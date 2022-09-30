客座評論：憶李怡前輩

（德國之聲中文網）我和李怡叔的接觸，說來慚愧，是一次不愉快的所謂「筆戰」。每每回想，都是一個莽撞小子不知好歹的犯錯。

那是2012年，南丫海難，香港發生特大的悲劇，這悲劇到今天仍未找到真相，特區官員只顧叫死難家屬「向前看」，可說是二次創傷，想到此，更感唏噓。

那年災難發生後，時任特首的梁振英趕到醫院探望傷者，李怡前輩批評特首是做秀抽水，並引述當年港督彭定康在嘉利大廈大火後，也沒有趕到現場，以免阻礙救援作為比對。

當年我不知何故，對這事上了心，居然巴巴的翻查當年嘉利大廈的新聞片段，找到彭定康其實一早便去到災難現場視察；我如獲至寶，以此來挑機，質問李怡是否自己偽造證據去批評梁振英。

對，你沒有看錯，當年的我，居然會為了人稱狼英的689，去挑機一個文壇風骨錚錚的前輩，我真是「喪心病狂」得可以。更難堪糟糕的是，我當年居然選擇在專欄文章，以「尊敬的李怡前輩」作為標題，直線攻擊，完全沒有任何一點人情世故、江湖避諱。我回想此事，臉上一陣熱辣辣，是完全臊得可以，我那時究竟中了甚麼邪？

李怡叔當年也是生氣回應了一句「稱我前輩愧不敢當，我哪有這樣德性的後輩？」就這樣，我和李怡叔就結下了這個無謂的過節。那時在香港電台，他要錄《一分鐘閱讀》，我好幾次在走廊都不敢看著他。

我是何時覺得自己的「挑機」是做錯了呢？其實應該是，當香港時局日漸變壞、中方更直接干預香港後，我才後知後覺的領悟當日李怡叔的觀察。

因為當年李怡叔除了是要批評梁振英的虛偽，其實還有一點，就是要指出當年中聯辦主任李剛在海難事故的「角色」，是「喧賓奪主」，梁振英陪同中聯辦到現場視察，其實就是把香港特首主事人的角色拱手相讓，是主動邀請中聯辦來干預香港內政。

這個現象，今天香港人完全看得清楚，不言自喻，當年2012年，其實也算是「圖窮匕見」的「圖」展現了一半的狀況。李怡叔由相信左派都認清共產黨真面目，有過人生重大轉折，對這個政權當然比我這種小輩有更深認識，所以才敏銳發覺，海難事故現場的種種不尋常事。

所以我當年是只見樹木不見森林，只是挑骨頭找他引用的資料有誤，卻完全沒有領會李怡所提及的，香港角色被中聯辦走上前台遮蓋的大局。

後來，因為香港時局變壞，這個大局我後知後覺的看清楚了，對當日這麼不識尊長的行動，深感慚愧，一直很想和李怡前輩道歉。我具體也忘了是甚麼年份，應該是雨傘後的時間，反正是我和李怡叔都仍在香港的日子，有一次，我終於找到機會向他道歉。李怡叔他原諒我了，他沒有放在心上。

後來，2019年，我和他先後來到台灣，第一次在異地見面，是一個台灣民情交流的研討會，我和他都是座上客，他見到我，很是歡喜，我也再次為自己的莽撞致歉，特別是提及我那遲來的對中共介入的覺悟。他倒很坦然，拍拍我肩頭，說「很高興你也來了台灣」。

那次研討會，談到台灣政府應該如何幫助香港人的角色問題，李怡叔清晰表達了他的觀點，他認為台灣應該幫助香港的朋友。

中間我們相約要到他家探訪，後來他病倒了，那時一度傳出情況危殆，我焦急的發訊息詢問，沒想到居然收到李怡叔的語音訊息回覆，他的聲音非常虛弱，但仍安慰我，說他無事，不過有一遺憾，就是不能參加一項重要活動。

原來那時，《時代革命》得到台灣金馬獎，周冠威導演當然無法赴台領獎，他原來委託了李怡叔做代表上台接受，他們是在拍這套電影時認認識的，李怡叔是電影內的其中一位被訪者。李怡叔答應了，可惜卻在頒獎禮前患了病，這應該也是一個遺憾。

後來前輩康復了，他邀請我和太太到他家中作客，我只記得他短訊上說了一句「和你傾計好啊」。和前輩聊天，出奇地沒有全部集中談政治，反而家長里短，大家的生活、孩子的讀書。

後來也有一兩次的工作聯絡，但沒有再約到時間見面；中秋節時，本來粗心大意的我，居然一反常態，記起要送些水果禮品給李怡叔。我是完全沒有想到，那竟然是最後的一個節日問候。

李怡前輩走了，回憶錄未及完成，但我想他應是無憾，因為離開的時候，身在自由之地，最後一刻都能呼吸著有尊嚴的空氣。

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