客座評論：推「縮短入籍年限」陸配背鍋

（德國之聲中文網）台灣立法院多數黨國民黨主導、民眾黨支持的「修改兩岸人民關係條例」優先法案，主要是將大陸籍配偶入籍的年限由6年縮短為4年，其理由是「公平」，因為外籍配偶入籍台灣「只要4年」，陸配應該比照辦理，而且通過如此的修法也能夠在兩岸關係緊張之際，向中國方面表示善意。

不出意料之外，這在台灣引起了強烈的兩極化反應，而理論上應該是「受益者」的陸配卻是未受益、先受驚。許多居住在台灣的陸配是求個安定的家庭生活，多數的陸配不論已經入籍或者還沒有入籍，向來都是「謹言慎行」；如今成為新聞重點，並非他們所願，更不想捲入台灣的政治紛爭。但是國民黨推出修改法案之後，本來就是最容易受到注目的陸配群體，再次地被檢視。

表面上來看，將年限一致改為4年，似乎有理，但是陸配入籍之所以是依循《兩岸人民關係條例》而非台灣的《國籍法》，就是因為兩岸的特殊關係，所以陸配享有可以申請「70歲以上直系親屬來台依親」這種外籍配偶無法享有的待遇，且審批陸配來台的時候，也不用附上財力證明。故而反對者提問說：「既然要公平，是否也應該取消前述的這些待遇？」

其實相比之下，台灣對陸配入籍的條件，即便是現在，也已經比中國的香港特別行政區所要求的7年寬鬆，享有的福利也是，和台灣的一般民眾相同。如今上了新聞，陸配的老年父母來台依親，也被質疑是因為台灣福利比較好，所以來台灣享受健保、佔用資源。

陸配對台灣的忠誠度、認同度一直受到特別關注，但偏偏就是有些陸配，會做出一些令台灣民眾側目的事情、講出一些台灣認為政治不正確的言論，例如穿著清朝的服裝，在台北街頭宣稱「向中國的台灣介紹漢服」，或者是拿著五星旗，高呼支持統一的口號。當這些事情成為新聞的時候，那些低調「過自己的小日子」的陸配，很難避免被質疑是不是和前述的陸配是「同一掛」的。

多數的陸配都不願明白表示，自己是否對台灣認同與忠誠，加上陸配入籍不需要像其他外籍配偶一樣放棄國籍，所以很容易就被認為「從小受到中國洗腦教育」，「只要台灣的福利，卻不認同台灣的價值」。多數的陸配低調是有其原因的，可以說是「啞巴吃黃連」，他們還有家人在中國境内，怕在台灣講錯話，將來返鄉探親會有麻煩、甚至會為家人招來中國有關部門的「關心」。

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放棄中國的國籍，對他們而言也有難處。中國不承認雙重國籍，依照中國的法律，中國公民有了外國國籍，就會註銷中國國籍；但是中國不承認台灣是「外國」，不會因為陸配要取得台灣籍，而同意陸配放棄中國國籍，所以當年制定法律的時候，就變通為放棄中國的「戶籍」。

放棄了戶籍，中國的身份證會剪角失效，也不能辦理中國護照；只不過，因為戶籍可以申請恢復，所以即便是多數的陸配並不願意，陸配是否認同台灣價值，還是會成為討論的焦點。

從1992年《兩岸人民關係條例》施行以來，「陸配」在台灣就是一個法律名詞，顯示的也就是兩岸之間關係之微妙，全世界沒有其他地方可以比擬。

個人覺得以目前的氛圍來看，台灣社會不太能夠接受讓入籍年限縮短成4年；在現階段推這樣的法案，國民黨顯然有自己的盤算，效果如何還很難說，有什麽樣的成果也不知道。但是對多數希望在台灣安家樂業的陸配而言，卻是由他們背上了修法所帶來的後果。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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