客座評論：民進黨三連霸的總統選舉觀察

（德國之聲中文網）以一個香港人的身份觀察，這屆台灣總統選舉，實在是相當了不起的一次選舉。

首先，政權的「交棒」順利平安，這裏說的當然是民進黨本身的黨內交接，由蔡英文交給賴清德。即使這種交棒不像《在路上》的廣告拍得那麼輕鬆寫意，但也不會血雨腥風。

回望過去，2020年的總統選舉，因為蔡英文任內威望下跌、政績不佳，民進黨內早就有人想取而代之，換馬競選，賴清德就是角逐的人物。結果初選結果賴清德敗給蔡英文，無緣在2020年角逐總統寶座。

然後事情怎麼走呢？賴清德沒有因為「作反逼宮」的罪名被清洗，反而成為2020年蔡英文的副總統人選，團結黨內；又在今屆選舉，得到蔡英文的祝福力挺，選舉過程賴清德也有失言出包的狀況，蔡英文也是全力救火支持，最終交棒成功。

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這個過程，是不可能在共產黨內部出現。習近平的位置，有黨內人士可以公開競爭角逐嗎？一旦角逐，下場只有「你死我亡」，看看薄熙來的下場，某程度他也是一個要求「黨內初選」的意願，但是共產黨的黨內初選不拼民調，而是拼手段和殘忍。兩相對比，台灣的民主機制，縱有不完善之處，但至少完美解決了「交棒」的過程，也實現了現代概念的權力制度，權力位置是公共資源不是「家天下」。

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第二，選民也開始成熟，不會為下架而下架，為輪替而輪替。

這次選舉，國民黨打出「政黨輪替」的口號，民眾黨也是「下架藍綠」，某程度上，「政黨輪替」並不是一個務實理性的目標，因為輪替的原因是什麼？是因為你已做了兩屆、該是換另一黨做做？那就只是到遊樂場排隊玩設施，你玩了十五分鐘，該到另一個小朋友了。但政權不是遊樂設施，不應當用限時限次數的原則去實現「公平」，如果輪替的對象更差勁，便不可能輪替。

同樣，下架藍綠，也是單純出於「你們都做得很爛，換其他人試試吧」的理念，但到底換的人是誰？肯定會比執政者更好？也是務實的疑問。今次的總統選舉，民進黨相對多數勝出，第一次實現同一個政黨兩屆任期後再次連任的「三連霸」，似乎宣告了台灣的民情：民進黨要輪替也不希望輪替回國民黨手上；真要下架藍綠，但上架的民眾黨也不能令人放心。所以才會投出了民進黨三連霸的結果出來。這真的只能證明，台灣民眾很成熟了。

第三，民進黨其實掉了選票，2016年，蔡英文的得票，6894744。敗選年的2012年，蔡也得到6093578票，而賴清德這次只拿到558萬，即是賴清德的票，是比起輸掉的蔡英文還要少。這應該說明，民進黨的走向世界定位，民進黨的「國家外交」政策的強棒，並沒有像之前一屆，揮出全壘打，卻只是低空掠過，驚險勝出。若果藍白真的合而不是「三國鼎立」，選情走勢又會如何？

有人認為這是今屆選民的關注點「有社會無國家」，即是大家只關心社會民生，卻忽視了國家外交的問題。本來，這是兩樣並不矛盾排斥的元素，一個人要有溫飽（社會民生），才有心情關顧國家前途問題（外交政策）；但對台灣的定位而言，不談國家前途，實在無法實現長期的溫飽幸福。

香港人最能理解，如果不處理好和中共的關係，如果繼續把經濟效益緊緊綁在中國身上，則這種溫飽最終必然反咬一口，也就是學者研究台灣選舉時的說法，「繁榮和自立的矛盾」。所以台灣人用自己方法平衡了這個難題：總統票給了「向世界出發」的民進黨，但地方議會層面，卻投出了三黨不過半的局面。這是台灣選民的平衡智慧。

台灣大選結束了，你還好嗎?

第四，民眾黨柯文哲的崛起不容忽視。筆者之前已經表示，選舉前接觸不少台灣人，有年輕有中年人，都不約而同會投柯文哲，這個現象已經提醒我，不要輕信民調或政論節目的分析，柯文哲縱使不能勝出，但也絕不是「空氣人」，不會是亳無存在感的陪跑份子。

結果柯雖然仍是柯老三，但支持度比起估計要高出不少，之前大家估計柯只有2成多一點的選票，數目也就200萬出頭，現在卻讓人吃了一驚，26%的得票率，3百萬票的數字，也成功削減了民進黨的票源。

為何年輕人都支持柯文哲？ 坦白說，我們這些中年人，明白，但不能認同。許多人說因為柯文哲是「庶民政治」，但他明明做了8年台北市長？還庶什麼鬼人？他已經是一個有8年經驗的政客。

又有年輕人說，只有柯文哲的話他們聽得比較懂，沒有許多修飾官話。而對外界而言，那不就是「幹話」嗎？他有許多厭女、歧視弱勢的「幹話」，結果在年輕人心中，變成了「他說的話我聽得比較懂」。

這個現象，可以用「川普現象」解釋，有機會另文再述。但從香港人角度，比較關心他的「第三條路線」，所謂「超越藍綠」。

他明明一個月前還積極藍白合啊﹗藍白破後又突然說自己其實是墨綠。如果是柯粉，我真的聽不懂，他難道是藍綠的共生體？到底他是什麼顏色？

柯文哲走的是「第三條路線」，香港過去也有第三條路線，但許多都是不成氣候，或者只是把真正立場隱瞞扮「第三方」。例如什麼「新思維」、「實政」之類，標榜自己不走建制不走泛民的二元對抗，強調務實理性，但在香港的政局，本來就沒有什麼第三路線。一個普選的議題，你便要選邊站，支持小圈子選舉的，便是建制派；贊成全民普選，便是泛民對抗路線。沒有中間沒有灰色地帶，那些提出和北京溝通，都是廢話，溝通背後的立場是什麼？才是選邊站的關鍵。香港的第三路線，坦白講，只是不敢公開自認是建制派的建制派矣。

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台灣的第三條路線，一樣有終極難題：兩岸政策。柯文哲交出了一個「兩岸一家親」的說法，也提出經濟上和中國接觸、政治上保持等距的方案，看似不像藍營的「九二共識」或者馬英九的「相信習近平」，也不像民進黨般「走向世界、和中國減少關係」，但其實到最後，還是要作出選擇，美國中國，你選哪一邊？例如佩洛西如果再訪台，你歡迎還是冷處理？這些事情很難有所謂第三條路線，畢竟台灣就夾在兩極霸權之中，你是美國隊還是中國隊？

未來大家可以觀察，成為關鍵少數的柯文哲，會如何展現他的「第三條路線」的真實面目。

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曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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