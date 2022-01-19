客座評論：細看台灣各界對美國「出兵護台」的不同反應

（德國之聲中文網）美國總統拜登最近在聯合國大會還有接受美國媒體專訪時不是表態「捍衛台海和平」，就是表示如果中國進犯台灣，美國的會出兵保護台灣，這個答案引起了台灣政界和民間極大的反響。

低調和熱烈

台灣政府除了由外交部發言人在例行記者會上表示感謝之外，就是在外交部網站發表了一篇簡短的「回應」，對拜登的講話表示「感謝」拜登「就任總統以來一再重申對台灣的安全承諾」。

這篇回應同時也表示將繼續强化台灣自身的防衛能力、深化美台之間緊密安全夥伴關係，「回應」雖然看得出來字字斟酌，顯示台灣政府的審慎與低調，不對特定内容表示看法，避免引起不必要的聯想或者是後續的問題。

但是綠營的政治人物或者是偏綠的公衆人物，反應就遠比民進黨政府熱烈，認爲這代表了不論美國的政界還有輿論都是對中國不滿、支持保護台灣。

在他們看來，這是前所未有的，代表了外交上的成功與突破，還延伸解釋拜登的表態是「打臉」對美國支持台灣「抗中保台」不以爲然的國民黨及藍營人士。

不論拜登「打臉」國民黨的説法是否合理，這些綠營人士似乎是以外交轉内政的方式，來爲民進黨政府的執政加分，效果如何則有待後續觀察。

但是綠營當中也有一派的反應顯得有些落寞，那就是激進台獨派人士，當他們聽到拜登說「不鼓勵台灣獨立」，他們是感到難過的，接觸到的急獨派人士就説，美國還是不肯承認台灣是一個國家令他們失望。

即便有些分析人士形容拜登說台灣的前途交由台灣人民決定已經可以算是支持台灣「住民自決」，急獨派人士還是不滿意，認爲美國應該一次到位，支持在台灣建立新的國家。

避戰和疑美

在藍營方面，國民黨這個台灣最大在野黨、其黨中央的反應也可以説是四平八穩，黨主席朱立倫說「當然感謝國際友人對台灣的支持」，不過他也表示「單靠國際支持會陷台灣於危險」。

朱立倫說國民黨「堅持三大重點，就是全力避戰，爭取和平，其次是加強國防，台灣要有自主國防的能力，第三才是爭取國際的友人的支持。」，雖然不能說是完全和政府唱反調，但是顯然是要淡化重要性。

出了黨中央之後，不少藍營政治人物的言論就沒有什麽忌諱，他們的「美國會讓台灣面臨戰爭」、「美軍不會真的為台灣犧牲」等言論，使得國民黨成了「疑美論」的代表，受到來自綠營的攻訐與責難。

從國民黨政府撤退到台灣以來，過去的七十多年美國在防衛台灣上一直扮演者重要的角色，但是在老一輩的國民黨人看來，台灣或者説中華民國也被美國「出賣」了好幾次，而且都是在最關鍵的時候被美國抛棄。

1949年馬歇爾調停國共戰爭、1950年的《中美關係白皮書》、尼克森（尼克松）訪問中國、美中之間的三個公報、1978年年底半夜告知翌年元旦斷交等等國民黨執政時經歷的「慘痛」經驗，在國民黨内一代傳一代。

而且相比之下，國民黨與北京有比較良好的關係，故而在他們的認知，與中國搞好關係才是「正途」，所以黨内不少人本來就對民進黨政府的親美感到不滿，懷疑美國對他們而言是「無可厚非」。

民調與自助

今年（2022年）3月台灣民意基金會做的民調，只有不到三成五的受訪者相信美國會出兵保護台灣，不相信的比例則是將近五成六，看似絕大部分台灣民衆對美國出兵保護台灣不抱希望。

不過也得說，從當時的背景來看，拜登沒有正式表態、對台軍售的數量也比不上前任的川普，加以當時也是烏俄戰爭初期、美國的態度並不清晰，台灣的輿論普遍認爲拜登政府不會對中國採取强硬態度。

但是現在情況似乎有所不同，最近美軍對應共機擾台以及共艦繞台的舉措，在台灣的媒體分析看來，都展現了拜登政府軍事上對中强硬的態度，如果現在進行民意調查，其結果會是如何？也許會有相當大的不同。

台灣還有一派的意見是先求自助，這一派的代表是近來因爲反共言論並捐出一億美元推廣全民國防而聲名大噪的前聯華電子董事長曹興誠。

受曹興誠資助，訓練民防的黑熊學院這一派人士認爲，如果中國進犯台灣、只要台灣人民展現堅强的抵抗能力與意志還有決心，就能爭取國際支持取得最後的勝利。

而最近台灣最近出現了新的行業，就是類似城市生存遊戲的射擊訓練；這些以空氣槍作爲工具訓練、以便戰時可以熟悉真槍射擊的「訓練班」和黑熊學院一樣，相當叫座，也許也能視爲另外一種民意的展現吧？

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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