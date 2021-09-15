客座評論﹕「看到祖國這麼流氓我就放心了」

（德國之聲中文網）為何稱他們為「流氓」呢？因為君子動口不動手，這批「領事」卻是暴力毁壞示威者的標語道具，甚至拳打腳踢，還要把示威者拖入「領土」範圍的領事館圍毆，明顯就是要以「領土不可侵犯」作為保護傘，阻止示威者和英國警方營救。這種以外交特權來為自己的犯罪行為作「便利」，不是流氓是甚麼？

流氓還有另一個特質，就是顛倒黑白、信口雌黃、惡人先告狀，反正「你還能對老子咋的」？現場的影片明明把事發經過拍得清清楚楚，疑似總領事鄭曦原破壞示威者用品，然後一批穿著戰術背心的人士對示威者拳打腳踢，還硬要把他們拉入大使館圍毆。

中國外交部居然硬生生變成「有滋擾分子非法進入總領館，危害中方館舍安全，任何國家的外交機構都有權採取必要措施，維護館舍安寧和尊嚴，甚至已就「不法分子惡意滋擾」，向英國「提出交涉」。推特更有人臨時註冊了帳戶，然後發放聲稱是還原「打人真相」的片段，把領事拉人進入大閘，描述成「示威者從領事手上拉人出去毆打」。

元朗事件翻版

這種事，香港人非常熟悉，不正正是「元朗721」的翻版做法？當日元朗721，全世界都看到那些白衣人無差別襲擊市民，但事後建制派和警方居然把事情變成「互相毆鬥」、「元朗居民保家衛族，不讓外來人騷擾村民」，更拘捕了營救市民的立法會議員。你看，和中國外交部的講法，幾乎一樣，原告變被告，被毆打變成主動滋擾。難怪台灣的曹興誠爆料說，元朗721是中聯辦謀劃的，真的連解說的套路都一模一樣。

這件事如此流氓，但看在中國人眼中，可能是加分得到擁護的英雄行為。因為今日中國的「外交」已經是以凶狠、尖酸刻薄、回懟見稱，外交戰狼愈是講出違反外交常識禮儀的話，愈是得到中國人的好評。譬如趙立堅回應記者追問中方對俄烏戰爭的立場，居然說「你這樣糾纏有意思嗎？」這簡直就是欠了一屁股債，然後被人問「何時可以還錢」，就回應一句「你這樣糾纏有意思嗎」。

但為甚麼中國的小粉紅，看到外交官打架、不守國際的禮儀規矩，卻視之為喜訊而不覺丟臉？

「周氏幽默」與戰狼粗俗

從前的中國外交政策可不是這樣，就舉永遠的「周總理」來說好了，周恩來被喻為是新中國的偉大外交家，至今網上仍然流傳周恩來的機智外交機巧。譬如外媒問周恩來新中國有沒有妓女，周恩來便哈哈一笑﹕「有，都在台灣」。

老實說，這些故事很難考證真偽，但至少說明一點，就是大家讚頌的是這種「周氏幽默」，和今天的戰狼粗俗，不可同日而語。

最明顯便是周恩來1955年的萬隆會議發言，在共產黨留下來的官方文章中，是這樣總結的﹕「各國雖然意識形態不同、政治制度迥異，不乏對新中國及其政策有懷疑，甚至攻擊共產主義的聲音」，而周恩來的發言是「中國代表團是來求團結而不是來吵架的」，「中國代表團是來求同而不是來立異的」。 而外國政要對周的評價為「成為排難解紛，平息爭端，帶來和平的人物」。

我們不是要用這些資料去神化周恩來，而是要說明，當年共產黨所包裝所推崇的「外交」是這種風範，是要談笑間解決危機的技巧。

如果用「周恩來外交傳說」和今天戰狼對比，哪裏是「我們是來求團結而不是來吵架的」？直接便打架了；哪裏是「我們是求同而不是來立異」，凡有異議聲音便是「辱華」。

最重要的是，中國的戰狼外交，完全做不到「排難解紛、平息爭端、帶來和平」，相反卻是製造爭議、引起國內民眾對外國更多敵意。

所以，才有會「看到祖國這麼流氓我便放心了」的講法，因為中國國策是「敢於亮劍，敢於鬥爭」，視談判容讓謙虛為「懦弱」，視守秩序遵禮儀為「退縮」。所以當面對外界咄咄逼人的發問，我國外交人員正面反擊，才滿足了國內小粉紅欣賞的「英雄」形象﹕厲害了我的國，對洋人不再客氣了﹗

自大背後便是自卑，他們以為「中國人民站起來了」，但文化禮儀國際地位，卻完全倒下來了。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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