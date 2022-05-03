客座評論：網路時代，人人都可以當「巨人」

（德國之聲中文網）「球王入境中國受阻」的相關消息不只是在兩岸「瘋傳」，不少外國媒體也跟進報導，這個消息如果是真的，那個報導價值非同小可，但是很可惜沒人能夠證明梅西曾經説過「台灣不是中國的嗎？」這種讓中國境管「無言以對」的話。

西方新聞媒體有個形容詞叫做「完美新聞」 (perfect news) ，也就是一則消息乍看之下完美到不報導不行，但是通常這種「完美新聞」細究之下都不太對勁。以梅西的新聞爲例，照最初的消息版本來看，説是梅西帶的是西班牙護照，而不是「免簽」的阿根廷護照，所以被攔下不能入境中國，但是只要查一下中國的入境規定就會發現，不論是西班牙護照還是阿根廷護照，入境中國都沒有免簽證待遇。

後來的一個版本就出現了「梅西的西班牙護照，只能免簽台灣。梅西一臉無辜：台灣不算中國嗎？ （你們不是說台灣是中國不可分割的一部分嗎？）」，但是沒説是誰聽到了梅西講這句話。西班牙護照的確享有免簽入境台灣的待遇，但是實在令人難以相信，梅西或者他的隊友出發前沒有檢查一下中國的入境規定，何況是參加中國足協主辦的比賽，雖然可能中國足協會按照慣例、特別安排球隊在機場領取簽證，免得勞師動衆到大使館辦理簽證，但是台灣的入境規定是一回事、中國的入境規定是另外一回事，就算梅西不懂，阿根廷球隊的相關人員不會不懂得這些規定。

一個網民沒有根據的貼文，掀起了千堆雪，在沒有網路的時代不可能發生的事情，現在卻只要是抓對了胃口，一個普通尋常人一樣可以把一堆子的媒體、網紅牽著鼻子走，當個以前做不到、當不上的「巨人」。也許他們看到這樣「瘋傳」的結果會沾沾自喜，反正大家各取所需，而且就算中國足協出面解釋、闢謠的結果也是信者恆信，至於當上這種「巨人」是不是也要承擔相對應的責任和可能的後果，那就是另外一回事了。

有的人說，現在的年輕人相信網路消息多過於相信媒體，所以年輕人時常轉傳假消息，不過年紀比較大的轉傳假消息恐怕也不少於年輕人，只不過是轉傳使用的社群媒體有所不同罷了。年長的人時常轉傳號稱是某些專家、權威人士的貼文，告訴你吃什麽可以延年益壽、常保身體健康，如果提醒他們的話，還會被嗆「這些都是有名有姓的專家寫的」，但是假冒專家寫貼文不是很容易的嗎？而且事實查核組織都已經認定是假訊息了，所以溝通上，有時年輕人還比較講邏輯，年紀大一點的反而「態度堅決」而且「積極」轉傳。

網路的影響力真可謂無遠弗屆，例如最近台灣的性騷擾事件或者是台灣版 #metoo，受害人可以通過網路用最快的方式揭發加害人，令社會、相關單位以行動來補救，但是同樣的，網路也會成爲提供虛假訊息導致他人受害、霸凌的工具，只不過當人接到一則「很有意思」的貼文或者訊息，又有多少人會在「轉傳」之前，思考一下這個貼文或者訊息是否有問題？因爲也許一旦按下「轉傳」，你就同時成爲了被假訊息矇騙的受害人和協助假訊息傳播的加害人。

假新闻？！AI造！

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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