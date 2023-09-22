客座評論﹕習近平最恨之入骨的報告

（德國之聲中文網）這次最新的半年報告，持續關注了黎智英案，47人案，這算是老問題的持續監察；也有新的跟進，譬如說國安法的適用範圍擴大了，差點便要把《願榮光歸香港》給禁制了。特區政府突然的通緝令，其中包括了身在英國的香港人，英國也表達了關注抗議。

而北京的反應，其實也是非常「標準」﹕「中英聯合聲明是歷史文件，97回歸後英國對香港沒有主權沒有治權沒有監察權，英方是粗暴干涉別國內政」云云。

某程度上，現在英方的「半年報告」，以及北京的回應，都慢慢構成了「另類中英聯合聲明」。1984年的《中英聯合聲明》是表達雙方對解決香港問題的立場和態度，今天的「另類中英聯合聲明」則是表達了雙方對香港問題現狀的理解和態度。

英方核心要義只有一個﹕英方仍然有監察香港事務的責任和權利。97後的香港，英國仍有份。中方的立場則是﹕香港的事是中國的事，和英國無關。

不過英國角色並不易做，甚至左右為難。過去中英雙方的政治關係仍未破局的時候，英方發出的《半年報告》，甚至被香港人理解為「低聲下氣」，譬如2017年的《半年報告》，便這樣形容，指「『一國兩制』整體運作正常，但仍面臨壓力」。

那一年發生了甚麼事呢？便是「英國人權活動人士羅傑斯（Benedict Rogers）被拒入境香港、高鐵「一地兩檢」、香港立法會議員資格被撤銷事件（DQ事件）。

當日的香港人其實對英國的半年報告非常不以為然，甚至關注度也不足，因為覺得英國政府的字眼不痛不癢，沒有真正回應香港的困局。

這也是英國《半年報告》的為難之處，你要彰顯自己仍然有監察「中英聯合聲明」的權利和責任，那麼便誓必引起香港人的高度期望，就是你如何「彰顯」？如何體現？而並非只是一紙報告？

2019年前的香港，對《半年報告》不算有太大關注；2019年後的香港，因為國安法的打壓，香港本地已難有正面批評政府的聲音，英國的《半年報告》顯得珍貴，可以借報導新聞，間接的引述西方世界對香港現況的批評。也同時設立一個前提﹕就是香港是世界的香港，至少是英國有份的香港，北京不能關起門打仔，香港不是普通的內地城市。

特別是愈來愈多香港人移民英國，在英國本土的香港人對英國政府的政治責任會有更高的期望和要求。譬如黎智英案，海外香港人團體固然歡迎英國的持續報告監察，但也開始表達了「要有具體行動」的要求。也即是說，不能只出報告說我有責任監察，但沒有任何實際行動跟進。

說英國政府完全沒有行動也不公道，至少英國政府給BNO香港人移居英國的權利；但如果要求更進一步的制裁、杯葛、外交手段施壓北京，則看起來，英國政府也沒有這方面的打算。

所以現在中英雙方似乎建立起另類的默契﹕你繼續監察但不要有具體行動，我照樣反駁你但不會有過激反應。

對北京來說，英國的《半年報告》是否只是純粹的口水仗呢？也不是，這應該是習近平最恨之入骨的一份報告，因為英國認為自己有監護責任，等於宣布，香港的殖民地歷史「恥辱」仍未終結，北京仍然未能「完整收回」香港，香港仍然是被英國持續關注的城市。這對好面子的習近平來說，是最難忍受的。

而且最吊詭的地方是，北京還不能不回應英國的報告，無論是駁斥、維護、解釋，其實就等於是「回應英方的報告」，有點像回應領導的考察批評。

你想一想，如果街邊一個亳無關連的人對你家庭指手劃腳，說你虐待兒童，你是不會理睬，更不會大動肝火回應。正常做法就是避開走人。甚麼情況下你會暴跳如雷、長篇大論的回應反駁？就是，你也重視對方的意見，你也覺得對方有份，你才會很緊張的回應。

所以，北京每次的緊張反應，都很諷刺的，坐實了英國半年報告的「合法性」。

由清廷割讓給英國開始，香港就注定不是一個普通的中國城市，香港的命運和世界緊扣相連，縱使香港內部狀況被大幅更改，但香港的內政，很抱歉，英國真的有份介入呢。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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