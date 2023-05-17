 客座評論：「總統候選人」出招抛議題、搏版面 | 评论分析 | DW | 02.06.2023

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评论分析

客座評論：「總統候選人」出招抛議題、搏版面

台灣2024年總統大選候選人大概可以說是「大勢底定」，各方人馬也出招搶媒體版面、拉抬聲量，未來的議題還會更多、更辛辣、更有看頭。

台灣新北市長侯友宜5月17日確定獲國民黨徵召為2024年總統候選人。

台灣新北市長侯友宜5月17日確定獲國民黨徵召為2024年總統候選人。

（德國之聲中文網）距離2024年的總統大選投票日大概只剩下6個月又幾天，聽起來好像還有一段時間，不過仔細一算，這樣的時間要跑遍全台29個行政區，可能還真的要分秒必爭。所以在目前這個還不能公開競選的階段，候選人就得想盡辦法，佔領媒體版面，網路時代還要推高自己的聲量，絕對不能落人之後。

執政的民進黨總統候選人、該黨的主席、現任副總統賴清德，到他的母校台灣大學和學生們玩起了快問快答；問他想和哪一位領導人約吃飯，一句「習近平」，引起了媒體的注意，還有台獨基本教義派的不滿。大家的重點都是賴清德想約習近平吃飯，忽略了賴清德也說希望藉吃飯的機會，「勸」習近平「放輕鬆一點」。

其實大家也都知道，以目前兩岸的氣氛來講，大概是不可能看到賴清德與習近平同桌共餐，基本上這個問題和答案都是假設性的議題，台獨基本教義派不滿也是意料之中。但是，在和年輕世代互動的場合，爭取的是年輕人的認同，尤其是民進黨的年輕世代選票流失嚴重，出乎意料的「賴習餐會」這種答案，雖然實現的可能性可以說是小於零，也可以讓媒體報導好一陣子。

台灣副總統賴清德說希望與中國國家主席習近平共進晚餐，對此中國外交部發言人毛寧30日回應說，台灣沒有什麼「副總統」，並稱民進黨若關心台海和平穩定，就要堅持「一個中國原則」。（資料照）

台灣副總統賴清德說希望與中國國家主席習近平共進晚餐，對此中國外交部發言人毛寧30日回應說，台灣沒有什麼「副總統」，並稱民進黨若關心台海和平穩定，就要堅持「一個中國原則」。（資料照）

目前最大在野黨國民黨的候選人侯友宜，最近民調被說是「一路下滑」，搞得國民黨憂心忡忡；黨内同志在確定徵召之後，雖然也許還不到「分崩離析」的地步，但是不可否認已經是裂痕處處，明的跑、暗的溜、還有的是處於「曖昧狀態」。

國民黨中央動員立法院黨團召集黨籍立委和侯友宜來場「便當會」，藉吃便當的機會營造立委與候選人大團結的氣氛，的確拉到了媒體的注意，只不過很多媒體注意的是支持郭台銘的立委與侯友宜如何互動、大合照的時候有沒有握拳喊口號。不少媒體也在傳國民黨「換侯」，逼得黨中央出面駁斥，形容這是綠營的「見縫插針」；雖然最早表示這種擔心的，可能是所謂的深藍人士。其實也不能小看侯友宜，2022年在人口400萬的新北市，他可以大勝對手將近45萬票。

在台灣要選總統，就不能不參加廟會活動，金門浯島城隍廟的城隍遶境巡安日就是一個好機會，受邀參加的除了有賴清德，還有以前啃過民進黨、現在正步步蠶食國民黨的民眾黨黨主席柯文哲，以及爭取國民黨徵召失敗的郭台銘，至於侯友宜則是缺席。據說廟方有致電邀請，但是沒有回應；侯友宜方面則是說已經有行程安排，總之3+1就成了3缺1。爲什麽說是3+1呢？這是因爲郭台銘雖然爭取國民黨提名失敗，但是不能就此將他排除在外，只不過目前意向不明，所以暫時列爲+1。

郭台銘先是趁賴清德這次的金門一日行程，把他的《和平宣言》當面給了賴清德，接著不但和柯文哲一同為城隍爺抬轎，還向媒體表示，他要賴清德仔細看過《和平宣言》之後以書面回答他。雖然被綠營說是「傲慢無禮」，但是對他的支持者還有對民進黨不滿的選民而言，感覺就是「很爽」。

再接著，郭台銘又「夜間突訪」柯文哲，兩人隔海遙望廈門夜景，引起了媒體不少聯想；而翌日早晨，一句「我都忘了」，又讓話題延燒，繼續推高討論聲浪，連善於議題戰的柯文哲都明顯地處於被動回應，所以不能小覷郭台銘。

鴻海集團創辦人郭台銘未能獲得國民黨徵召參選，外界盛傳他可能與民眾黨主席柯文哲搭檔參選。對此，柯文哲30日表示，郭台銘確實有互補性，但對方不會來當副手。（資料照）

鴻海集團創辦人郭台銘未能獲得國民黨徵召參選，外界盛傳他可能與民眾黨主席柯文哲搭檔參選。對此，柯文哲30日表示，郭台銘確實有互補性，但對方不會來當副手。（資料照）

以往長期被看成是國民黨囊中物的金門，如今政治生態也開始變色。現任的縣長是在去年選舉之前加入了民眾黨但宣稱自己還是「無黨籍」的陳福海；國民黨黨籍的金門縣立委陳玉珍則是在郭台銘爭取國民黨徵召期間，就明白表態支持郭台銘。在確定徵召侯友宜之後，金門政治生態變色更爲明顯，例如國民黨籍縣議會議長洪允典明白表示支持「郭柯合」，甚至說出不怕黨紀處分，直言：「金門人不是傻瓜。」

這種氛圍之下，柯文哲踏上正在由藍轉白的金門，受到的歡迎程度可能高過台灣任何一個地方。他抛出了一個每到選舉就會出現的議題，那就是「金廈大橋」、「金廈一日生活圈」、「金門和平示範區」，這些都是金門人深有所感，但是台灣居民比較不能感同身受的議題。

圖為2017年時任台北市長的柯文哲參加上海與台北的城市論壇。

圖為2017年時任台北市長的柯文哲參加上海與台北的城市論壇。

不過，這些議題之所以講了那麽多年卻遲遲無解，除了政治的敏感之外，也有實際的困難。金門人不是不知道，但是多年來金門有太多問題需要解決，最後的決定權卻不在他們自己的掌握之中。柯文哲抛出的議題也許不像「郭柯夜會」那麽聳動，但是對爭取鞏固金門作爲民眾黨的橋頭堡絕對有用，而且也可以表現出他已經不是當年那個「墨綠」的柯文哲，而是「白色」的柯文哲，對爭取非綠選票肯定加分。

半年多那麽一點的時間當中，各組人馬都不能出毛病，例如民進黨中央黨部爆發性騷擾被「吃案」、草率對待的案件，這種大本營失火都會對競選造成不利的影響。未來隨著攻防加劇，議題也會愈來愈多，爭議的程度更是會愈來愈高，搏版面的手法自然也會愈來愈激烈。台灣的選舉有的時候是不出意料，有的時候是峰回路轉，現階段看起來的輸家未必一定會輸、同樣地贏家未必就肯定會贏呢！

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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