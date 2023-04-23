 客座評論：是誰讓國際看到台灣？ | 评论分析 | DW | 24.04.2023

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评论分析

客座評論：是誰讓國際看到台灣？

中國駐法大使盧沙野接受法國媒體採訪時，就台灣議題舌戰主持人，他說「前蘇聯成員國家不具備主權國家權利」的一席話，惹惱了多個國家與歐盟，不但引來了抗議，也讓台灣再次登上歐美主流媒體。

中國駐法大使盧沙野在法國新聞節目上表示，中國會以「一切必要手段」收復台灣，若是不能實現和平統一的目標，就會訴諸其他方式。

中國駐法大使盧沙野在法國新聞節目上表示，中國會以「一切必要手段」收復台灣，若是不能實現和平統一的目標，就會訴諸其他方式。

（德國之聲中文網）多年來，台灣不論是外交或者國際能見度，好聽一點是「韜光養晦」，難聽一點的話，可以説是根本沒人理會。國際上不論外交還是學術研究，中國是「顯學」、台灣是「偏門」，連帶地是歐美民間也沒多少人知道台灣，不少台灣人經常碰到啼笑皆非甚至心有戚戚焉的狀況。當介紹自己來自台灣的時候，有些外國人會答說「我知道你們的首都是曼谷」，或者「我好喜歡你們的冬陰功大蝦湯」這種Taiwan、Thailand傻傻分不清楚的尷尬情況，還被台灣人拿來當成自嘲的材料，可見台灣以前真的是鮮為人知。

以前台灣政府編制上，有個理論上可以「上達天聽」的新聞局，不單是政府與媒體接觸的窗口，也是政府對外宣傳的主要部門，而且在許多台灣駐外代表處派駐了人員。即便經費可以說不缺、人員的素質也不差，但是以國際宣傳的大環境而言，工作很難取得成效，地位也就一年不如一年，所以在2012年被裁撤，從1947年成立，到裁撤總共65年。

2023年4月19日，美國眾議院中國問題特別委員會在華盛頓國會山莊舉行中國攻台兵棋推演。

2023年4月19日，美國眾議院中國問題特別委員會在華盛頓國會山莊舉行中國攻台兵棋推演。

所以說，台灣政府也不是沒想辦法在各國媒體上出頭露臉，只是媒體沒興趣，能登上主流媒體大部分也只是因為投書反駁中國方面，或者是對台灣不利的親中言論，要說特別安排版面或者上電視台、電台節目接受專，，雖然不敢說從來沒有，但是絕對可謂難上加難。不過這種情況最近出現了極大的變化，首先是有愈來愈多外國媒體到台灣以不同的方式駐點，另外也有不少媒體雖然不是在台長期駐點或者聘雇特約記者，但是派出記者到台灣採訪，報導範圍從台積電、台灣近視眼問題到台海緊張局勢。

外媒對台灣突然有興趣，跟所謂的「台海兵兇戰危」自然是脫不了關係，尤其是俄國出兵烏克蘭之後，許多媒體將台灣和烏克蘭相提並論；雖然台灣不見得認同這種看法，但是對兩岸錯綜複雜歷史毫無所知的西方一般閱聽眾而言，這種類比對他們而言是比較淺顯易懂的。另外就是相對於中國與香港的媒體環境艱難，台灣的環境是友善許多，而且台灣本身對兩岸的矛盾情緒、藍綠統獨對立也是吸引外國媒體的一個重要原因。

本來就算是「台海兵兇戰危」，如果一旦沉寂下來，媒體的興趣也就跟著不見了。只是中國時不時舉行軍事演習、軍艦和飛機不斷地逼近海峽中缐或者繞台，甚至已經逼近日本領海，加上中國外交官的「戰狼」經常口出驚人言論，例如這次的盧沙野一席話就招來那麽多國家的嚴重抗議。由於起點就是台灣的主權問題，那麽報導的時候就勢必要提到台灣，而隨著曝光率的提高，台灣的角度與觀點也逐漸地被納入了報導之中。

中駐法大使盧沙野在法國新聞節目上表示，克里米亞在歷史上是俄羅斯的一部分，並且稱前蘇聯國家沒有國際協議可以認定其主權地位。

中駐法大使盧沙野在法國新聞節目上表示，克里米亞在歷史上是俄羅斯的一部分，並且稱前蘇聯國家沒有國際協議可以認定其主權地位。

從兩蔣、李登輝、陳水扁、馬英九到現在的蔡英文，1950到現在的2023，最近台灣的國際能見度是70多年來最高的。不過，的確有不少台灣人對現在這種國際知名度感到不舒服，認為這是以和中國作對為代價換來的，為台灣帶來的是危險，這種看法其實也是外媒感到有興趣、有意深究的。另外一派自然是認為台灣的觀點和角度終於被外界所看到、台灣的聲音不再被漠視，尤其是外媒不再以「中國視為叛離的一省」來形容台灣。多年來想方設法、用盡力氣但不得效果的宣傳，如今在短短的時間之内取得如此的效果，他們即便沒有雀躍欣喜，起碼也是感到欣慰。

如果把台灣現在的國際知名度和能見度視為成績的話，能夠有這樣的成績並非單一的原因，例如疫情造成國際市場對晶片（芯片）需求大增從而出現供不應求的情況，這讓國際上注意到了台灣的半導體產業。中國的武力威脅，讓世界注意到了台海是個外媒眼中的熱點，還有前述的中國戰狼外交「脫軌表現」等等，而最大的一個重點就是原本對台灣沒啥興趣的國際媒體，注意到台灣與中國和烏克蘭對俄羅斯最相似的地方，不只是物理威脅或者主權，而是民主和極權政體之間的對抗。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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