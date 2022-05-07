客座評論：烏克蘭戰爭改變台灣戰略思考

（德國之聲中文網）近年來台灣已經將多年來的大部隊作戰策略改爲更貼近美國建議的營級為單位的作戰方式，同時也按照美方的建議發展所謂的「不對稱戰力」。

在中國崛起之後，台灣實在也沒有能力用硬碰硬的方式防衛台灣，從台灣這幾年陸續公開的自力發展武器來看，也是認清了現實，其中搭載十多枚對艦或者對空導彈、號稱「航母殺手」的塔江級巡邏艦可謂思考轉向的的代表。

一方面台灣縮短了役男服役的時間、提高體能要求、增加志願役兵員比例，目的就是爲了符合現代科技專業作戰的要求，但是也令作戰人員的賬面人數大幅度地減少。

原本不少人對這種現象感到憂心忡忡，但是烏克蘭戰爭的「大衛擊殺歌利亞」的以小搏大，給台灣的啓示是沒必要繼續大部隊思維、目前軍事改革的方向經由烏克蘭戰爭證實是可行的。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。



導彈和海峽中缐

以往受限於美國不公開的底缐，台灣自行發展的導彈的航程僅是比海峽中缐多一點，也就是最多兩百多公里，不過美國方面似乎放寬了對台灣發展武器的限制；這幾年雖然台灣軍方不承認，但是一直有消息說多種導彈已經發展出增程型，甚至傳出已經發展出射程可達北上廣深的導彈。

而美國也同意出售即將在烏克蘭戰場現身、射程達300公里的HIMARS海瑪斯火箭發射系統，顯示在美國眼中，台灣應該以威懾武力為第一優先，不能等到解放軍渡過台灣海峽，需要達到台灣2021年國防報告中「拒敵於彼岸」第一階段的目標。

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烏克蘭戰爭中，海王星導彈擊沉俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」巡洋艦的經驗，也讓台灣思考海軍大型水面艦艇是否適合防衛台灣，這些大型水面艦艇很可能在第一波攻擊中就被擊沉，在「不對稱作戰」中扮演的角色有限。

一樣的，解放軍雖然擁有海上優勢，但是面對台灣佈置在陸海空的反艦導彈，在台灣海峽狹窄、不利大規模海上軍事行動的海域，反而是守勢一方的台灣可能比較占上風。

观看视频 04:39 台湾防空洞够用吗？

裝甲部隊和無人機

台灣2021年國防報告的設定中，第二階段是「擊敵於水際」、第三階段則是「毀敵於灘頭」，據説美國認爲台灣有能力以現有的雄風二型和雄風三型達成第二階段目標，但是第三階段美國方面則是相當有意見。

有些台灣智庫人士說，美國認爲雖然經歷第一和第二階段，解放軍登陸台灣或者説是逼近台灣登陸點的兵力已經有所削弱，但是以坦克之類的武器在台灣海岸灘頭擊殺解放軍的想法並不實際。

因此美國對台灣將來如何部署即將從美國購得的M1A2T艾布蘭重型坦克以及M109、M110自走炮有些看法，質疑這些美製重裝備在縱深不大的台灣西部能否發揮「不對稱作戰」的最大效果。

在烏克蘭戰爭中大放異彩的無人機，台灣早已發展了許多年，從單兵使用的、中小型偵察用的、大型而且可能擁有攻擊能力的、還有能夠發動蜂群式攻擊而且一去不回頭的自殺式無人機，並在2018年的國防科技展覽中對外展示。

2018年台湾国防科技展上亮相的腾云无人机

智庫人士和軍事專家的看法是，目前並不清楚台灣自製無人機性能，他們比較注意的是這些無人機能否像烏克蘭無人機一樣與美國情報分享。

美軍的「不參戰」

美國以不實際進入戰場的方式就能夠協助烏克蘭對抗俄羅斯，也讓台灣對一旦臺海開戰、美國實際上不需要派兵也可以協助台灣作戰的策略有所認識。

台灣的地理和地緣政治與烏克蘭雖有不同，但是從這次烏克蘭戰爭來看，台灣似乎也覺得自己必須加强反空降、反滲透作戰方面的能力，在最近的後備軍人教育召集訓練就出現了城鎮作戰的訓練。

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從蔣介石政權退居台灣之後，台灣傳統上有著「臺海出事、美軍必馳援」的想法，台美斷交之前有共同防禦條約、斷交之後則是寄望《台灣關係法》，故而烏克蘭戰爭初期，美國明確表示不會派軍介入時，台灣内部的「美國棄台論」一度甚囂塵上。

隨後美國大筆軍援烏克蘭，還有傳出自2014年烏東戰爭以及俄國倂吞克里米亞之後、美軍就提供烏克蘭軍事訓練等協助的消息之後，美國似乎也不避諱提及其實也一直在提供台灣各種軍事訓練。

烏克蘭之所以在這次戰爭得到西方國家的普遍同情與支持，主要也就是因爲全國大多數人民的抗敵意志令人欽佩，在這個方面，台灣的國防部長曾經在立法院就「臺海一旦開戰、台灣能撐多久」回答立法委員質詢時說「要打多久，奉陪到底」。

烏克蘭戰爭以來，台灣許多戰略思維都受到審視和檢討，但是很可能需要驗證的是長期自認生活在承平時期的台灣人能否像邱國正説的一樣、一旦發生戰爭之後能夠願意「奉陪到底」。

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詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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