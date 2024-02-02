客座評論：當韓國瑜拿下台灣立法院龍頭寶座之後

（德國之聲中文網）本來輿論、媒體、各種評論都很確定韓國瑜當選立法院院長應該是十拿九穩，沒什麽問題，只不過韓國瑜個人的爭議性太大，引得人們側目、甚至令外國的分析人士對台灣的未來政治走向感到憂心。

韓國瑜之前就被嘲笑是政壇「康樂股長」，在網紅節目裡面用膝蓋走路等等一直被政敵拿來做文章，但是最令政治對手或者綠營選民擔心的是他與北京的關係；被視爲激進保守勢力代表人物的韓國瑜雖然只是曾經在北京大學博士班進修，但是煽動力超强的他卻被中國官媒--央視形容為「最好」的立法院院長、而中國方面似乎也忘了韓國瑜曾經説過「一國兩制在台灣沒有市場」，但是卻記得韓國瑜擔任高雄市長的時候曾經「拜訪」香港的中聯辦。

台灣的人當然也沒忘記韓國瑜是第一個與中聯辦「洽談甚歡」的地方首長，對他當上立法院院長，綠營支持者最擔心的就是「他帶了一個立委團去北京」、「向北京低頭出賣台灣」之類的事情。所以立法院院長投票的時候，立法院外面也有民間團體抗議，形容韓國瑜是「中共屬意人選」，說他當上了院長，立法院會成爲「火葬場」，也有人揶揄說從當年韓國瑜當高雄市長「那短短幾個月」的表現看來，他很可能「早上起不來」，所以根本不擔心他會有任何作爲，反而本來一向被看成是「鷄肋」的副院長將來要臨時代理院長做很多事情，可能會比較辛苦。

台灣立法院外聚集抗議韓國瑜擔任立法院長的人群

韓國瑜回應外界的質疑說他會記得「苦民所苦是唯一真理」、誓言在他接任立法院院長之後，將會協調各黨派，期許立法院成爲「講理的地方」、「不再是力氣和暴力的地方」。至於擔心他會不會帶團去北京的國台辦的問題，韓國瑜也説他會遵守憲法賦予的責任、主持議事、超然中立、「讓立法院權責最高程度伸張」，並說未來會是一個嶄新的國會，所以不用擔心。

對韓國瑜的指責還有他自己所做的承諾，都是需要時間來驗證，比較能確定的是韓國瑜當上院長之後，因爲不能參加質詢，大概是再也看不到近30年前那種在議會時衝撞、甚至大打出手的韓國瑜了。此外作爲國會議長，也考驗韓國瑜協調折衝其他兩個政黨的能力，他是否具備圓融處事、居中調解的手腕，將會是他的第一個考驗，至於他是否會帶團去北京，現階段看來機會不大，因爲他是三黨不過半情況下選出來的院長，支持度有待考驗。

這次台灣立法院院長選舉經過了兩輪選舉，在門檻要求過半的第一輪投票，立法院有席位的三個政黨所屬立委都投票支持自己政黨的候選人，所以沒有任何候選人過半，接著進行門檻要求多數的第二輪投票，國民黨的韓國瑜才以54票對民進黨51票、民眾黨8票退選的情況下，順利在第二輪投票後拿下院長大位。

國民黨的韓國瑜與江啟臣擔任立法院正副院長

這個結果並不意外、甚至已經在民進黨意料之中，例如競爭連任的民進黨籍前任院長游錫堃在投票前一天就已經清空了辦公室，投票結果確定之後也隨即宣佈辭去黨提名的不分區立委，甚至往前推一點，1月13日正副總統與立法委員選舉結果公佈當天，民進黨大概就已經做好了心理準備。

隨後舉行的副院長選舉也是一樣的程序、一樣的結果，由國民黨的江啟臣當選，顯示未來台灣立法院議事過程順利與否，責任是在院長韓國瑜的肩上。至於國台辦先前表示「在野應該合作監督制衡」，在台灣人看來，一黨專政的中國對台單位發言人口中説出這種評論、對台灣在野黨指指點點，不但可笑、而且「根本就是在陷害在野黨」，讓國民黨和民眾黨急著洗刷「親中」形象了。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。