客座評論:日本最西端小島成為台日外交施力點

（德國之聲中文網）台灣立法院長游錫堃搭船從宜蘭直航到日本的與那國島，他形容此行是探討如何結合兩地觀光旅遊的「破冰踩點」之行，但是他此行的意義絕對不止如此。

與那國島是日本最西端的領土，隸屬於沖繩縣的八重山群島，距離台灣的宜蘭蘇澳和花蓮都差不多是110公里。人口大約1700人的與那國島，行政位階是「町」，大概也就是差不多是鎮的級別。

這個小島本來沒什麽知名度，也就是夏季的時候有一些日本本地和少部分外國觀光客到島上潛水衝浪，但是大約在2014年左右，中國海軍益發頻繁地經過附近的宮古海峽，日本便計劃在島上設立雷達站監測，2016年完成設置。2022年底，美日兩國在島上舉行了聯合軍事演習，這是二戰之後，美日首次在與那國島舉行軍演，小島從觀光秘境搖身一變，成了「防中最前沿」。

媒體似乎也不太相信游錫堃小島訪問之行的公開理由，有的說其實是為日本在「台灣有事」的時候探察撤僑路缐；有的則認為，身為立法院長的游錫堃其實是在做「國會外交」，因為這次當日來回的閃電行程，回程的時候還有在與那國島上船的日本國會議員。

此外，行程當日，沖繩縣知事玉城丹尼（玉城康裕）正應邀訪問北京。玉城強烈反對「台灣有事就是日本有事」之說，並鼓吹大幅削減駐沖繩美軍人數，他訪中被看成是第一島鏈出現破口。游錫堃造訪與那國島，是否為了平衡玉城訪中，可能是見仁見智，但是就與那國島的居民來說，他們是很期望可以和台灣建立更密切的關係，來繁榮這個小島的經濟、吸引更多日本年輕人到島上就業定居。

比起日本其他地方，沖繩縣的歷史相對複雜，政治情況也相當不同。政治上，較接近日本本土的幾個島嶼（沖繩群島），和距離較近台灣的先島群島，就很不一樣。先島群島包括了宮古群島、與那國島所屬的八重山群島，以及對中日台三方都很敏感的尖閣諸島（也就是釣魚台列島）。

以與那國島為例，雖然是日本領土，但是距離台灣卻比較近，歷史上亦來往密切，一直到美軍在1972年將沖繩交給日本為止。台灣和日本的大學曾經合作過，研究與那國島居民是台灣原住民遷居的可能性；在日本收回與那國島設立海防管轄之前，當地與台灣之間的海上貿易非常熱絡。明的交易、暗的走私，在美國睜一隻眼閉一隻眼情況下，與那國島經濟暢旺，人口曾經達到近2萬人。設立海防之後，小島的經濟一路衰敗，人口大量外移，如今常住人口大概是1500人，島上只有衛生所，最近的醫院就是台灣花蓮的慈濟醫院，所以曾經和台灣的花蓮縣政府簽署後送協議，部分居民亦曾因為不滿日本政府對兩地來往設下限制，而計劃發起加入台灣的公投。

話說回來，之前台灣方面也曾嘗試推動花蓮到與那國島的空中與海上直航航班，但是都被認為商業效益不足而叫停，所以這次從宜蘭出發的海上直航滿受到矚目。從台北到宜蘭、宜蘭到與那國島，單程大概可以在4至5個小時完成，對台灣民眾而言可能會有一定的吸引力，比現在從桃園機場飛到那霸或者石垣島、再換乘小型飛機飛到與那國島，來得省時省力。

不過，這樣的工作似乎不需要國會議長出面，那麽游錫堃為何要親自率隊前去？也許很可能就是之前幾次的落空，讓曾經滿心期待的島上居民已經不再抱有期望。現在由國會議長帶領台灣的旅遊業者前去踏查，多少可以表達台灣方面仍然有共同開發觀光資源的誠意，也可以傳達要發展觀光，就得要正視與那國島缺乏觀光設施的實際情況，而且小島能夠承受多少遊客、又不會破壞天然環境，也是小島居民必須思考的問題。如果台灣國會議長領軍，就比較能夠用含蓄的說法給島上居民一個交代。

與那國島所在的八重山群島，對台灣來講非常重要。群島的政治與經濟中心——石垣島的石垣市，其姊妹市就是宜蘭的蘇澳。石垣市市長中山義隆是出了名的右派政治人物，在同屬先島群島的尖閣諸島（釣魚台列島）問題上立場堅定，所以和玉城丹尼不一樣；中山義隆對中國的態度算是非常強硬，故而雖然沖繩有個被視為親中的縣知事，但是下屬地方政府也有個對中強硬的市長，和一個認為前途要靠台灣的小島。

要維持和他們的關係，台灣自己來的效果，可能還好過於經由日本政府或者是美國。所以游錫堃短暫訪問與那國島，或許是如同他所說的、不要什麽都扯上政治，但是政治人物出訪小島還與日本國會議員同船返台，那個政治的味道的確也是夠濃的了。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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