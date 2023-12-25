客座評論：習近平對香港的「愛國者治港」實驗

（德國之聲中文網）這一點不稀奇，「李中堂」（李克強）過世，大家都說最後的總理已經消失，李強就是典型的習家軍，不會和習對著幹，也不會介意主席搶走自己的獨腳戲份。畢竟中國只有一齣戲一個男主角。

這也保證了對港澳政策的同步一致，不再出現像上屆李克強做總理時，外界會尋找蛛絲螞跡，看看習李二人對同一個問題有無不同看法，例如長江黃河究竟是順流還是倒流、中國人均收入究竟是脫貧「在望」還是脫貧「無望」？

其實過去香港特首上京述職，還真有幾次安排，體現了對港角色的不同。

2015年前，香港特首上京述職，是可以和國家主席平排而左，一左一右，特首神情雖然恭敬，但觀感上至少枱面上，仍然和國家主席平起平坐，體現了「特區」的特別，不只是一個普通內地城市。

2015年後，這種「特殊性」被剝奪了，或許用內地官場的看法，是終於「正常化」了。你香港城市的首長，充其量就是一個市長，連市委書記也不是，憑甚麼可以有特殊的政治地位？就因為「特區」？而「特區」是甚麼？不就是曾經的殖民地、和中國內地分隔了一段時間，這就把自己不當中國人看了嗎？因為過慣了外國的政治制度，就要國家慣著你嗎？搞這種特殊待遇？

那一年之後，特首述職變成了，國家主席座在長枱的主席位，特首坐在旁邊，和其他政治局常委坐在一起，就由「一對一」的優待變成了一個普通城市的工作匯報，也是那一刻開始，北京決心對香港的「一國兩制」動手鏟除。

說回這一次的述職，國家總理變成陪同國家主席會見香港的一個「吉祥物」，更多的說明了中共現時高層的權力架構，頗有一點明朝廢宰相，由皇帝直接管轄六部的感覺，過度集權並非好事。

習近平對李家超的評語為﹕「敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉…鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。」基本上就是國家任務、政治改革為先，香港的經濟前景在首階段完全不提，這其實也是習近平在2019年後，決意把香港「砍掉重練」的一個原則，就是先政治後經濟。

對北京而言，再繁榮的經濟也不及一場反送中運動對政權的衝擊有更大影響，所以由林鄭到李家超，習近平對香港的要求都是「政治改革」，這也註定香港前途坎坷。最近為甚麼香港中文大學亞太研究中心的調查，顯示再有一波移民潮發生，更多沒有政治傾向的人也表達了要移民的態度，我想就是因為北京對香港的發展定位，由「經濟先行」變成「政治鬥爭」。

沒完沒了、來回折騰，完善立法會然後就區議員然後明年又有23條，百姓明明叫苦連天，習近平掛在口邊仍是那句「鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興」的對聯。習近平知道這句「由亂到治、由治及興」其實成為了香港民間、網上自嘲的金句嗎？人人都把這句掛在口邊，但其實純粹自嘲挖苦，因為根本無人相信這是事實。「香港國際金融中心遺址」、「恒生指數跌回到1997回歸的新低」、「歷史最低的區議會投票率」，統統都是習近平口中的「由治及興」，你說香港人如何不看淡前途？

而最糟糕的是，習近平對香港的經濟仍然「充滿信心」，是因為「抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現」，換言之習近平仍然覺得，香港沒有了殖民地的特色，沒有關係，換上「國家發展帶來的機遇」，一樣可以再造繁榮香港，這就是香港的悲歌。

習近平明顯要把香港作為「政治實驗場」，鄧小平的實驗是「一國兩制、港人治港」，習近平的實驗是「愛國者治港」，把寬鬆的「港人」變為狹隘的「愛國者」，然後就自信的等待實驗成功。香港人不是人礦不是韮菜，而是白老鼠。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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