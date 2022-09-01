客座評論：楊丞琳吃海鮮的爲難之處

（德國之聲中文網）所謂在台灣吃海鮮是「奢侈」，本來海鮮除了講究季節、種類、市場需求也都會決定價錢，也許楊丞琳未成名的時候，要吃節目當中的那些海鮮，可能真的是「奢侈」。

在四面環海的台灣，海鮮種類和產量豐富，野生的、養殖的任君選擇，不過也是有一般普羅大衆難以親近的海鮮，來自北美的波士頓龍蝦、日本的鮑魚、歐洲的生蠔等等的高級食材口袋不夠深恐怕也消費不起。但是一概而論的說吃台灣海鮮「奢侈」，台灣卻又有各式各樣的庶民海鮮料理，價格不比豬肉貴、倒是颱風過後的蔬菜價格可能比某些庶民海鮮更要昂貴。

台灣雖然常自嘲「沒有海洋文化、只有海鮮文化」，不然除非是吃了會過敏，還是有很多的海鮮可以選擇，甚至外銷，但是每個人成長經歷不同，只能說楊丞琳成長的日子別人沒經過，就由她去述説自己的故事。倒是台灣的網民和部分地方首長貼出各式各樣海鮮料理的照片，等於另類地推廣了在地的海鮮料理，這大概也是楊丞琳始料未及的結果。

成了安徽蚌埠媳婦的楊丞琳在中國的實境秀節目上自稱是台灣長大的廣東人，讓不少台灣的網友不滿，政論節目的名嘴也紛紛開口批評她是「糟蹋台灣」來賺人民幣。事實上，很多外省第二代從小就養成習慣，都是講自己的祖籍，所以楊丞琳講自己是「廣東人」並不罕見，只不過對台灣人而言，看到台灣藝人在中國的節目上講，就特別敏感。加上節目製作單位爲了「政治正確」字幕上硬生生在台灣的前面加個「中國」，這更讓台灣的網民炸鍋，而忘了中國的各種節目本來就是需要仔細安排好，一切照章行事的，沒有那個讓人臨場發揮的空間。

以往的台灣金馬獎、甚至美國的奧斯卡金像獎，都有延遲「實況直播」，以便在出現「政治不正確」場合的時候能夠及時處理，不然廣電總局一聲令下，大概就有人掉腦袋，現在當然已經不一樣了。不過在今天的中國，製作「實境秀」節目的製作公司不論背後來頭有多大、多硬，一旦出現即便是些許的政治不正確，也是逃不過停播、檢討的命運，所以楊丞琳在節目上的一字一句自然也是經過斟酌、思考的。

1996年3月1日，一個小販在金門的一個市場上賣魚。

選擇的代價

楊丞琳的處境恰恰也是台灣藝人「登陸」發展演藝事業免不了的挑戰，早期的黃安、劉樂妍，最近的蕭敬騰，不論是在台灣多大牌，只要選擇到中國賺人民幣，都逃不過這一關。

而說到台灣藝人到中國拓展事業，以台灣本身的市場而言，和中國市場相比規模的確無法可比、演出機會和酬勞也是天差地別，對於一個演藝事業生命可能會進入轉型期的歌手而言，到中國市場一搏也無可厚非。從香港演藝人員的例子來看，愛國主旋律是唯一選擇，或許會被説成「沒骨氣」，但是人各有志不説，華人要進入西方娛樂市場成功的例子還真的少之又少。

不論是什麽行業到中國發展，其實一樣都會面臨台灣藝人選邊站的問題，「辱華」、「親日」、「臺獨」、甚至意大利麵都會成爲「事業障礙」，要「賺人民幣」就得低頭，不論這股所謂的「輿論」有沒有得到中國官方的默許。所以也有不少台灣的藝人、企業認清楚事實而不去中國發展，他們知道經濟與政治分開、藝術與政治分開等等説法，都是一廂情願，不願意去低頭、不去賺人民幣都是自己的選擇。

賺人民幣的藝人和不去賺人民幣的藝人都有擁護自己的粉絲，各走各路、沒交集就少衝突，笑看小粉紅喊打喊殺、喊抵制的台灣藝人大有人在。而台灣的部分網民實在也無需情緒性地謾駡或者指責楊丞琳，這位安徽媳婦也沒喜滋滋地展示自己拿到「中國身份證」、也沒有罵台灣的誰，犯不着落到了跟小粉紅一樣「玻璃心碎滿地」的地步，開開心心的吃各地的庶民海鮮美食不就是最好的回應嗎？

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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