 客座評論：推「縮短入籍年限」陸配背鍋 | 评论分析 | DW | 12.03.2024

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评论分析

客座評論：推「縮短入籍年限」陸配背鍋

台灣目前的法律要求，大陸籍配偶要在台灣住滿6年，才能申請入籍；相比外籍配偶的4年，被國民黨立法委員認為是歧視，所以要修法。這在台灣引發爭論，到底這事關「公平正義」還是「國家安全」？

民進黨立委3月12日提案，中國人想要申請定居台灣就應該放棄中國的公民資格並公開宣誓效忠台灣，引發朝野論辯。

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（德國之聲中文網）台灣立法院多數黨國民黨主導、民眾黨支持的「修改兩岸人民關係條例」優先法案，主要是將大陸籍配偶入籍的年限由6年縮短為4年，其理由是「公平」，因為外籍配偶入籍台灣「只要4年」，陸配應該比照辦理，而且通過如此的修法也能夠在兩岸關係緊張之際，向中國方面表示善意。

不出意料之外，這在台灣引起了強烈的兩極化反應，而理論上應該是「受益者」的陸配卻是未受益、先受驚。許多居住在台灣的陸配是求個安定的家庭生活，多數的陸配不論已經入籍或者還沒有入籍，向來都是「謹言慎行」；如今成為新聞重點，並非他們所願，更不想捲入台灣的政治紛爭。但是國民黨推出修改法案之後，本來就是最容易受到注目的陸配群體，再次地被檢視。

表面上來看，將年限一致改為4年，似乎有理，但是陸配入籍之所以是依循《兩岸人民關係條例》而非台灣的《國籍法》，就是因為兩岸的特殊關係，所以陸配享有可以申請「70歲以上直系親屬來台依親」這種外籍配偶無法享有的待遇，且審批陸配來台的時候，也不用附上財力證明。故而反對者提問說：「既然要公平，是否也應該取消前述的這些待遇？」

其實相比之下，台灣對陸配入籍的條件，即便是現在，也已經比中國的香港特別行政區所要求的7年寬鬆，享有的福利也是，和台灣的一般民眾相同。如今上了新聞，陸配的老年父母來台依親，也被質疑是因為台灣福利比較好，所以來台灣享受健保、佔用資源。

陸配對台灣的忠誠度、認同度一直受到特別關注，但偏偏就是有些陸配，會做出一些令台灣民眾側目的事情、講出一些台灣認為政治不正確的言論，例如穿著清朝的服裝，在台北街頭宣稱「向中國的台灣介紹漢服」，或者是拿著五星旗，高呼支持統一的口號。當這些事情成為新聞的時候，那些低調「過自己的小日子」的陸配，很難避免被質疑是不是和前述的陸配是「同一掛」的。

國民黨推動陸配縮短入籍年限，在台灣引發爭議。圖為台北101一景。（資料照）

國民黨推動陸配縮短入籍年限，在台灣引發爭議。圖為台北101一景。（資料照）

多數的陸配都不願明白表示，自己是否對台灣認同與忠誠，加上陸配入籍不需要像其他外籍配偶一樣放棄國籍，所以很容易就被認為「從小受到中國洗腦教育」，「只要台灣的福利，卻不認同台灣的價值」。多數的陸配低調是有其原因的，可以說是「啞巴吃黃連」，他們還有家人在中國境内，怕在台灣講錯話，將來返鄉探親會有麻煩、甚至會為家人招來中國有關部門的「關心」。

延伸閱讀：台灣大選的徐春鶯風波：年輕陸配怎看在台參政？

放棄中國的國籍，對他們而言也有難處。中國不承認雙重國籍，依照中國的法律，中國公民有了外國國籍，就會註銷中國國籍；但是中國不承認台灣是「外國」，不會因為陸配要取得台灣籍，而同意陸配放棄中國國籍，所以當年制定法律的時候，就變通為放棄中國的「戶籍」。

放棄了戶籍，中國的身份證會剪角失效，也不能辦理中國護照；只不過，因為戶籍可以申請恢復，所以即便是多數的陸配並不願意，陸配是否認同台灣價值，還是會成為討論的焦點。

從1992年《兩岸人民關係條例》施行以來，「陸配」在台灣就是一個法律名詞，顯示的也就是兩岸之間關係之微妙，全世界沒有其他地方可以比擬。

個人覺得以目前的氛圍來看，台灣社會不太能夠接受讓入籍年限縮短成4年；在現階段推這樣的法案，國民黨顯然有自己的盤算，效果如何還很難說，有什麽樣的成果也不知道。但是對多數希望在台灣安家樂業的陸配而言，卻是由他們背上了修法所帶來的後果。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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