄熙来贪污受贿滥用职权案开庭 薄熙来面临的将是怎样一种判决？ 作者: 洪沙



大批官員遭到秘密逮捕

習近平是什麼時候發現，孟建柱孫力軍建立的警察王國，遠比薄熙來、周永康的能量要巨大？

現在還是一個謎。但是，公安人員跨境抓捕銅羅灣書店老闆、明天系老闆肖建華，原本是維護習近平家族名聲、清查「金融政變」的黑手，卻成了後來香港反抗運動的導火索。

秘密警察在中國國內外追查反習的勢力，可以說是驚心動魄。至少兩位原本受到器重的政治局委員失去了權力，前總書記的大內總管等一大批官員，遭到逮捕。

習近平警覺之後的行動是有步驟，卻很有力的。先是將擁有百萬兵力的武警部隊，從公安系統脫離，歸屬於中央軍委。

過去，公安部廳局長，都可以指揮相當規模的部隊，對於中共這種政權而言，是不可思議的存在：比正規軍風險更大。

從公安部，到地方廳局，政治的清洗持續了好幾年。數百名孟建柱、孫力軍的關聯人物，被以腐敗的名義撤職、審查。

最近對公安大員的成批調職，似乎是個尾聲。習近平最信賴的王小洪，已經成功地掌握了公安部，領導成員多與習或王有歷史淵源。

但是，這一切會讓習近平安心嗎？現在，關於習近平的謠言如此之多，只是社交媒體的一個特性，還是二十大前黨內真存在反習暗流？

習近平6月在四川的視察中，强調要「保持人心穩定」，似乎是承認目前人心不穩。當然，原因會是多方面的，但有一點是肯定的：人民警察制造了太多的敵人。

王小洪有得忙了。也讓我們在未來有機會見識到，他在中國政壇的關鍵作用。

本文作者何頻現居美國紐約，系明鏡集團董事長，出版了多部中英法文著作。曾在中國大陸、香港、台灣、加拿大、美國從事媒體工作。

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